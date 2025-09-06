Po signalo iš JAV – sumišimas Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje

Kaip sakė vienas informuotas šaltinis ir vienas JAV Kongreso padėjėjas, kalbėję su anonimiškumo sąlyga, bus nutrauktas Pentagono finansavimas apmokymo ir įrangos programoms, skirtoms saugumui stiprinti. Neaišku, apie kokias tiksliai sumas kalbama, tačiau tai galėtų būti šimtai milijonų dolerių (eurų).
Tai apima finansavimą 333 programai ir Baltijos saugumo iniciatyvai, pagal kurias NATO rytinio flango šalims padedama įsigyti ginkluotės, įskaitant amerikietiškas sistemas, apmokyti specialiąsias pajėgas, gauti žvalgybinę paramą.
Vienas Baltųjų rūmų pareigūnas, kuris nebuvo įgaliotas kalbėti viešai, todėl kalbėjo su anonimiškumo sąlyga, sakė, jog šie žingsniai koordinuojami su Europos šalimis ir yra D. Trumpo plano užtikrinti, kad „Europa prisiimtų daugiau atsakomybės už savo pačios gynybą“, dalis.
D. Trumpo administracija spaudžia NATO šalis didinti išlaidas gynybai ir smarkiai mažina užsienio pagalbos finansavimą. D. Trumpui keičiant JAV požiūrį į užsienio politiką, sąjungininkai stengiasi perprasti dažnai miglotus pasiūlymus, nuo muitų iki karių skaičiaus. Neaišku, ar JAV įstatymų leidėjai patvirtins kai kuriuos apkarpymus, prieštaraujančius naujausiems Pentagono asignavimams, apie kuriuos buvo informuotas Kongresas, sakė minėtas Kongreso padėjėjas.
Sumišimas ir susirūpinimas Baltijos šalyse
Buvęs Lietuvos užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis sakė, kad bet koks amerikiečių karinės paramos Baltijos šalims mažinimas tik susilpnintų NATO bandymų atgrasyti patikimumą, Maskvai tęsiant karą prieš Ukrainą.
Lietuvos Krašto apsaugos ministerijos politikos direktorius Vaidotas Urbelis sakė, kad buvo pokalbių ir „tam tikrų pranešimų“ iš JAV, tačiau Vilnius dar nėra gavęs jokios oficialios informacijos apie kokius nors paramos apkarpymus ir kalbasi su Pentagonu apie tai, „kurios programos bus tęsiamos ir kurios galėtų būti atidėtos“.
Latvijos gynybos ministerija taip pat sakė negavusi „jokio oficialaus pranešimo apie konkrečius sprendimus“ ir nurodė, kad tęs diskusijas dėl JAV paramos svarbos.
Estijos gynybos ministerijos pareiškime sakoma, jog aišku, kad dabartinė JAV administracija nurodė reikšmingai sumažinti užsienio pagalbą, bet priduriama, kad JAV pagalba sudaro vis mažesnę šalies gynybos biudžeto dalį, nes Estija padidino savo pačios išlaidas.
Baltijos šalys ir Lenkija yra daugiausiai savo gynybai skiriančios NATO narės ir žada nuo 2026-ųjų tam skirti 5 proc. BVP.
