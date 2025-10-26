Kalendorius
Spalio 26 d., sekmadienis
Vilnius +7°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Pasaulio dviračių treko čempionate – apmaudus Vasilijaus Lendel pralaimėjimas

2025-10-26 10:47 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-26 10:47

Santjage (Čilė) vykstančiame pasaulio dviračių treko čempionate šeštadienį vyrų sprinte startavo du lietuviai – Vasilijus Lendel bei Laurynas Vinskas.

Vasilijus Lendel | Kipro Štreimikio/LTOK nuotr.

Santjage (Čilė) vykstančiame pasaulio dviračių treko čempionate šeštadienį vyrų sprinte startavo du lietuviai – Vasilijus Lendel bei Laurynas Vinskas.

REKLAMA
0

Kvalifikacijoje V. Lendel užėmė 24-ą vietą (9.825 sek.) ir pateko į atkrintamąsias varžybas. Tuo tarpu L. Vinskas liko priešpaskutinis – 32-as (10.083). Jam iki kito etapo trūko 0.169 sek.

Pirmajame atkrintamųjų varžybų rate V. Lendel vos 0.035 sek. pralaimėjo australui Danieliui Barberiui ir baigė pasirodymą.

Paskutinę čempionato dieną – sekmadienį – turėtų startuoti Olivija Baleišytė. Ji įrašyta taškų lenktynių starto protokole.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų