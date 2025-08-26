Elono Musko įmonės padavė į teismą „Apple“ ir „OpenAI“

61 puslapio ieškinyje, pateiktame federaliniam teismui Teksase, „Apple“ ir „OpenAI“ kaltinamos sudarius išskirtinį susitarimą, pagal kurį „OpenAI“ sukurtas „ChatGPT“ tampa vieninteliu DI pokalbių robotu, integruotu į „Apple“ telefonų „iPhone“ operacinę sistemą, tuo pačiu blokuojant tokius konkurentus kaip „xAI“ sukurtas „Grok“.
„Tai istorija apie du monopolistus, sujungiančius jėgas, kad užsitikrintų tolesnį dominavimą pasaulyje, kurį sparčiai valdo galingiausia žmonijos kada nors sukurta technologija: dirbtinis intelektas“, – teigiama ieškinyje.
Ieškovai teigia, kad „Apple“ užima 65 proc. JAV išmaniųjų telefonų rinkos, o „OpenAI“ per „ChatGPT“ kontroliuoja mažiausiai 80 proc. generatyvinio DI pokalbių robotų rinkos.
„Apple“ ir „OpenAI“ paskelbė apie savo partnerystę 2024 metų birželį, todėl „ChatGPT“ tapo išskirtiniu DI asistentu, pasiekiamu per „Apple“ balso asistentą „Siri“ ir kitas „iPhone“ funkcijas.
Ieškinyje teigiama, kad šis susitarimas suteikia „ChatGPT“ išskirtinę prieigą prie milijardų vartotojų užklausų iš šimtų milijonų „iPhone“ vartotojų.
Skunde „Apple“ taip pat kaltinama manipuliuojant „App Store“ reitingais, kad būtų sukuriamos palankesnės sąlygos „ChatGPT“, tuo pačiu atidėliojant „Grok“ programėlės atnaujinimų patvirtinimą.
E. Musko įmonės siekia milijardų dolerių žalos atlyginimo ir teismo įsakymo nutraukti galimą antikonkurencinę praktiką. Jos pareikalavo prisiekusiųjų teismo.
„Šis naujausias ieškinys atitinka pono Musko nuolatinį priekabiavimo modelį“, – naujienų agentūrai AFP atsiųstame pranešime teigė „OpenAI“.
„Apple“ dar neatsakė į prašymą pateikti komentarą.
E. Muskas anksčiau šį mėnesį pažėrė grasinimų, kurie išprovokavo karštą ginčą su „OpenAI“ generaliniu direktoriumi Samu Altmanu.
S. Altmanas E. Musko kaltinimą manipuliavimu reitingais pavadino nepaprastu, apkaltindamas jį patį „manipuliuojant „X“, kad būtų naudingas sau ir savo įmonėms bei pakenktų savo konkurentams ir žmonėms, kurių nemėgsta“.
E. Muskas tada S. Altmaną pavadino melagiu.
Abu vyrai stovėjo prie OpenAI“ ištakų, bet 2018 metais E. Muskas pasitraukė, o dabar jų santykiai yra labai konfliktiški.
E. Muskas įkūrė „xAI“ 2023 metais, kad konkuruotų su „OpenAI“ ir kitais pagrindiniais DI žaidėjais, kurie nuo pirmosios „ChatGPT“ versijos pasirodymo 2022 metų pabaigoje investavo į šią technologiją milijardus dolerių.
