Prabangiame susitikime Baltuosiuose rūmuose nebuvo vieno verslininko, kiti rėžė komplimentus Trumpui

Didžiausių pasaulyje technologijų kompanijų lyderių vienoje vietoje dažnai neišvysi, bet daugelis jų buvo pakviesti ir atvyko pas JAV prezidentą ypatingos vakarienės. Tiesa, vieno – turtingiausio svečio Elono Musko – susitikime nebuvo.
Į Baltuosius rūmus, pas Donaldą Trumpą visi jie sugužėjo ne šiaip pavakarieniauti – mat prabangią vakarienę jie gali nusipirkti ir patys. Jie stengėsi užsitikrinti D. Trumpo palankumą. Tad negaili liaupsių šeimininkui ir pirmajai poniai.
„Jūsų administracija remia mūsų kompanijas vietoje to, kad su jomis kariautų“, – kalbėjo „Google“ įkūrėjas Sergejus Brinas.
„Apple“ vadovas Timas Cookas taip pat dėkojo šalies vadovams, sakydamas, jog „nuostabu būti su visais čia – ypač su jumis ir pirmąja ponia“.
Kai prezidentas kreipėsi į Billą Gatesą, „Microsoft“ įkūrėją, jis irgi išreiškė savo padėką.
„Ačiū už neįtikėtiną lyderystę. Ir už mūsų visų sukvietimą“, – per iškilmingą vakarienę pasisakė verslininkas.
Naujų muitų grėsmė
Vienas po kito kompanijų lyderiai giria Trumpą, nors dar pavasarį visos šios kompanijos prarado milijardus dėl D. Trumpo paskelbtų tarifų. Ir buvo priverstos perkelti dalį verslo į Ameriką. O dabar technologijų gigantai daro viską, kad vėl neatsidurtų D. Trumpo nemalonėje, mat Amerikos prezidentas žada naujus, didelius tarifus puslaidininkiams.
Muitų išvengs tie, kas perkels gamybą į JAV ir pažadės dideles investicijas. Pažadus jau žarsto ir kompanija „Apple“, ir kiti.
Paklaustas, kiek planuoja išleisti per ateinančius kelerius metus, „Meta“ generalinis direktorius Markas Zuckerbergas nedvejojo.
„Manau, tai bus mažiausiai 600 mlrd. JAV dolerių iki 2028 m.“, – pateikė savo spėjimą milijardierius.
Dalinsis akcijomis su Vyriausybe
Visi privalo kažką pasiūlyti. Štai „Nvidia“ ir AMD su JAV vyriausybe dalinsis 15 proc. pelno iš pardavimų Kinijoje.
Tiesa, liaupsinti D. Trumpą ir žadėti jam šimtamilijonines investicijas Amerikoje į Baltuosius rūmus atvyko ne visi. Prie ilgo stalo nėra turtingiausio pasaulyje žmogaus Elono Musko, su kuriuo D. Trumpas negražiai išsiskyrė po pastarojo kritikos tarifų politikai.
Kaip ten bebūtų, Amerika kartu su Kinija, Taivanu ir kitomis pasaulio technologijų lyderėmis – smarkiai lenkia biurokratijoje ir reikalavimuose paskendusią ES.
