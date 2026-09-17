Milenos vyras gynė šeimą nuo siautėjusio kaimyno, bet teisiamas yra pats: „Privati teritorija nėra privatus būstas“

Kraupus scenarijus kaunietę M. Šimėnę ir jos šeimą ištiko prieš metus, paskutinį vasaros vakarą. To, ką išvydo žvilgtelėję per langą, iki šiol nepamiršo.
„Su vyru žiūrėjom filmą, ramiai leidom vakarą, kol išgirdom kieme garsus. Pasižiūrėję per kameras pamatėme kaimyną, kuris gyvena gretimame name, kad jis grumiasi su kitu kaimynu“, – pasakojo moteris.
Agresyvus kaimynas grasino susidoroti
M. Šimėnė tikino, kad ramiame kvartale prie Kauno ramybę trikdo vienas kaimynas. Anot jos, apie vyriškį ir jo keistą elgesį šeima jau buvo informuota.
„Apie šį asmenį mane buvo įspėjęs namo šeimininkas, kad jis yra neadekvatus, buvę ir esami kaimynai pabrėžė – žmogus su konfliktišku charakteriu, agresorius gatvėje. Buvo konteineriai, jie netoli buvo sudėti, tai rašė, kad jis juos ištaškys ir šiukšles rinksitės laukuose“, – dalijosi pašnekovė.
Moteris pasakojo vakaro įvykių eigą. M. Šimėnė su vyru įsispyrė į tapkutes ir išbėgo į kiemą.
„Atsidarius duris, kaimynas buvo mūsų teritorijoje, atsistojęs prie automobilio galinio lango, ir girdim žodžius: „Užmušiu bl**“. Ant tų žodžių jis kumščiu išdaužė galinį automobilio langą.
Tas vaizdas – žmogus yra ištinusiu veidu, akys paklaikusios, kraupu matyti. Kadangi namie vaikai miegantys, pensinio amžiaus močiutė, tai tolimesni veiksmai – juk nežinojome, gal jis yra ginkluotas, gal turi peilį. Mes tik girdėjome ketinimus, matome veiksmus“, – apie šiurpų įvykį pasakojo moteris.
Kaltinimų sulaukė šeimą gynęs vyras
Tuomet atvyko policijos pareigūnai. Atrodytų, kad viskas aišku – į svetimą teritoriją įsivertęs vyriškis turės atsakyti už savo veiksmus. Iš dalies taip ir nutiko – M. Šimėnė buvo pripažinta nukentėjusiąja, tačiau kaimynas į teismą padavė moters vyrą, esą jis jį „subaladojo“.
„Buvo visi veiksmai trauminiai, ką jis pats pasidarė. Žmogus basas persivertė per ganėtinai aukštą tvorą, trenkėsi veidu į trinkeles, trenkėsi veidu į mano automobilio galinį langą, nuslydo nuo jo, tada trenkė vieną, antrą kartą į langą. Teismo medicinos ekspertas pažymėjo, kad visi sužeidimai galėjo būti padaryti jo paties. Nes jis dar ir grūmėsi su savo sugėrovu. Nebuvo smegenų sutrenkimų, tik paviršiniai pažeidimai“, – tikino pašnekovė.
Visą veiksmą nufilmavo M. Šimėnės namo kameros. Ikiteisminis tyrimas truko aštuonis mėnesius. Prokuratūra tyrimą prieš pašnekovės vyrą nutraukė, bet istorija nesibaigė – byla grąžinta nagrinėti. M. Šimėnės vyras ir vėl – tariamas smurtautojas.
„Jei prokurorai ar teismas nustato, kad buvo būtinosios ginties situacija, tai pašalina bet kurio asmens baudžiamąją atsakomybę, o kalbant bendrai – tai yra situacija, kai žmogus gali ginti save, kitą žmogų, savo nuosavybę, kitas teisines vertybes, tačiau svarbu, kad būtų požymiai, jog tas kėsinimasis, nuo kurio ginasi, – pavojingas, kad jis būtų realus, neįsivaizduojamas ir akivaizdus, tai yra prasidėjęs“, – aiškino advokatas Raimundas Jurka.
Ginti savo kiemą ir pačius namus – skirtingi dalykai. Kitaip tariant, įsiveržėlis į kiemą esą yra mažiau pavojingas.
„Privati teritorija nėra privatus būstas, to nereikia tapatinti, nes gintis nuo įsiveržimo į būstą palengvina situaciją gintyje. Bet jei privačioje teritorijoje pamatau nekviestą svečią, kuris ateina gadinti turtą ar elgtis netinkamai – aš turiu teisę reaguoti. Bet tai yra problematiškiausias klausimas – kaip reaguosiu. (...) Jei gadinamas turtas, tai aš ketinu jį apsaugoti ir apsaugosiu, bet tai nereiškia, kad aš kojas rankas laužysiu. Tas situacijos adekvatumas turi būti įvertintas“, – tikino advokatas.
Psichologinis spaudimas ir noras iškraustyti?
Milena sakė, kad jau metus besitęsiančio proceso metu jaučia kaimynų spaudimą.
„Nors žmogus viešai mano byloje išreiškė apgailestavimą, bando pripažinti, kad yra kaltas, laiduoja už jį žmonos sesuo, bet jo žmona prasilenkiant rodo necenzūrinius gestus, vidurinį pirštą. Yra pradėta administracinė byla dėl melagingų iškvietimų. Mes su vaikais turėjom eiti į Vaiko teises, nes buvo anoniminis pranešimas su įvairiu išgalvotu turiniu. Buvo nustatyta, kad to nėra.
Buvo anoniminis iškvietimas, kad mes su vyru pykstamės, nors mano vyro tuo metu Lietuvoje nebuvo. (...) Tikslas yra mus iškraustyti. Daryti spaudimą. Stebėjimas per langus, rodyti žestus, vaipytis. Kokia priežastis? Jos nėra. Antipatija. Prieš įvykį bendravom. Bet tai yra, galbūt, pavydas, žmogiška antipatija“, – dalijosi M. Šimėnė.
Milena svarsto, kad viskas yra dėl pavydo.
„Jis labai aktyviai domėjosi mūsų gyvenimu, klausinėdavo, kodėl neateina vyras, ką jis dirba, iš kur turite pinigų. Galima pagal detales sumuoti, kad nusikaltimas padarytas galimai iš anksto planuotas“, – sakė moteris.
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