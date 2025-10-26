Pasaulio dviračių treko čempionate – apmaudus Vasilijaus Lendel pralaimėjimas

Kvalifikacijoje V. Lendel užėmė 24-ą vietą (9.825 sek.) ir pateko į atkrintamąsias varžybas. Tuo tarpu L. Vinskas liko priešpaskutinis – 32-as (10.083). Jam iki kito etapo trūko 0.169 sek.
Pirmajame atkrintamųjų varžybų rate V. Lendel vos 0.035 sek. pralaimėjo australui Danieliui Barberiui ir baigė pasirodymą.
Paskutinę čempionato dieną – sekmadienį – turėtų startuoti Olivija Baleišytė. Ji įrašyta taškų lenktynių starto protokole.
