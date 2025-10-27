Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Kitas sportas

Abi Lietuvos jaunimo poros pateko į pasaulio standartinių šokių čempionato finalą

2025-10-27 13:52 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-27 13:52

Lietuvos jaunimo standartinių šokių šokėjai varžėsi pasaulio čempionate Elblinge, Lenkijoje. Varžybose vyravo puiki atmosfera, šilta publika ir įspūdingi šokėjų pasirodymai, o viską vainikavo abiejų Lietuvos duetų patekimas į finalą.

LSŠF nuotr. | Organizatorių nuotr.

Lietuvos jaunimo standartinių šokių šokėjai varžėsi pasaulio čempionate Elblinge, Lenkijoje. Varžybose vyravo puiki atmosfera, šilta publika ir įspūdingi šokėjų pasirodymai, o viską vainikavo abiejų Lietuvos duetų patekimas į finalą.

0

Matas Puplevičius ir Gabija Vilčiauskaitė (Kauno „Dance Innovation Team”) čempionate užėmė ketvirtąją vietą. Sportininkai surinko 17,0 balų. Jų tango buvo įvertintas 2-ąja vieta, lėtas fokstrotas – 3-ąja, o lėtas valsas, Vienos valsas ir kvikstepas – 4-osiomis vietomis. Matas ir Gabija po čempionato dalinosi savo mintimis: „Po varžybų jaučiamės kovingai. Dalį užsibrėžtų tikslų tikrai įgyvendinom, bet dar kitą dalį norime įgyvendinti sekančiais metais”.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Puikiai pasirodė Kristupas Mlinskas ir Liepa Rudnickaitė (Klaipėdos „DS dance” ir Kauno „Sūkurys”) šie finale iškovojo šeštąją vietą. Sportininkai minėjo: „Mes labai džiaugiamės mūsų šokimu ir dėkojame savo treneriams, tėvams, visiems kurėjo padėjo ir stipriai mus palaikė.”– sakė jaunieji sportininkai.

Naujaisiais pasaulio čempionais tapo pora iš Latvijos, Richards Krivins ir Alexandra Shamova. Šie čempionatą laimėjo užtikrintai pelnydami pirmąsias vietas visuose šokiuose. Sidabro medalius laimėjo šeimininkų, pora iš Lenkijos, Tymonas Olejarzas ir Wiktoria Kurda. Bronzos medaliai atiteko porai iš Ispanijos, Adria Hernandezuiir Emilijai Ulčinaitei.

Iš viso čempionate varžėsi 58 poros.

Šiame pasaulio čempionate šokėjus vertino teisėjai iš Rumunijos, Kazachstano, Lenkijos, Vietnamo, Italijos, Vokietijos, Latvijos, Čekijos. Taip pat komisijoje buvo mūsų šalies atstovė – Lina Chatkevičiūtė-Vėželienė.

