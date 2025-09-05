JAV nori sumažinti karinę paramą Europai: atsilieptų ir Lietuvai

Tai paveiktų šimtus milijonų dolerių pagalbos lėšų, skirtų gynybai nuo Rusijos stiprinti.
Apie šį žingsnį pranešė ir „Financial Times“. JAV administracijos pareigūnai esą praėjusią savaitę informavo Europos diplomatus apie Vašingtono sprendimą nutraukti programų, skirtų prie Rusijos sienos esančių Rytų Europos ginkluotųjų pajėgų apmokymui ir aprūpinimui, finansavimą.
JAV vyriausybės atskaitomybės biuro duomenimis, 2018–2022 m. programai Europoje skirta 1,6 mlrd. JAV dolerių. Pagrindiniai gavėjai yra Estija, Latvija ir Lietuva.
Vienas Baltųjų rūmų pareigūnas minėjo sausį JAV prezidento Donaldo Trumpo duotą nurodymą dėl JAV užsienio pagalbos persvarstymo. Tačiau detalių dėl saugumo paramos mažinimo jis nepatvirtino.
Taip pat kyla grėsmė Baltijos saugumo iniciatyvos, atskiros programos, sukurtos 2020 m. siekiant sustiprinti Estijos, Latvijos ir Lietuvos ginkluotąsias pajėgas, ateičiai. Praėjusiais metais Kongresas patvirtino 228 mln. JAV dolerių paramą šiai iniciatyvai.
D. Trumpo administracija siekia, kad Europa prisiimtų didesnį vaidmenį dėl savo paties gynybos. Apie sprendimas sumažinti paramą netoli Rusijos esančioms šalims paskelbta tuo metu, kai D. Trumpas deda pastangas užbaigti Rusijos karą Ukrainoje.
