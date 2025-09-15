Translytis Elono Musko vaikas žengė podiumu: štai kaip atrodo dabar

E. Musko atžala Niujorko mados savaitėje pristatė naujos 2026 metų pavasario–vasaros kolekcijos, dizainerio Prabal Gurung derinį – megztą baltą suknelę su įspūdingu megztiniu, aukšta apykakle ir pūstais rankogaliais.
Elono Musko vaikas nutraukęs ryšius su tėvu
Nepaisant sėkmės mados pasaulyje, Vivien neturi jokio ryšio su savo milijardieriumi tėvu, skelbia UNIAN.
2022 metų vasarą paaiškėjo, kad E. Masko sūnus Xavieras Alexander Muskas pakeitė lytį ir vardą į Vivien Jenna Wilson.
Sulaukusi 18 metų, Vivien kreipėsi į Los Andželo apygardos Aukščiausiąjį teismą Santa Monikoje dėl oficialaus vardo ir lyties pakeitimo.
Tuo metu Vivien pareiškė, kad nenori palaikyti jokio ryšio su tėvu: „Aš jau seniai negyvenu su savo biologiniu tėvu ir nenoriu būti su juo bet kokiu būdu susijusi.“
E. Muskas savo ruožtu komentavo situaciją, sakydamas, kad „jo sūnų sunaikino pabudusios sąmonės virusas“.
