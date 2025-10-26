Cirylas Gane'as prakalbo apie jausmus dėl nutrauktos kovos su Tomu Aspinallu: „Iš pradžių – nusivylimas, tada pyktis, liūdesys ir galiausiai ramybė“

Nusivylę buvo ne tik sirgaliai, bet ir abu kovotojai, o ypatingai C. Gane‘as, kuris fantastiškai atrodė pirmajame raunde ir greičiausiai būtų jį laimėjęs.
„Tai buvo labai gera kovos pradžia. Įėjome į kovą taip, kaip planavome. Žinojome, kad pirmasis raundas gali būti sunkiausias, o bėgant laikui aš visada jaučiuosi vis geriau. Pradėti kovą tokiu būdu, ypač tokios svarbos dieną, buvo geras ženklas. Aišku, niekas nežino, kas būtų nutikę vėliau. Bet tai ir yra tai, kas mane nuliūdino – kai pagalvoji apie viską, ką paaukojai ir pasiruošimą, natūralu, kad apima liūdesys, – spaudos konferencijoje pasakojo C. Gane‘as. – Noriu pailsėti ir praleisti laiką su šeima, nes jau tris mėnesius nemačiau savo žmonos ir dukrų. Visos šios emocijos iš dalies iš ten. Tai natūralu, toks gyvenimas. O kas bus toliau – nežinau. Pamatysime. Klausysiu savo komandos.“
C. Gane‘as taip pat įvardino savo jausmus, kurie apėmė nutraukus kovą.
„Iš pradžių – nusivylimas, tada pyktis, liūdesys ir galiausiai ramybė. Atsiprašau visų. Tikėjausi, kad jis tęs kovą. Tikėjausi, bet, deja, jis nieko nebematė“, – sakė C. Gane‘as.
Kovotojas teigė, jog puikiai supranta tai, ką jautė T. Aspinallas, kadangi jam pačiam taip pat yra dūrę į akį kovoje prieš Derricką Lewisą.
„Tai nebuvo tyčia, kaip ir pasakė teisėjas. Jis man sakė: „Tavo rankos buvo tokioje padėtyje.“ Kartais, kai bandai atstumti varžovą, pataikai į veidą, o deja, šįkart kliuvo į akis. Bet tai nebuvo tyčinis veiksmas. Niekas nežino, kiek rimta jo akių trauma. Aš pats prisimenu kovą su D. Lewisu – kai gavau pirštu į akį, beveik visą raundą mačiau du Lewisus. Tad jei jis patyrė kažką panašaus, galbūt nusprendė nerizikuoti“, – sakė C. Gane‘as.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!