Elonas Muskas su mylimąja susilaukė kūdikio: tai – 12-oji vyro atžala

Žinią apie E. Musko šeimos pagausėjimą pranešė agentūra „Bloomberg“.

Išsamesnės su naujagimiu susijusios detalės, tokios kaip kūdikio vardas ir lytis, kol kas neatskleidžiamos.

E. Muskas ir S. Zilis dar 2021 m. lapkritį atšventė dvynukų Strider ir Azure atėjimą į pasaulį.

Taigi, tai – jau trečias poros vaikas per trumpą laiką.

E. Muskas, antras pagal turtingumą pasaulyje žmogus, kurio turtas siekia apie 200 mlrd. dolerių, jau turi 12 vaikų (šeši iš jų – per pastaruosius penkerius metus).

Trijų vaikų vyras susilaukė su Kanados popžvaigžde Grimes.

That was a happy memory ♥️ The blur on the photo kills my eyes though. Since it’s out there anyway, here is the actual. pic.twitter.com/GxayLT1ECn

