Kalendorius
Rugsėjo 15 d., pirmadienis
Vilnius +18°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Translytis Elono Musko vaikas žengė podiumu: štai kaip atrodo dabar

2025-09-15 15:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-15 15:25

Elono Musko vaikas, 21-erių translytė Vivien Jenna Wilson pirmą kartą pasirodė Niujorko mados savaitėje, čia žengė podiumu.

Elonas Muskas (nuotr. SCANPIX)

Elono Musko vaikas, 21-erių translytė Vivien Jenna Wilson pirmą kartą pasirodė Niujorko mados savaitėje, čia žengė podiumu.

REKLAMA
1

E. Musko atžala Niujorko mados savaitėje pristatė naujos 2026 metų pavasario–vasaros kolekcijos, dizainerio Prabal Gurung derinį – megztą baltą suknelę su įspūdingu megztiniu, aukšta apykakle ir pūstais rankogaliais.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Elono Musko vaikas nutraukęs ryšius su tėvu

Nepaisant sėkmės mados pasaulyje, Vivien neturi jokio ryšio su savo milijardieriumi tėvu, skelbia UNIAN. 

REKLAMA
REKLAMA

2022 metų vasarą paaiškėjo, kad E. Masko sūnus Xavieras Alexander Muskas pakeitė lytį ir vardą į Vivien Jenna Wilson.

REKLAMA

Sulaukusi 18 metų, Vivien kreipėsi į Los Andželo apygardos Aukščiausiąjį teismą Santa Monikoje dėl oficialaus vardo ir lyties pakeitimo.

Tuo metu Vivien pareiškė, kad nenori palaikyti jokio ryšio su tėvu: „Aš jau seniai negyvenu su savo biologiniu tėvu ir nenoriu būti su juo bet kokiu būdu susijusi.“

E. Muskas savo ruožtu komentavo situaciją, sakydamas, kad „jo sūnų sunaikino pabudusios sąmonės virusas“.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų