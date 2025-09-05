Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

JAV nori sumažinti karinę paramą Europai: atsilieptų ir Lietuvai

2025-09-05 07:58 / šaltinis: ELTA
2025-09-05 07:58

Jungtinės Valstijos, anot žiniasklaidos, planuoja nutraukti karinę paramą netoli Rusijos esančioms Europos valstybėms. „The Washington Post“ ketvirtadienį citavo šešis su šiuo klausimu susipažinusius asmenis, kurie patvirtino šį žingsnį.

NATO kariuomenės mokymai Lietuvoje (nuotr. Alfredo Pliadžio)

Jungtinės Valstijos, anot žiniasklaidos, planuoja nutraukti karinę paramą netoli Rusijos esančioms Europos valstybėms. „The Washington Post“ ketvirtadienį citavo šešis su šiuo klausimu susipažinusius asmenis, kurie patvirtino šį žingsnį.

10

Tai paveiktų šimtus milijonų dolerių pagalbos lėšų, skirtų gynybai nuo Rusijos stiprinti.

Apie šį žingsnį pranešė ir „Financial Times“. JAV administracijos pareigūnai esą praėjusią savaitę informavo Europos diplomatus apie Vašingtono sprendimą nutraukti programų, skirtų prie Rusijos sienos esančių Rytų Europos  ginkluotųjų pajėgų apmokymui ir aprūpinimui, finansavimą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

JAV vyriausybės atskaitomybės biuro duomenimis, 2018–2022 m. programai Europoje skirta 1,6 mlrd. JAV dolerių. Pagrindiniai gavėjai yra Estija, Latvija ir Lietuva.

Vienas Baltųjų rūmų pareigūnas minėjo sausį JAV prezidento Donaldo Trumpo duotą nurodymą  dėl JAV užsienio pagalbos persvarstymo. Tačiau detalių dėl saugumo paramos mažinimo jis nepatvirtino.

Taip pat kyla grėsmė Baltijos saugumo iniciatyvos, atskiros programos, sukurtos 2020 m. siekiant sustiprinti Estijos, Latvijos ir Lietuvos ginkluotąsias pajėgas, ateičiai. Praėjusiais metais Kongresas patvirtino 228 mln. JAV dolerių paramą šiai iniciatyvai.

D. Trumpo administracija siekia, kad Europa prisiimtų didesnį vaidmenį dėl savo paties gynybos. Apie sprendimas sumažinti paramą netoli Rusijos esančioms šalims paskelbta tuo metu, kai D. Trumpas deda pastangas užbaigti Rusijos karą Ukrainoje.

Gintaras
Gintaras
2025-09-05 08:25
JAV trauksis ir jau traukiasi iš pamišusios karu Europos. Trampas supranta, kad jeigu Meksika ar kitos su jos sienomis susietos valstybės imtų ginkluotis, žvanginti ginklais prie sienų- būtų priversta elgtis lygiai taip pat, kaip ir Rusija kad užtikrintų savo valstybės saugumą. Šovinistiniai maniakai ES ir Lietuvoje vardan pasipelnymo kelia įtampą ir grėsmę.
Atsakyti
