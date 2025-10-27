Rimantė Jonušaitė: „Eisime į finalą nusiteikusios kovingai“

Primename, kad lietuvės pusfinalyje 1:0 nugalėjo Farerų Salų rinktinę ir pirmadienį 18 valandą žais su Latvijos rinktine. Patekimas į rungtynes nemokamas, tiesioginė transliacija bus pasiekiama LRT PLIUS kanalu ir portale LRT.lt.
R. Jonušaitė pergalingą smūgį į vartus pasiuntė atlikdama pusiau perdavimą, kurį varžovių vartininkė nukreipė į savo vartus.
„Aš ten bandžiau perkelti vartininkę – vartininkę perkėliau ir išėjo taip, kad kamuolį kėliau į vartų pusę. Tikėjausi, kad gali būti įvartis, dėl to ir daviau tokį kamuolį. Džiaugiuosi, kad pavyko įgyvendinti planą ir pelnyti įvartį.
Natūralu, kai laimi 1:0, jog antrame kėlinyje varžovės pradės lipti ir bandys lyginti rezultatą. To ir tikėjomės. Treniravomės, kaip jas blokuosime, pavyko tai įgyvendinti. O kad jos lips mums ant kulnų – mes buvome tam pasiruošusios“, – po rungtynių kalbėjo rinktinės puolėja.
Ji taip pat išgyvena sėkmingą startą ir klubinėje karjeroje, muša įvarčius Briuselio „Anderlecht“ klube, pridėjo tikslų smūgį ir rinktinėje, pati žaidėja viliasi, jog tai bus jos sugrįžimas į gerą formą.
„Norėčiau tikėti, kad taip, kad grįžtu į savo geriausią formą. Bet tuo pačiu ir jaučiuosi, kad artėja šitas pikas, darau viską, kad tas pikas ateitų kaip įmanoma greičiau – sunkiai dirbu ir labai tikiuosi, kad čia dar ne viskas, kad viskas dar tik priešakyje. Dirbsiu ir stengsiuosi, kad pasiekčiau dar aukštesnių rezultatų“, – kalbėjo futbolininkė.
Kalbėdama apie būsimas finalo varžoves latves, žaidėja teigė, jog pagal pajėgumą jos ne itin skiriasi nuo Farerų Salų komandos.
„Nežinau, nėra nieko stebuklingo – panašus lygis ir Farerų salų, ir Latvijos. Jeigu išnaudosime progas, kurias susikursime, manau, kad galime pasiekti pergalę. Svarbiausia atsistatyti ir išsianalizuoti varžoves bei mums pačioms pasiruošti, ypač psichologiškai, nes atsistatymui turime tik dvi dienas. Darysime viską, kad būtume šviežios ir eisime į finalą nusiteikusios kovingai“, – dėstė rinktinės narė.
Pusfinalio metu rinktinę stadione palaikė ir Vyčio tribūna, o žaidė atskleidė besitikinti, kad finalo susitikime rinktinės užnugaris bus ir dar gausesnis.
„Jeigu atvirai, pirmadienį tikimės dar daugiau sirgalių. Bus finalas, turėsime galimybę laimėti, sugrąžinti titulą į Lietuvą, todėl labai norime matyti dar daugiau žmonių, daugiau mažų mergaičių, kurios žaidžia futbolą, jog dar labiau susidomėtų šiuo sportu. O mes stengsimės laimėti“, – kvietė futbolininkė.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!