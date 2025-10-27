LSU sporto forume – diskusijos apie sąžningumą, genetiką ir sporto ateitį

„Sporto forumas suburia akademikus, mokslininkus, trenerius ir sporto vadybininkus diskutuoti apie aktualiausias sporto mokslo temas. Šiemet kalbėjome apie socialinį kapitalą, sąžiningą žaidimą ir genetikos vaidmenį sporte. Tai temos, kurios atspindi šiuolaikinio sporto iššūkius ir naujausias mokslo kryptis“, – kalbėjo Lietuvos sporto universiteto (LSU) mokslo prorektorius Edmundas Jasinskas.
Viename didžiausių sporto mokslo renginių Baltijos šalyse mokslininkas iš Prancūzijos Corentin Segalen pristatė kovos su manipuliacijomis strategijas, taikytas 2024 m. Paryžiaus olimpinėse žaidynėse, ir nagrinėjo kilnaus sportinio elgesio (fair play) užtikrinimo iššūkius bei tarptautinio bendradarbiavimo svarbą. Jis pasidalijo praktinėmis rekomendacijomis treneriams ir sporto institucijoms, kaip efektyviai kovoti su manipuliacijomis sporte.
Pediatras ir sporto medicinos ekspertas iš Izraelio dr. Alon Eliakim kalbėjo apie genetikos vaidmenį aukšto meistriškumo sporte. Savo pranešime jis pristatė genetinių tyrimų taikymo galimybes sportininkų atrankoje, treniruočių individualizavimą ir jų poveikį ilgalaikei sveikatai.
Tuo tarpu dr. Dario Novak iš Kroatijos dalijosi įžvalgomis apie socialinių tinklų ir bendruomenės paramos reikšmę skatinant fizinį aktyvumą bei sveikesnį gyvenimo būdą. Jis pabrėžė, kad šiuolaikinės komunikacijos priemonės gali tapti stipriu įrankiu įtraukiant jaunimą į sportą ir stiprinant bendruomeniškumą.
Diskusijas forume moderavo trys savo sričių ekspertai: Lietuvos antidopingo agentūros atstovė Kornelija Tiesnesytė, LSU docentė dr. Brigita Miežienė, nagrinėjanti fizinio aktyvumo ir sveikatos elgsenos temas, bei LSU dėstytojas dr. Edgaras Lapinskas.
„Nuolat siekiame šalies sporto bendruomenei pristatyti mokslo naujoves. Sportas — dinamiška sritis, todėl atnaujinti žinias, jas pritaikyti praktiškai būtina. Nuolat kviečiame sporto federacijų, kitų sporto organizacijų atstovus, ne tik atnaujinti žinias, bet ir atlikti įvairius tyrimus, testavimus”, – teigė LSU mokslo prorektorius.
LSU Sporto forumas – tai platforma, kurioje kasmet susitinka akademikai, tyrėjai, treneriai, sportininkai ir politikos formuotojai. Čia diskutuojama apie sporto ateities iššūkius, stiprinamas tarpdisciplininis bendradarbiavimas ir kuriami ryšiai tarp mokslo bei praktikos.
Renginys buvo organizuotas kartu su Nacionaline sporto agentūra, bendradarbiaujant su ŠMSM, LTOK bei partneriais LRT.lt ir „Hummel“.
