Kalendorius
Spalio 27 d., pirmadienis
Vilnius +5°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Lietuviai išbandė jėgas Europos šachmatų klubų taurės turnyre

2025-10-27 14:01 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-27 14:01

Šeštadienį Rodo saloje baigėsi 2025 metų Europos klubų taurės varžybos, kuriose varžėsi 102 komandos iš visos Europos. Tarp jų – ir dvi Lietuvos ekipos: MRU–ROSK Consulting (GM Tomas Laurušas, GM Paulius Pultinevičius, IM Rokas Klabis, kpt. FM Tautvydas Vedrickas, IM Vaidas Sakalauskas, Vaidas Šetkauskas) bei SMK „Juoda Balta“ (GM Eduardas Rozentalis, FM Benjaminas Kienboeckas, IM Milanas Novkovičius, Emils Janis Mierinš, Maximilianas Pfaltzas, Justas Kraučenka).

„Lietuvos šachmatų“ nuotr. | „Facebook“ nuotr.

Šeštadienį Rodo saloje baigėsi 2025 metų Europos klubų taurės varžybos, kuriose varžėsi 102 komandos iš visos Europos. Tarp jų – ir dvi Lietuvos ekipos: MRU–ROSK Consulting (GM Tomas Laurušas, GM Paulius Pultinevičius, IM Rokas Klabis, kpt. FM Tautvydas Vedrickas, IM Vaidas Sakalauskas, Vaidas Šetkauskas) bei SMK „Juoda Balta“ (GM Eduardas Rozentalis, FM Benjaminas Kienboeckas, IM Milanas Novkovičius, Emils Janis Mierinš, Maximilianas Pfaltzas, Justas Kraučenka).

REKLAMA
0

TAIP PAT SKAITYKITE:

MRU komanda, turėjusi 23-ą startinį numerį, galutinėje įskaitoje užėmė 28 vietą ir surinko 8 komandinius taškus. Tuo tarpu SMK „Juoda Balta“, startavusi su 65-uoju numeriu, užėmė 46 vietą, iškovodama 7 taškus.

REKLAMA
REKLAMA

MRU ekipai, ilgai taikiusiai į aukštesnes pozicijas, sėkmingesnio finišo nepavyko pasiekti dėl nesėkmingai susiklosčiusio paskutinio mačo prieš nuolatinius varžovus iš Šveicarijos – SG „Riehen“. Tuo metu „Juoda Balta“ komanda paskutinį susitikimą baigė lygiosiomis ir nors turnyre susidūrė su ne vienais nominaliai stipresniais oponentais, sugebėjo jiems sėkmingai pasipriešinti bei užfiksavo solidų pasirodymą.

Nugalėjo „SuperChess“ komanda iš Rumunijos, kuri vienintelė surinko maksimalų įmanomą taškų skaičių – 14.

Moterų taurę iškovojo „Cercle d'échecs de Monte-Carlo“ ekipa iš Monako su 13 tšk. Deimantės Daulytės-Cornette atstovaujama „C'Chartres echecs“ ekipa (Prancūzija, 8 tšk.) liko 8-a.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų