Pasaulio plaukimo taurės sezoną vainikavo 5 geriausi visų laikų rezultatai

Moterų 800 m plaukime laisvuoju stiliumi neįtikėtiną rezultatą pasiekė australė Lani Pallister. Ji distanciją įveikė lygiai per 7 min. 54 sek. ir net 3.42 sek. pagerino legendinės amerikietės Katie Ledecky 2022 m. pasiektą pasaulio rekordą (7:57.42).
L. Pallister visas varžoves Toronte aplenkė daugiau nei 15 sek.
Wow. Lani Pallister shatters Katie Ledecky's 800 free world record - 7:54.00!! pic.twitter.com/cD9MLBLxbFREKLAMAREKLAMA— Paul Griffin (@PGriffinFC) October 25, 2025
Moterų 200 m plaukime nugara pasaulio rekordą pagerino australė Kaylee McKeown (1:57.33). Ankstesnis rekordas gyvavo vos 6 dienas nuo antrojo pasaulio taurės etapo ir priklausė tai pačiai K. McKeown (1:57.87).
Įdomu tai, kad ir antra Toronte finišavusi amerikietė Regan Smith (1:57.86) plaukė greičiau už senąjį rekordą.
World cup swimming🇺🇸— Actu natation (@actuswim) October 25, 2025
Kaylee McKeown🇦🇺 200 back🔥
⚡️1'57"33⚡️World Record👑#Natation #swimming #SwimmingWorldCuppic.twitter.com/9H9EQsISrJ
Dar vieną pasaulio rekordą pagerino vengras Hubertas Kosas, nuplaukęs 100 m nugara per 48.16 sek. Senasis rekordas nuo 2021 m. priklausė amerikiečiui Colemanui Stewartui (48.33).
World cup swimming🇺🇸— Actu natation (@actuswim) October 25, 2025
Hubert Kós🇭🇺 100 back🔥
⚡️48"16⚡️World record👑#Natation #swimming #SwimmingWorldCup
pic.twitter.com/JnQzpL0QcJ
Olandas Casparas Corbeau tapo pirmu žmogumi istorijoje, nuplaukusiu 200 m krūtine greičiau nei per 2 min. (1:59.52). Jis net 0.64 sek. pagerino ankstesnį pasaulio rekordą.
World cup swimming🇺🇸— Actu natation (@actuswim) October 25, 2025
Caspar Corbeau🇳🇱 200 breast🐸
⚡️1'59"52⚡️World record👑
First under 2 minutes⏱️#Natation #swimming #SwimmingWorldCup
pic.twitter.com/viJcRMxZ3U
Rekordas krito ir prestižinėje moterų 100 m plaukimo laisvuoju stiliumi rungtyje. Ten triumfavusi amerikietė Kate Douglass tapo pirma moterimi, finišavusia šioje rungtyje greičiau nei per 50 sek. (49.93). Ankstesnis pasaulio rekordas, taip pat priklausęs K. Douglass, išsilaikė 6 dienas (50.19).
THE NAME IS KATE DOUGLASS 💥— World Aquatics (@WorldAquatics) October 26, 2025
The American goes 49.93 in the 100m Freestyle to become the first woman ever to go under 50 👏
#UnitedByRacing pic.twitter.com/tRS2Gt0it7
Pasaulio taurės rekordus pagerino amerikietis Shaine‘as Casas (400 m kompleksinis plaukimas, 3:56.13) bei amerikietė Gretchen Walsh (100 m peteliške, 53.10).
