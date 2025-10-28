Elitinė paralimpiečių akademija – kai žinios tampa pergalių dalimi

Per pirmuosius dvejus mokymų metus paralimpinės rinktinės atletai susipažino su sporto medicinos, psichologijos, subalansuotos mitybos, bendravimo su žiniasklaida, darbo su socialiniais tinklais ir kitų sričių subtilybėmis bei naujovėmis, o dabar akademijos dalyviai šias žinias gilino.
„Prasidėjo pažengusiųjų Elitinės paralimpiečių akademijos mokymai. Smagu, kad didžioji dauguma atletų, kurie mokėsi ir pirmaisiais, ir antraisiais metais, sugrįžo bei paskirs savo savaitgalius žinių gilinimui. Pirmieji mokymai praėjo sklandžiai, neliko neatsakytų klausimų. Jau sulaukėme ir prašymų, kokius specialistus sportininkai norėtų matyti kitą kartą. Tad, ruošiamės ir nekantriai laukiame būsimų akademijos mokymų“, – sako projektą koordinuojanti Lietuvos paralimpinio komiteto projektų vadovė Aušrinė Bučinskytė.
Pažengusiųjų Elitinės paralimpiečių akademijos dalyviai šį kartą klausėsi sporto mokslininko, habilituoto biologijos mokslų daktaro, Vilniaus ir Vytauto Didžiojo universitetų profesoriaus Alberto Skurvydo. Jis kalbėjo apie mokymo ir treniravimo mokslą. Taip pat ortopedas-traumatologas Tomas Vorobjovas paraatletams pasakojo apie sportininkų raumenų-skeleto sistemos pažeidimus. Akademijos dalyvių laukė ir Lietuvos antidopingo agentūros švietimo vadovės Dalios Motiejūnaitės paskaita apie antidopingo kontrolės naujienas bei komunikacijos ekspertės, agentūros „Budinti komunikacija“ vadovės Lauros Dabulytės praktiniai mokymai apie komunikaciją, socialinius tinklus.
„Labai laukiau šių mokymų ir jie labai patiko. Praėjusiais metais teko praleisti vieną mokymų dieną, tuomet atletai klausėsi informacijos apie antidopingą. Taigi labai džiaugiuosi, jog dabar galėjau dalyvauti Lietuvos antidopingo agentūros paskaitoje. Buvau net klausimų pasiruošusi“, – teigia vežimėlių tenisininkė Agneška Toločko.
Šiais laikais socialiniai tinklai kiekvieno žmogaus gyvenime atlieka nemažą vaidmenį. Tai puiki platforma sportininkams ne tik dalintis rezultatais, bet ir parodyti savo kasdienybę, darbą, užkulisius. Anot tenisininkės, rodydamas savo pavyzdį, į sportą gali įtraukti ir daugiau žmonių su negalia. Taip pat taip tave gali pastebėti ir rėmėjai.
„Šiandien viskas yra socialiniuose tinkluose. Tad, reikėtų „nepamesti“ noro rodyti save. Kartais suabejoju, ar kam nors tai bus įdomu, pavyzdžiui, kaip skrendu lėktuvu. Tačiau kartą naršydama socialiniuose tinkluose pamačiau įrašą merginos, kuri rodo, kaip iš vežimėlio perlipti ant sofos. Šis įrašas sulaukė daugybės padėkų, komentarų, peržiūrų. Vis dėlto žmonėms tai yra įdomu“, – priduria A. Toločko.
Projektas finansuojamas prekybos ir laisvalaikio centro „Panorama“ bei Asmens su negalia teisių apsaugos agentūros prie SADM.
„Akademijos sportininkai įkvepia savo ryžtu, disciplina ir tikėjimu, kad ribos egzistuoja tik tam, kad jas įveiktume. Džiaugiamės galėdami jau trečius metus būti šios kelionės dalimi ir palaikyti žmones, kurie savo pavyzdžiu skatina judėti pirmyn“, – sako „Panoramos“ generalinė direktorė Birutė Kalanovaitė.
Elitinės paralimpiečių akademijos absolventais jau yra tapę: Aušra Garunkšnytė, Oksana Dobrovolskaja, Andrius Skuja, Ramūnas Rojus, Raimeda Bučinskytė, Nerijus Montvydas, Rapolas Micevičius, Edgaras Matakas, Gabrielė Čepavičiūtė, Ernestas Česonis, Eivydė Vainauskaitė, Deividas Podobajevas, Bela Morkus, Ramūnas Verbavičius, Petras Krapikas, Povilas Krapikas, Mantas Brazauskis, Kotryna Žižmaraitė ir Karolina Voiciukaitė.
