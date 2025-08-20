Kalendorius
Rugpjūčio 20 d., trečiadienis
Vilnius +21°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
4
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Elono Musko vaiką auginanti moteris iškeldinama iš namų: „Tai jo veiklos būdas, kai moterys prabyla“

2025-08-20 19:00 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-20 19:00

Elono Musko 13-ojo vaiko motina, Ashley St. Clair, ieško sprendimų savo finansinėms problemoms. Per vykstantį globos ginčą su E. Musku, 31 metų moteris atskleidė, kad ją iškeldina iš buto Niujorke, kurio mėnesio nuoma siekia apie 14 tūkstančių eurų.

Elonas Muskas ir Ashley St. Clair (nuotr. SCANPIX ir instagram)
8

Elono Musko 13-ojo vaiko motina, Ashley St. Clair, ieško sprendimų savo finansinėms problemoms. Per vykstantį globos ginčą su E. Musku, 31 metų moteris atskleidė, kad ją iškeldina iš buto Niujorke, kurio mėnesio nuoma siekia apie 14 tūkstančių eurų.

REKLAMA
4

„Po metų, kupinų nesėkmingų karjeros bandymų, daugybės abejotinų gyvenimo sprendimų ir spragų mano „LinkedIn“ profilyje, kurių negalima teisėtai paaiškinti, nusprendžiau pradėti podcast'ą“, – sakė Ashley pirmojoje savo laidoje „Bad Advice with Ashley St. Clair“, kurią paskelbė rugpjūčio 18 d.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Ashley St. Clair ir Elonas Muskas
(8 nuotr.)
(8 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Ashley St. Clair ir Elonas Muskas

Moteris išgyvena sunkius laikus

Moteris atskleidė, kad šiuo metu išgyvena sudėtingą etapą: „Mane išvaro iš buto, o „Polymarket“ pasiūlė apie 9 tūkst. eur. už reklamos įrašą, todėl šį stogą virš galvos man suteikė „Polymarket“.“

REKLAMA
REKLAMA

Balandį influencerė teigė, kad Elonas jai siūlė apie 13 tūkst. eur. ir mėnesines apie 92 tūkstančius eurų išmokas mainais už tylą apie jų vaiką, skelbė eonline.com.

REKLAMA

Tačiau ji galutinai atsisakė tariamo pasiūlymo – kurio Elonas viešai nekomentavo – ir pasakė „SpaceX“ vadovo turtų valdytojui Jaredui Birchallui: „Nenoriu, kad mano sūnus jaustųsi lyg būtų paslaptis.“

Nors Elonas – kuris su dar trimis moterimis turi 13 vaikų – viešai nepatvirtino, kad yra Romulo tėvas, „The Wall Street Journal“ pranešė, kad pagal tėvystės testą jo „tikimybė būti tėvu“ siekia 99,9999 proc.

REKLAMA
REKLAMA

Ashley taip pat atskleidė savo finansinę situaciją prieš mėnesį, kai ją pastebėjo perduodančią raktus nuo savo maždaug 85 tūkstančių eurų vertės „Tesla“ automobilio.

„Man reikia atsigriebti už 60 procentų sumažintą Elono mokestį mūsų sūnaus išlaikymui“, – tuo metu sakė ji žurnalistams, dalindamasi savo nuomone apie Elono elgesį.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Na, tai jo veiklos būdas, kai moterys prabyla“, – pridūrė ji.

Nors Elonas nekomentavo, ar sumažino vaiko išlaikymo mokėjimus, jis atsakė dėl vaiko tėvystės klausimo.

„Nežinau, ar vaikas yra mano, ar ne, bet nesu prieš tai išsiaiškinti. Nepaisant to, kad tiksliai nežinau, aš Ashley daviau 2,2 mln. eur. ir siunčiu jai po 455 tūkst. eur. per metus“, – rašė „Tesla“ vadovas savo paskyroje „X“ platformoje.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų