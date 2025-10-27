Kalendorius
Spalio 27 d., pirmadienis
Vilnius +5°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Europos smiginio čempionato finale – sensacinga olando pergalė prieš geriausią pasaulio žaidėją

2025-10-27 19:12 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-27 19:12

Dortmunde (Vokietija) sekmadienį baigėsi netikėtumų kupinas Europos smiginio čempionatas. Naujuoju nugalėtoju tapo 23-ejų olandas Gianas van Veenas (PDC-7), kuris finale 11:10 išplėšė pergalę prieš geriausią planetos žaidėją anglą Luke‘ą Humphriesą (PDC-1).

Europos čempionato finalas | „Stop“ kadras

Dortmunde (Vokietija) sekmadienį baigėsi netikėtumų kupinas Europos smiginio čempionatas. Naujuoju nugalėtoju tapo 23-ejų olandas Gianas van Veenas (PDC-7), kuris finale 11:10 išplėšė pergalę prieš geriausią planetos žaidėją anglą Luke‘ą Humphriesą (PDC-1).

REKLAMA
0

Iki šio čempionato G. van Veenas neturėjo nė vieno PDC „Major“ kategorijos smiginio turnyro titulo. Lemiamame – 21-ame – finalo lege L. Humphrieso situacija atrodė geresnė nei varžovo, tačiau anglas „neuždarė“ 69 taškų ir suteikė šansą olandui. Prie lentos grįžęs G. van Veenas atlaikė didžiulį spaudimą ir laimėjo „uždarydamas“ net 100 taškų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Esu iš tų, kurie greitai susitaiko su pralaimėjimais, bet šis atvejis – kitoks. Maniau, kad varžovas pridės į kelnes, tačiau klydau. Gianas yra nuostabus žaidėjas ir aš žinojau, kad tik laiko klausimas, kada jis laimės pirmą stambų turnyrą. Mane tik nervina tai, kad žaidėjai savo pirmuosius turnyrus kažkodėl visada laimi prieš mane. Esu labai nusivylęs“, – sakė L. Humphriesas.

REKLAMA
REKLAMA

G. van Veenas prieš tai pusfinalyje 11:9 nugalėjo legendinį tautietį Michaelą van Gerweną ir susižeidė pirštą, bet tai jam finale nesutrukdė.

„Sakiau savo merginai, kad kai laimėsiu pirmą stambų turnyrą, tai ašarų neliesiu, bet patys matote, kad dabar verkiu. Jausmas – nerealus. Fantastika užbaigti čempionatą su 100 taškų „užsidarymu“. Tai buvo beprotiškas vakaras“, – džiūgavo G. van Veenas.

L. Humphriesas Europos čempionate galėjo prarasti pasaulio reitingo lyderio poziciją, bet jo persekiotojas anglas Luke‘as Littleris dar aštuntfinalyje 7:10 krito prieš tautietį Jamesą Wade‘ą.

Bendrą čempionato prizų fondą sudarė 600 tūkst. svarų sterlingų (687 tūkst. eurų), o nugalėtojui atiteko 120 tūkst. svarų sterlingų (137 tūkst. eurų).

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų