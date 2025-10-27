Lietuviai išbandė jėgas Europos šachmatų klubų taurės turnyre

MRU komanda, turėjusi 23-ą startinį numerį, galutinėje įskaitoje užėmė 28 vietą ir surinko 8 komandinius taškus. Tuo tarpu SMK „Juoda Balta“, startavusi su 65-uoju numeriu, užėmė 46 vietą, iškovodama 7 taškus.
MRU ekipai, ilgai taikiusiai į aukštesnes pozicijas, sėkmingesnio finišo nepavyko pasiekti dėl nesėkmingai susiklosčiusio paskutinio mačo prieš nuolatinius varžovus iš Šveicarijos – SG „Riehen“. Tuo metu „Juoda Balta“ komanda paskutinį susitikimą baigė lygiosiomis ir nors turnyre susidūrė su ne vienais nominaliai stipresniais oponentais, sugebėjo jiems sėkmingai pasipriešinti bei užfiksavo solidų pasirodymą.
Nugalėjo „SuperChess“ komanda iš Rumunijos, kuri vienintelė surinko maksimalų įmanomą taškų skaičių – 14.
Moterų taurę iškovojo „Cercle d'échecs de Monte-Carlo“ ekipa iš Monako su 13 tšk. Deimantės Daulytės-Cornette atstovaujama „C'Chartres echecs“ ekipa (Prancūzija, 8 tšk.) liko 8-a.
