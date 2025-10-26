Kalendorius
Pasaulio plaukimo taurės sezoną vainikavo 5 geriausi visų laikų rezultatai

2025-10-26 12:03 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-26 12:03

Toronte (Kanada) šeštadienį finišavo paskutinis – trečias – šio sezono pasaulio plaukimo taurės etapas trumpame (25 m ilgio) baseine.

Lani Pallister | Scanpix nuotr.

Toronte (Kanada) šeštadienį finišavo paskutinis – trečias – šio sezono pasaulio plaukimo taurės etapas trumpame (25 m ilgio) baseine.

Moterų 800 m plaukime laisvuoju stiliumi neįtikėtiną rezultatą pasiekė australė Lani Pallister. Ji distanciją įveikė lygiai per 7 min. 54 sek. ir net 3.42 sek. pagerino legendinės amerikietės Katie Ledecky 2022 m. pasiektą pasaulio rekordą (7:57.42).

L. Pallister visas varžoves Toronte aplenkė daugiau nei 15 sek.

Moterų 200 m plaukime nugara pasaulio rekordą pagerino australė Kaylee McKeown (1:57.33). Ankstesnis rekordas gyvavo vos 6 dienas nuo antrojo pasaulio taurės etapo ir priklausė tai pačiai K. McKeown (1:57.87).

Įdomu tai, kad ir antra Toronte finišavusi amerikietė Regan Smith (1:57.86) plaukė greičiau už senąjį rekordą.

Dar vieną pasaulio rekordą pagerino vengras Hubertas Kosas, nuplaukęs 100 m nugara per 48.16 sek. Senasis rekordas nuo 2021 m. priklausė amerikiečiui Colemanui Stewartui (48.33).

Olandas Casparas Corbeau tapo pirmu žmogumi istorijoje, nuplaukusiu 200 m krūtine greičiau nei per 2 min. (1:59.52). Jis net 0.64 sek. pagerino ankstesnį pasaulio rekordą.

Rekordas krito ir prestižinėje moterų 100 m plaukimo laisvuoju stiliumi rungtyje. Ten triumfavusi amerikietė Kate Douglass tapo pirma moterimi, finišavusia šioje rungtyje greičiau nei per 50 sek. (49.93). Ankstesnis pasaulio rekordas, taip pat priklausęs K. Douglass, išsilaikė 6 dienas (50.19).

Pasaulio taurės rekordus pagerino amerikietis Shaine‘as Casas (400 m kompleksinis plaukimas, 3:56.13) bei amerikietė Gretchen Walsh (100 m peteliške, 53.10).

