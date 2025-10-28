Butleris – pasirengęs debiutui „Crvena Zvezda“ gretose

Serbijos portalas „Nova“ skelbė, kad prie Belgrados ekipos turėjęs prisijungti Jaredas Butleris nepraėjo medicininės apžiūros dėl įgimtos širdies problemos,kuri atbaidė kelias Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) komandas.
Netrukus Belgrado klubas oficialiai pranešė, kad atleto apžiūra buvo sėkminga ir jis debiutuos su komandos apranga jau šios savaitės Eurolygos rungtynėse su Tel Avivo „Maccabi“.
25 metų 191 cm ūgio įžaidėjas nuo 2021 m. siekė vietos NBA, bet ilgiau neįsitvirtino ir vis migravo į Plėtojimosi lygą.
Jis atstovavo Jutos „Jazz“, Oklahomos „Thunder“, Vašingtono „Wizards“ ir Filadelfijos „76ers“ organizacijoms.
Vasarą jis buvo sukirtęs rankomis dėl metų kontrakto su Fynikso „Suns“, bet buvo atleistas.
Geriausius skaičius jis fiksavo pastarajame savo etape Filadelfijoje, kur per 24 minutes metė 11,5 taško, atkovojo 2,5 kamuolio, atliko 4,9 rezultatyvaus perdavimo.
