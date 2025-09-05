Kalendorius
Rugsėjo 5 d., penktadienis
Vilnius +27°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
21
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Pavojaus signalas Lietuvai, Latvijai, Estijai: programos dėl saugumo pakibo ant plauko

2025-09-05 11:00 / šaltinis: BNS
2025-09-05 11:00

Jungtinės Valstijos planuoja nutraukti ilgalaikę karinę pagalbą su Rusija besiribojančioms Europos šalims, įskaitant finansavimą programai, pagal kurią pinigus gaudavo ir Baltijos šalys, ketvirtadienį pranešė žiniasklaida.

Prasidės intensyvus Lietuvos kariuomenės pratybų periodas – į šalį perdislokuojama dešimtys orlaivių, tūkstančiai karių manevruos poligonuose, keliuose bus matomos karinės technikos kolonos 

Jungtinės Valstijos planuoja nutraukti ilgalaikę karinę pagalbą su Rusija besiribojančioms Europos šalims, įskaitant finansavimą programai, pagal kurią pinigus gaudavo ir Baltijos šalys, ketvirtadienį pranešė žiniasklaida.

REKLAMA
21

Laikraštis „The Washington Post“ citavo šešis su šiuo klausimu susipažinusius asmenis, kurie patvirtino planus dėl tokio JAV žingsnio.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Jis, anot laikraščio, turės įtakos šimtų milijonų dolerių paramai, kuri skirta gynybai nuo Rusijos stiprinti.

REKLAMA
REKLAMA

Leidinys „Financial Times“ (FT) taip pat pranešė, kad JAV pareigūnai praėjusią savaitę informavo Europos diplomatus apie Vašingtono sprendimą sustabdyti Rytų Europos kariuomenių mokymo ir aprūpinimo palei Rusijos sieną programų finansavimą.

REKLAMA

Vienas Baltųjų rūmų pareigūnas minėjo sausį paskelbtą D. Trumpo įsaką dėl JAV užsienio pagalbos persvarstymo, tačiau nepatvirtino sprendimo sumažinti paramą saugumui detalių.

„Šis veiksmas buvo suderintas su Europos šalimis, atsižvelgiant į vykdomąjį įsaką ir prezidento ilgalaikį akcentą, jog reikia užtikrinti, kad Europa prisiimtų didesnę atsakomybę už savo gynybą“, – sakė anonimu norėjęs likti pareigūnas.

REKLAMA
REKLAMA

Sprendimas apriboti paramą šalia Rusijos esančioms šalims priimtas D. Trumpui suintensyvinus pastangas nutraukti pusketvirtų metų trunkančią Maskvos invaziją į Ukrainą.

D. Trumpas jau seniai skeptiškai vertina tiek JAV išlaidas gynybai Europoje, tiek pagalbą Ukrainai, skatindamas kai kurias artimiausias Vašingtono sąjungininkes atlikti ženkliai didesnį vaidmenį abiejuose šiuose frontuose.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Pavojaus signalas Baltijos šalims

Baltijos saugumo iniciatyvos, atskiros programos, sukurtos 2020 metais Estijos, Latvijos ir Lietuvos ginkluotosioms pajėgoms stiprinti, likimas taip pat pakibo ant plauko, rašo FT.

Pernai JAV Kongresas patvirtino 228 mln. dolerių šiai iniciatyvai paremti.

Baltieji rūmai kitų metų biudžete nesiekė skirti daugiau lėšų šiai programai. Apie tai informacijos turintis šaltinis sakė, kad administracija programą vertina iš naujo.

REKLAMA

Pasak į atsargą išėjusio JAV admirolo Marko Montgomery (Marko Montgomerio), kuris šiuo metu dirba analitiniame centre „Foundation for the Defense of Democracies“, Baltijos šalims netekti JAV paramos saugumui būtų smūgis.

„Visa ši idėja – padaryti jas pačias pajėgias apsiginti“, – sakė jis.

Apie tai pranešama Baltijos šalims patiriant intensyvėjančius Maskvai priskiriamus išpuolius, įskaitant išpuolius prieš ypatingos svarbos infrastruktūrą Baltijos jūroje, kibernetines atakas ir diversijas.

REKLAMA

JAV administracija peržiūri savo karių dislokavimą visame pasaulyje ir teigia ketinanti mažinti jų skaičių Europoje.

Trečiadienį D. Trumpas Baltuosiuose rūmuose susitiko su Lenkijos prezidentu Karoliu Nawrockiu (Karoliu Navrockiu) ir tvirtino, kad neplanuoja išvesti karių iš šios šalies.

Anot JAV žiniasklaidos, šiuo metu Lenkijoje dislokuoti maždaug 8 tūkst. JAV karių stiprina NATO rytinį flangą.

„Jei jie norės, ten dislokuosime daugiau karių“, – sakė 79 metų D. Trumpas, paspaudęs ranką 42 metų K. Nawrockiui Ovaliajame kabinete.

„Esame su Lenkija iki galo ir padėsime Lenkijai apsiginti“, – kalbėjo jis.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
JAV kariai (Žygimantas Gedvila/ELTA)
KAM sureagavo į žinią iš JAV: žino apie karinės paramos mažinimą, bet dar niekas nepasirašyta (2)
Linas Kojala. ELTA / Žygimantas Gedvila
Kojala apie žinias iš JAV dėl paramos mažinimo: „Signalas politine prasme – neabejotinai blogas“
Trumpas ėmėsi vidinės cenzūros: siekia kontroliuoti JAV agentūrų komunikaciją (nuotr. SCANPIX)
Trumpas paatviravo dėl Ukrainos: maniau, kad šį karą užbaigti bus lengviausia (14)
Emmanuelis Macronas ir Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)
Pasiruošti karui iki 2026-ųjų kovo – ekspertai įspėja, ką šie nurodymai reiškia iš tikrųjų (80)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
Pyderalkoncervatnikas
Pyderalkoncervatnikas
2025-09-05 11:12
Bėda, nebus ką nupist.
Atsakyti
Tik nuomonė
Tik nuomonė
2025-09-05 11:25
Tokie milijonai pasirodo skirti buvo,o taip viskas kiaura.
Atsakyti
Slava Wilno Ukraini
Slava Wilno Ukraini
2025-09-05 11:27
Kasciuno drakono dantys ir uzsakyti tankai/sarvuociai kurie atkeliaus 2030 apsaugos Lietuva
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (21)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų