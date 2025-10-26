Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > MMA

Po incidento „UFC 321“ turnyre Dana White‘as žada greitą Gane'o ir Aspinallo revanšą

2025-10-26 11:31 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-26 11:31

Šeštadienį Abu Dabyje (Jungtiniai Arabų Emyratai) vykusiame „UFC 321“ mišrių kovos menų (MMA) turnyre nusivylimu baigėsi pagrindinė vakaro kova dėl UFC sunkiasvorių čempiono titulo. Po pretendento į titulą Cirylo Gane'o (13-2 MMA, 10-2 UFC, 1 be nugalėtojo) dvigubo dūrio į akis paskutinėmis pirmojo raundo sekundėmis kova su UFC sunkiasvorių čempionu Tomu Aspinalliu (15-3 MMA, 8-1 UFC, 1 be nugalėtojo) buvo paskelbta neįvykusia.

Cirylas Gane'as ir Tomas Aspinallas | Scanpix nuotr.

Po dvikovos T. Aspinallas emocingai sureagavo į žiūrovų švilpimo bangą ir sulaukė kritikos, esą jis galbūt nenorėjęs tęsti kovos, kai C. Gane‘as demonstravo geresnį pasirodymą, nei daugelis tikėjosi. UFC generalinis direktorius Dana White‘as tokių kaltinimų neiškėlė, tačiau pripažino, kad sprendimas, ar tęsti kovą, galiausiai priklausė pačiam čempionui.

„Jaučiuosi taip, kaip ir visi – puikus pasirodymas, bet š*dinas finišas, – po turnyro vykusioje spaudos konferencijoje sakė D. White‘as. – Manau, kad po kovos su Jonu Jonesu daugelis C. Gane‘ą jau buvo nurašę, tačiau šįvakar jis atrodė velniškai gerai. Atrodė, kad mūsų laukia keli raundai ir puiki kova.

Negaliu priversti žmonių kovoti. Net jei noriu surengti kovą, negaliu priversti žmonių į ją eiti. Ir juo labiau negali priversti žmogaus tęsti kovą, jei jis jaučiasi susižeidęs. Tik pats Tomas žino, kas įvyko. Ar jis galėjo matyti? Ar negalėjo? Ar galėjo tęsti? Tik jis pats tai žino.“

Vos tik įvyko incidentas, T. Aspinallas sulaukė medikų pagalbos ir laikė prie veido drėgną rankšluostį, bandydamas atsigauti.

Deja, bėgant laikui tapo aišku, kad T. Aspinallas prarado regėjimą, todėl kova buvo galutinai nutraukta. Kadangi rezultatas buvo paskelbtas be nugalėtojo, D. White‘as pripažino, kad neliko kitos išeities, kaip tik organizuoti revanšą, net jei UFC to ir nesitikėjo po to, kai sunkiasvorių čempiono diržas jau daugiau nei metus buvo be savininko.

„Visiškas galvos skausmas, bet taip – surengsime revanšą, – patvirtino D. White‘as. – Abu yra pasiruošę, išskyrus akies problemą. Abu sveiki, tad kovą surengsime kuo greičiau.“

D. White‘as taip pat atskleidė, kad T. Aspinallas iškart po kovos buvo nugabentas į vietinę ligoninę, todėl spaudos konferencijoje nepasirodė ir savo traumos nekomentavo.

Vis dėlto D. White‘as pripažino, kad liko labai sužavėtas C. Gane‘o pasirodymu, o vienas teigiamas šio vakaro aspektas tas, kad revanšinės kovos koeficientai turėtų būti kur kas artimesni.

„Manau, kad po kovos su J. Jonesu visi tiesiog buvo užmigę dėl C. Gane‘o ir jį nurašė, – sakė D. White‘as. – Esu tikras, kad jis treniravosi kaip žvėris šiai kovai ir gaila, kad ji baigėsi taip, kaip baigėsi.

Manau, dabar po to, kai žmonės pamatė, kad jis praliejo Tomo kraują ir kad Tomas nebegalėjo tęsti kovos, revanšas sulauks kur kas daugiau dėmesio. Tai bus labai įdomi kova.“

