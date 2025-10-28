Anot J. Lekšo, į Kauną atvyksta pavojingas „Virtus“ ir neregėto lygio „gėda“ iš Vilerbano

Tenka pripažinti, kad didžiausią ažiotažą krepšinio pasaulyje praėjusią savaitę kėlė reikalai anapus Atlanto. Suimti du aukšto profilio NBA žmonės.
Pirmasis - Kasparo Jakučiono bendraklubis Majamio „Heat“ komandoje - Terry Rozier. Jam antrankiai uždėti dėl sporto statymų už savo rungtynes.
Antrasis – buvęs NBA čempionas ir Lino Kleizos komandos draugas Denverio „Nuggets“ ekipoje, o dabar Portlendo „Trail Blazers“ vyr. trenerio pareigas užėmęs Chauncey Billups. Jį FTB suėmė dėl nelegalių pokerio žaidimų, kuriuos tariamai organizavo italų mafija - Cosa Nostra.
Kaip sakė J. Lekšas, šioje situacijoje „(Linas) Kleiza buvo labai nustebintas, nes kol žaidė Denveryje komandos draugas atrodė, kaip labai rimtas bičas.“.
Na, o ant Terry Rozier įtarimai krito dar praėjusiais metais, kai po socialinį tinklą „X“ ėmė virusiniu būdu plisti labai grubių, lyg tyčia jo daromų klaidų epizodai.
Kaip ir NBA, taip ir Eurolygos padangę praėjusią savaitę aplankė niūresni debesys. Buvo sulaikytas ilgametis lygos teisėjas, serbas Urošas Nikoličius. Vyras siejamas su nusikalstama grupuote, kuri vertėsi įvairiausio plauko kriminalais. Teisėjo bute policija taip pat rado neaiškios kilmės 250 tūkst. eurų grynais. „Tokį gyveno dvigubą gyvenimą... Kaip Zoro...“ – serbų teisėjo situaciją šmaikščiai apibūdino Paulius Vaitiekūnas.
Jonas Lekšas kolegai ir žiūrovams dar priminė, kad tai ne eilinis teisėjas. „Jis teisėjavo Final Four. Tai – ne šiaip bet koks...“ – apie suimto serbo biografiją kalbėjo J. Lekšas.
Emocijų netrūko ir kai pokalbio tema pasisuko apie leidimą Izraelio klubams vėl žaisti Eurolygos namų rungtynes savo šalyje. Paulius Vaitiekūnas iš karto pasakė dėl to matantis lygos naujokų proveržį. Visuomenininkas drąsiai prognozavo: „Sutik su manim, kad, pavyzdžiui, tokį „Hapoel“, šitas sprendimas daro absoliučiai contender‘iais dėl finalo ketverto.“
„Ten žiauriai sunku žaist.“ – dėl velniško Izraelio fanų palaikymo pašnekovui pritarė J. Lekšas. Komentatorius spekuliavo, kad ir Tel Avivo „Maccabi“ galėtų gauti papildomą paspirtį. „<...> pretenduos į Play-in‘ą. Mes matėm, kad jie gali žaist neblogą krepšinį, praeitą savaitę nugalėjo ir „Real‘ą.“.
Aptartos ir oficialios naujienos, kad Jared Butler papildė Belgrado „Crvena Zvezda“ gretas, o Spencer Dinwiddie – Miuncheno „Bayern“. Šios savaitės „Eurolygos turo“ laida prognozavo, kaip šie skambūs naujokai iš NBA įsilies į senojo žemyno pirmenybes.
Jonas Lekšas išlaikė šiokį tokį skeptiškumą, nesitikėdamas stebuklų iš nė vieno. „Spėčiau 14 taškų ir 5 assistai” – žinomesnio Miuncheno „Bayern“ naujoko S. Dinwiddie statistiką Eurolygoje prognozavo komentatorius.
Na, o didžiausią dėmesį tinklalaidė vėl skyrė dvigubai Kauno „Žalgirio“ savaitei. Anot abiejų vedėjų, didžiausią iššūkį žaliai baltiems mes Bolonijos „Virtus“ ir jo lyderis Carsenas Edwardsas. „Aš nesu tikras, kad Butkevičius suspės jį sustabdyt.“ – apie taškų rinkimo mašiną C. Edwards pagarbiai kalbėjo J. Lekšas.
Komentatorius taip pat išskyrė pagrindinę mikrodvikovą: „Alessandro Pajola šiai dienai yra vienas geriausiai kamuolį spaudžiančių žaidėjų visoje Eurolygoje. Tai Francisco laukia sunkus vakaras, nors labai daug nuo jo priklausys.“.
Nepaisant grėsmės iš „Virtus“, pašnekovai išlaikė nuosaikų optimizmą dėl galutinio rezultato.
Daug užtikrinčiau kalbėta buvo apie kitą šios savaitės kauniečių oponentą – ilgametį Eurolygos autsaiderį Vilerbano ASVEL. Net keturi iš eilės „Žalgirio“ pralaimėjimai prieš šią Prancūzijos komandą nenumušė dueto optimistiškumo.
„Aš manau, kad čia nebus problemų. „Žalgiriui“ nieko nereikia daryt. Mes „atšersim“ žiauriai ASVEL‘į.“ – į kolegos klausimą apie tai, ką reikia daryti, kad laimėtų prieš ASVEL, drąsiai atsakė komentatorius J. Lekšas.
Kolegos jautėsi tiek užtikrintai dėl „Žalgirio“ pergalės, kad eterio metu abu dar pakeitė savo rezultato prognozes šioms rungtynėms ir padidino kauniečių persvarą. P. Vaitiekūno paskatintas, J. Lekšas, kaip vyšnią ant torto dar dėjo finalinę repliką: „Žmonės, jūs net galit neit į areną. Bus labai nuobodus mačas“.
Krepšinio fanams smagu ir tai, kad įprastai Eurolygą aptarinėjantis duetas nepamiršo ir LKL aktualijų. Lapkričio 2 dieną Kaune laukia pirmasis „LKLasiko“ – „Žalgiris“ ir „Rytas“.
„Čia gali būti sold‘out‘as. Jeigu šita savaitė Eurolygos varžovais labai nelepins kauniečių.<...> Tai – ideali proga „Rytui“ smogti prieš „Žalgirį“ sezono starte.“ – galimybę vilniečiams rimtai pakovoti regėjo J. Lekšas.
P. Vaitiekūnas iš karto paprieštaravo: „Tu juokauji?... Jokių šansų.“ – net po dvigubos Eurolygos savaitės užtikrintai „Žalgirio“ pranašumą matė jis.
Visgi J. Lekšas neatsitraukė ir net metė iššūkį visuomenininkui: „Laimės „Rytas“ sekmadienį, aš galvoju. Kertam?“. Pastarasis su lažybomis sutiko ir dabar ant kortos stovės ne tik abiejų „Eurolgyos turo“ vedėjų ekspertinė reputacija, bet ir pietūs, kuriais pralaimėjęs vaišins laimėjusį.
Galiausiai buvo pateiktos prognozės visoms 7 ir 8 Eurolygos turo kovoms bei pasirinktos Fantasy komandos.
Šioje, naujausioje „Eurolygos turo“ laidoje neapsiribota tik krepšiniu. Vedėjai taip pat aptarė Madride vykusį futbolo „El Clasico“, Dominyko Dirksčio apsilankymą siaubo kambaryje, o Jonas Lekšas dar pasidalino savo top rudens patiekalu. Savo ruožtu, Paulius Vaitiekūnas, žiūrovų prašymu stengėsi viso eterio metu nesakyti vieno konkretaus žodžio. Šios serijos tikrai nenorėsite praleisti!
