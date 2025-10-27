Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Jokūbas Dabušinskas pelnė sidabrą dviračių kroso lenktynėse Slovakijoje

2025-10-27 17:58 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-27 17:58

:ietuvos dviratininkai tęsia pasirengimą artėjančiam Europos dviračių kroso čempionatui. Praėjusį savaitgalį jie dalyvavo tarptautinėse varžybose Čekijoje ir Slovakijoje, kur išmėgino jėgas tarp stipriausių regiono atletų.

LDSF nuotr. | „Facebook“ nuotr.

0

Čekijoje vykusiose „HSF System Cup 2025“ varžybose geriausiai pasirodė jaunių grupėje (U17) startavęs Jokūbas Dabušinskas, užėmęs aukštą – ketvirtąją – vietą. Toje pačioje amžiaus grupėje Elžbieta Seliavaitė finišavo 17-a, o tarp jaunimo (U19) Martynas Medelinskas užėmė 31-ą poziciją. Elito moterų grupėje Irmantė Aleliūnaitė pasiekė 28-ą vietą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Slovakijoje surengtame „Grand Prix Podbrezova 2025“ J. Dabušinskas pademonstravo dar įspūdingesnį rezultatą – U17 grupėje jis iškovojo sidabro medalį, nusileidęs tik varžybų nugalėtojui. Puikiai sekėsi ir jo komandos draugei E. Seliavaitei, kuri finišavo ketvirta.

M. Medelinskas tarp U19 sportininkų užėmė 17-ą vietą, o I. Aleliūnaitė U19 moterų grupėje – aštuntąją.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

