Šiaulių tinklininkų pergalių seriją Baltijos lygoje nutraukė čempionai

Šiauliuose vykusiose rungtynėse estai šventė pergalę 3-0 (27:25, 25:21, 25:22).
Šiauliečiai pirmavo didžiąją pirmojo seto dalį, bet apmaudžiai iššvaistė pranašumą ir leido varžovams išsiveržti į priekį. Atkakliai vyko ir kiti du setai, tačiau jų pabaigose tikslesni buvo svečiai.
Šeimininkams 14 taškų pelnė Artūras Vincėlovičius, 13 – Erikas Makaras, 10 – Arnas Rumševičius, 9 – Tomas Rogal. Jau pirmajame sete traumą patyrė vienas komandos lyderių Arvydas Mišeikis, kuris į aikštę nebegrįžo.
Estijos klubą į priekį vedė legionierius iš Didžiosios Britanijos Jackas su 23 taškais. 16 taškų surinko Martti Juhkami.
Geriausiais rungtynių žaidėjais pripažinti E. Makaras ir M. Juhkami.
„Tai buvo labai gražios rungtynės – gaila, kad svarstyklės pakrypo ne mūsų naudai. Viskas galėjo pasisukti ir kitaip. Negaliu pasakyti nieko blogo apie komandą – žaidėjai atidavė visas jėgas. Žinojome, kad varžovai nepasiduos ir kovos dėl kiekvieno taško – taip ir buvo. Jie gerai judėjo, parodė charakterį. Pirmo seto pabaigoje jautėmės ramiai, pirmavome, bet jie sugebėjo pasivyti ir, greičiausiai dėl didesnės patirties, išplėšė pergalę. Varžovai iš Tartu šiandien demonstravo aukštą žaidimo lygį, ypač gynyboje. Tikėjomės gero žaidimo iš estų, tačiau jie dirbo fantastiškai – traukė, atrodytų, jau prarastus kamuolius. Negali nesižavėti tokiu pasiaukojimu. Tai mums gera pamoka“, – sakė šiauliečių treneris Maris Vensbergas.
Treneris neslepia, kad šiauliečiams dar trūksta žaidimo stabilumo, kokio reikia šiame lygoje, bet būtent tokios rungtynės leidžia augti bei tobulėti.
Šiaulių klubas su 10 taškų išlieka Baltijos lygos lyderiu, tačiau yra sužaidęs vienu maču daugiau nei artimiausi persekiotojai – „Parnu Vorkpailliklubi“ (Estija, 10 tšk.) ir Rygos „Robežsardze-RSU“ (Latvija, 9 tšk.). „Bigbank“ (9 tšk.) yra ketvirtas.
Būtent su „Parnu Vorkpailliklubi“ šiauliečiais žais kitas turnyro rungtynes. Jos vyks lapkričio 1 dieną Šiauliuose.
Antrąją pergalę Latvijos-Lietuvos tinklinio lygoje iškovojo vicečempionė Gargždų „Amber Volley“ komanda. Ji antrosiose Vakarų grupės rungtynėse namuose 3-0 (25:20, 28:26, 25:23) įveikė „Aizpute“ ekipą.
Naudingiausiu rungtynių žaidėju pripažintas „Amber Volley“ narys Arnas Pakalniškis.
Ateinantį savaitgalį Gargždų klubas viešės Latvijoje, kur sužais rungtynes su „Vecumnieki“ ir Rygos RSU komandomis.
Rytų grupėje pirmąsias namų rungtynes sužais Alytaus „Ultra“ tinklininkai. Šeštadienį alytiškiai pergalių seriją sieks pratęsti akistatoje su „OSK Ostnieks“ ekipa.
