TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Tinklinis

Keiptaune – naujas geriausias Dumbauskaitės ir Grudzinskaitės karjeros rezultatas

2025-10-26 12:08 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-26 12:08

Keiptaune (PAR) besibaigiančiame aukščiausios – „Beach Pro Tour Elite“ serijos – paplūdimio tinklinio turnyre lietuvės Ieva Dumbauskaitė ir Gerda Grudzinskaitė užėmė devintąją vietą.

„Volleyball World“ nuotr. | Organizatorių nuotr.

Keiptaune (PAR) besibaigiančiame aukščiausios – „Beach Pro Tour Elite“ serijos – paplūdimio tinklinio turnyre lietuvės Ieva Dumbauskaitė ir Gerda Grudzinskaitė užėmė devintąją vietą.

0

Jos pirmą kartą žaidė šio lygio turnyro pagrindinėse varžybose, todėl tai naujas šios poros geriausias rezultatas. Prieš tai I. Dumbauskaitė ir G. Grudzinskaitė pelnė sidabro medalius „Challenge“ turnyre Filipinuose.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Dėl vietos ketvirtfinalyje lietuvės stojo į kovą su tituluotomis latvėmis, buvusiomis Europos čempionėmis, penktą vietą pasaulio reitinge užimančiomis latvėmis Tina Graudina ir Anastasija Samoilova.

Nors abejuose setuose lietuvės priešinosi varžovėms, latvės po 35 min. trukusios kovos įrodė savo pranašumą 2-0 (21:19, 21:17).

„Tikrai stengėmės ir kovojome iki pabaigos, atidavusios visas jėgas“, – rašė I. Dumbauskaitė.

Už devintą vietą lietuvėms atiteko 600 pasaulio reitingo taškų ir 7500 JAV dolerių.

Kitos Lietuvos poros – Monika Paulikienė ir Ainė Raupelytė bei Ieva Vasiliauskaitė ir Erika Kliomanaitė – Keiptaune pasidalino 13-ą vietą.

Bendrą turnyro prizų fondą sudarė 400 tūkst. JAV dolerių.

Kitas BPT „Elite“ serijos turnyras vyks gruodžio pradžioje Brazilijoje.

Tuo tarpu M. Paulikienės ir A. Raupelytės lapkričio viduryje Australijoje laukia svarbiausias sezono startas – pasaulio čempionatas.

