Kalendorius
Rugsėjo 8 d., pirmadienis
Vilnius +24°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Trumpas teigia pasiuntęs „Hamas“ „paskutinį įspėjimą“ dėl įkaitų išlaisvinimo

2025-09-08 07:04 / šaltinis: BNS
2025-09-08 07:04

JAV prezidentas Donaldas Trumpas sekmadienį pareiškė, kad siunčia, jo teigimu, paskutinį įspėjimą palestiniečių kovotojų grupuotei „Hamas“ pasiekti susitarimą dėl Gazos Ruože laikomų įkaitų paleidimo.

Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)

JAV prezidentas Donaldas Trumpas sekmadienį pareiškė, kad siunčia, jo teigimu, paskutinį įspėjimą palestiniečių kovotojų grupuotei „Hamas“ pasiekti susitarimą dėl Gazos Ruože laikomų įkaitų paleidimo.

REKLAMA
1

„Izraeliečiai sutiko su mano sąlygomis. Atėjo laikas ir „Hamas“ sutikti. Aš įspėjau „Hamas“ apie nepriėmimo pasekmes. Tai mano paskutinis įspėjimas“, – savo socialiniame tinkle „Truth Social“ nurodė D. Trumpas, tačiau išsamesnės informacijos nepateikė. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Netrukus į D. Trumpo teiginius sureagavo „Hamas“ ir paskelbė pareiškimą, kuriame teigiama, jog grupuotė yra pasirengusi „nedelsiant sėsti prie derybų stalo“, atsižvelgdama į tai, ką pavadino „kai kuriomis Amerikos pusės idėjomis, kuriomis siekiama sudaryti paliaubų susitarimą“.

REKLAMA
REKLAMA

JAV naujienų portalas „Axios“ nurodė, kad praėjusią savaitę D. Trumpo specialusis pasiuntinys Steve'as Witkoffas (Stivas Vitkofas) nusiuntė „Hamas“ naują pasiūlymą dėl įkaitų paleidimo ir ugnies nutraukimo Gazos Ruože.

REKLAMA

Baltieji rūmai kol kas nepateikė jokios išsamesnės informacijos apie pasiūlymą, tačiau sekmadienį D. Trumpas sakė, kad „netrukus apie tai išgirsite“.

„Turėjome labai gerų pokalbių. Gali įvykti gerų dalykų, – sakė jis žurnalistams. – Manau, kad netrukus pasieksime susitarimą dėl Gazos.“

Tačiau tai ne pirmas kartas, kai D. Trumpas skelbia panašius ultimatumus „Hamas“. Kovo mėnesį Baltųjų rūmų šeimininkas paragino nedelsiant paleisti visus likusius įkaitus ir grąžinti žuvusių įkaitų kūnus, sakydamas, kad priešingu atveju palestiniečių kovotojų grupuotei „bus galas“.

REKLAMA
REKLAMA

Įkaitų ir dingusiųjų šeimų forumas pasveikino naujausią JAV prezidento įsikišimą kaip „tikrą proveržį“.

Karą Gazos Ruože sukėlė beprecedentis „Hamas“ išpuolis Izraelyje 2023 metų spalio 7 dieną, per kurį žuvo 1 219 žmonių, daugiausia civilių, rodo naujienų agentūros AFP turimi skaičiai, paremti oficialiais duomenimis.

Islamistai taip pat paėmė 251 įkaitą, kurių 47 tebėra Gazos Ruože. Apie 20 jų, manoma, yra gyvi.

Remiantis „Hamas“ valdomos Gazos Ruožo sveikatos apsaugos ministerijos duomenimis, Izraelio atsakomasis puolimas nusinešė daugiau kaip 63 tūkst. palestiniečių, daugiausia civilių, gyvybių. Jungtinės Tautos (JT) šiuos duomenis laiko patikimais.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
JAV planuoja uždaryti dešimtis atstovybių visame pasaulyje: Europoje – daugiausiai (nuotr. SCANPIX)
JT: 88 šalys sustabdė pašto paslaugų teikimą JAV
Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)
Trumpas: atrodo, kad praradome Indiją ir Rusiją, kurios atiteko Kinijai (5)
Trumpas ėmėsi vidinės cenzūros: siekia kontroliuoti JAV agentūrų komunikaciją (nuotr. SCANPIX)
Trumpas paatviravo dėl Ukrainos: maniau, kad šį karą užbaigti bus lengviausia (14)
Keisti Trumpo pasisakymai kelia naujų klausimų: „Tai, ką matome, dar tik pradžia“ (nuotr. SCANPIX)
Teismas uždraudė Trumpui deportacijoms pasitelkti karo meto įstatymą

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų