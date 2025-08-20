Elono Musko vaiką auginanti moteris iškeldinama iš namų: „Tai jo veiklos būdas, kai moterys prabyla“

„Po metų, kupinų nesėkmingų karjeros bandymų, daugybės abejotinų gyvenimo sprendimų ir spragų mano „LinkedIn“ profilyje, kurių negalima teisėtai paaiškinti, nusprendžiau pradėti podcast'ą“, – sakė Ashley pirmojoje savo laidoje „Bad Advice with Ashley St. Clair“, kurią paskelbė rugpjūčio 18 d.
Moteris išgyvena sunkius laikus
Moteris atskleidė, kad šiuo metu išgyvena sudėtingą etapą: „Mane išvaro iš buto, o „Polymarket“ pasiūlė apie 9 tūkst. eur. už reklamos įrašą, todėl šį stogą virš galvos man suteikė „Polymarket“.“
Balandį influencerė teigė, kad Elonas jai siūlė apie 13 tūkst. eur. ir mėnesines apie 92 tūkstančius eurų išmokas mainais už tylą apie jų vaiką, skelbė eonline.com.
Tačiau ji galutinai atsisakė tariamo pasiūlymo – kurio Elonas viešai nekomentavo – ir pasakė „SpaceX“ vadovo turtų valdytojui Jaredui Birchallui: „Nenoriu, kad mano sūnus jaustųsi lyg būtų paslaptis.“
Nors Elonas – kuris su dar trimis moterimis turi 13 vaikų – viešai nepatvirtino, kad yra Romulo tėvas, „The Wall Street Journal“ pranešė, kad pagal tėvystės testą jo „tikimybė būti tėvu“ siekia 99,9999 proc.
Ashley taip pat atskleidė savo finansinę situaciją prieš mėnesį, kai ją pastebėjo perduodančią raktus nuo savo maždaug 85 tūkstančių eurų vertės „Tesla“ automobilio.
„Man reikia atsigriebti už 60 procentų sumažintą Elono mokestį mūsų sūnaus išlaikymui“, – tuo metu sakė ji žurnalistams, dalindamasi savo nuomone apie Elono elgesį.
„Na, tai jo veiklos būdas, kai moterys prabyla“, – pridūrė ji.
Nors Elonas nekomentavo, ar sumažino vaiko išlaikymo mokėjimus, jis atsakė dėl vaiko tėvystės klausimo.
„Nežinau, ar vaikas yra mano, ar ne, bet nesu prieš tai išsiaiškinti. Nepaisant to, kad tiksliai nežinau, aš Ashley daviau 2,2 mln. eur. ir siunčiu jai po 455 tūkst. eur. per metus“, – rašė „Tesla“ vadovas savo paskyroje „X“ platformoje.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!