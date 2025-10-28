Tarp LTOK ir LINEŠA – pratęsta ilgalaikė partnerystė: skatins mokinių fizinį aktyvumą ir puoselės olimpines vertybes

Susitarimu abi institucijos įsipareigoja kartu skatinti mokinių fizinį aktyvumą, sveiką gyvenseną ir olimpines vertybes, užtikrinti žaidynių tęstinumą bei skaidrų jų įgyvendinimą visos šalies mastu.
LTOK prezidentė Daina Gudzinevičiūtė ir LINEŠA direktorius Valdas Jankauskas pabrėžė, kad šis susitarimas – svarbus žingsnis užtikrinant projekto tęstinumą ir dar platesnį jo poveikį mokinių fiziniam aktyvumui bei sveikatai.
LTOK rūpinsis žaidynių viešinimu, organizavimu ir plėtra nacionaliniu mastu bei koordinuos informacijos sklaidą viešojoje erdvėje, rūpinsis žaidynių portalo www.lmz.lt vystymu ir komunikacijos strategija, taip pat sieks pritraukti naujų partnerių bei rėmėjų.
LTOK kartu su LINEŠA organizuos žiemos ir vasaros finalinius etapus, atidarymo bei uždarymo renginius ir skatins, kad žaidynių nugalėtojai galėtų dalyvauti tarptautinėse mokyklų varžybose.
„Lietuvos mokyklų žaidynės – tai jau dvi dešimtis metų skaičiuojantis projektas, kuris ugdo mūsų moksleivių meilę sportui, stiprina bendruomenes ir padeda atrasti būsimus čempionus. Džiaugiuosi, kad šiuo sutarties pratęsimu planuojame kartu tęsti šią gražią tradiciją dar bent dešimtmetį, – sakė LTOK prezidentė, olimpinė čempionė D. Gudzinevičiūtė.
– Nors nuo 2022 m. liepos LTOK biudžetas yra deficitinis ir mūsų galimybės ribotos, darome viską, kad šis projektas augtų ir pasiektų dar daugiau mokyklų bei jaunųjų sportininkų visoje Lietuvoje. Jie yra mūsų sporto ateitis.“
LINEŠA įsipareigoja užtikrinti, kad žaidynės būtų prieinamos kiekvienai šalies mokyklai. Agentūra siekia, kad jose dalyvautų visos bendrojo ugdymo įstaigos, o jų bendruomenės būtų laiku informuotos apie registraciją, etapus ir dalyvavimo galimybes. LINEŠA planuoja bendradarbiauti su savivaldybėmis ir mokyklų steigėjais, kad kuo daugiau mokinių įsitrauktų į sportinę veiklą ir atrastų džiaugsmą judėjime. Į žaidynių programą įtraukta 20 sporto šakų – tai suteikia mokiniams galimybę tobulėti, susirasti naujų draugų, siekti užsibrėžtų tikslų ir patirti sporto teikiamą džiaugsmą.
„Lietuvos mokyklų žaidynės prasidėjo 2005 metais. Tais pačiais metais pradėjome bendradarbiauti ir su LTOK, o šiandien šį bendradarbiavimą sėkmingai pratęsėme dar dešimčiai metų. Sutelkę bendras jėgas, visos šalies mastu galime prisidėti prie vaikų fizinio aktyvumo skatinimo, kuris yra itin svarbus jų sveikatai ir gerovei“, – sako LINEŠA direktorius V. Jankauskas.
Sutartis įtvirtina bendrą LMŽ valdymo, organizavimo ir finansavimo modelį. Kiekvienų metų pradžioje LTOK ir LINEŠA tvirtins žaidynių planą bei biudžetą, siekdami užtikrinti skaidrų ir tikslingą lėšų panaudojimą.
Nuo 1995 m. kasmet vykstančios žaidynės suburia dešimtis tūkstančių mokinių iš visos Lietuvos. Čia vaikai ne tik varžosi įvairiose sporto šakose, bet ir mokosi komandinio darbo, sąžiningos konkurencijos bei olimpinių vertybių. Pavyzdžiui, 2025 metais zoninėse, tarpzoninėse ir finalinėse varžybose dalyvavo 537 bendrojo ugdymo mokyklos ir 1603 komandos. Iš viso buvo surengti 383 renginiai – 216 zoninių, 110 tarpzoninių ir 56 finalinės varžybos.
Abi institucijos sutarė dėl bendros žaidynių tapatybės – žaidynių pavadinimas ir ženklas priklausys abiem partneriams, o sprendimai dėl jų naudojimo bus priimami bendru sutarimu. Tai padės išlaikyti vieningą projekto veidą ir užtikrins jo tęstinumą ateityje. Pasak abiejų institucijų vadovų, ši partnerystė taps tvirtu pagrindu naujam žaidynių augimo etapui – siekiama, kad fizinis aktyvumas ir judėjimo džiaugsmas taptų neatsiejama mokyklos gyvenimo dalimi.
