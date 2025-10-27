Europos smiginio čempionato finale – sensacinga olando pergalė prieš geriausią pasaulio žaidėją

Iki šio čempionato G. van Veenas neturėjo nė vieno PDC „Major“ kategorijos smiginio turnyro titulo. Lemiamame – 21-ame – finalo lege L. Humphrieso situacija atrodė geresnė nei varžovo, tačiau anglas „neuždarė“ 69 taškų ir suteikė šansą olandui. Prie lentos grįžęs G. van Veenas atlaikė didžiulį spaudimą ir laimėjo „uždarydamas“ net 100 taškų.
„Esu iš tų, kurie greitai susitaiko su pralaimėjimais, bet šis atvejis – kitoks. Maniau, kad varžovas pridės į kelnes, tačiau klydau. Gianas yra nuostabus žaidėjas ir aš žinojau, kad tik laiko klausimas, kada jis laimės pirmą stambų turnyrą. Mane tik nervina tai, kad žaidėjai savo pirmuosius turnyrus kažkodėl visada laimi prieš mane. Esu labai nusivylęs“, – sakė L. Humphriesas.
"I was hoping he'd shit himself!" 🤣
Luke Humphries praises Gian van Veen in a classy runner-up speech pic.twitter.com/0FvIzGnNv9REKLAMA— Chris Hammer (@ChrisHammer180) October 26, 2025
G. van Veenas prieš tai pusfinalyje 11:9 nugalėjo legendinį tautietį Michaelą van Gerweną ir susižeidė pirštą, bet tai jam finale nesutrukdė.
The state of Gian van Veen's bleeding fingers after beating Michael van Gerwen to reach his first major final 🤯. Makes his achievement even more impressive pic.twitter.com/Mrl76Hv5olREKLAMAREKLAMA— Chris Hammer (@ChrisHammer180) October 26, 2025
„Sakiau savo merginai, kad kai laimėsiu pirmą stambų turnyrą, tai ašarų neliesiu, bet patys matote, kad dabar verkiu. Jausmas – nerealus. Fantastika užbaigti čempionatą su 100 taškų „užsidarymu“. Tai buvo beprotiškas vakaras“, – džiūgavo G. van Veenas.
📸 A lovely photo of the new European Championship Champion Gian Van Veen celebrating with his girlfriend 🎯🔥❤️🏆 pic.twitter.com/QkuQOZQz6xREKLAMAREKLAMAREKLAMA— Darts Behind The Oche 🎯 (@DartsBehindThe) October 27, 2025
L. Humphriesas Europos čempionate galėjo prarasti pasaulio reitingo lyderio poziciją, bet jo persekiotojas anglas Luke‘as Littleris dar aštuntfinalyje 7:10 krito prieš tautietį Jamesą Wade‘ą.
Bendrą čempionato prizų fondą sudarė 600 tūkst. svarų sterlingų (687 tūkst. eurų), o nugalėtojui atiteko 120 tūkst. svarų sterlingų (137 tūkst. eurų).
