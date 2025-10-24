Kalendorius
Spalio 24 d., penktadienis
Vilnius +13°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > MMA

„UFC 321“ svėrimų rezultatai: patvirtintos čempionų kovos, du sportininkai viršijo svorio limitą

2025-10-24 12:51 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-24 12:51

Tomas Aspinallas, Cirylas Gane'as, Virna Jandiroba ir Mackenzie Derne sėkmingai įvykdė svėrimus prieš titulines kovas „UFC 321“ turnyre.

Tomas Aspinallas | „Stop“ kadras

Tomas Aspinallas, Cirylas Gane'as, Virna Jandiroba ir Mackenzie Derne sėkmingai įvykdė svėrimus prieš titulines kovas „UFC 321“ turnyre.

REKLAMA
0

Šeštadienio vakaro pagrindinėje kovoje T. Aspinallas gins sunkiasvorių čempiono titulą prieš C. Gane‘ą. Penktadienio rytą oficialiuose svėrimuose Abu Dabyje T. Aspinallas svėrė 255 svarus (115,7 kg), o C. Gane‘as – 247,5 svaro (112,3 kg).

TAIP PAT SKAITYKITE:

Bendrai sklandžiai praėjo ir antrosios pagal svarbą kovos svėrimai – tiek V. Jandiroba, tiek M. Derne sėkmingai įvykdė čempionišką svorio limitą, pasiekdamos 115 svarų (52,2 kg) ribą. Ši dvikova vyks dėl laisvo minimalaus svorio kategorijos (iki 115 svarų arba 52,5 kg) čempionės diržo, kurio atsisakė Weili Zhang, nusprendusi pereiti į visų lengviausio svorio kategoriją (iki 125 svarų) ir lapkričio 15 d. „UFC 322“ turnyre susikauti su Valentina Ševčenko.

REKLAMA

Vis dėlto ne viskas penktadienį praėjo be nesklandumų – du kovotojai viršijo leistiną svorį. Visų lengviausio svorio kategorijos atstovas Azatas Maksumas svėrė 3 svarais virš limito ir užfiksavo 129 svarus (58,5 kg) prieš dvikovą su Mitchu Raposo. Tuo metu Jose Miguelis Delgado svėrė 146 svarus (66,2 kg), taip pat viršydamas ribą 1 svaru prieš kovą su Nathanieliu Woodu.

REKLAMA
REKLAMA

A. Maksumo dvikova su M. Raposo vyks tarpinėje svorio kategorijoje („catchweight“), o kazachų kovotojas už viršytą svorį praras 30 procentų savo honoraro. Tuo tarpu N. Woodo ir M. Delgado kovos likimas kol kas dar neaiškus.

Tai dar vienas smūgis M. Raposo, kuris vis dar nėra iškovojęs pergalės UFC organizacijoje, o į narvą (įskaitant ir „Contender Series“) jis žengia jau trečią kartą prieš varžovą, neatitikusį svorio limito. Jo treneris Tysonas Chartieris šią situaciją pavadino „absurdiška“.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Contender Series“ turnyre Jake’as Hadley viršijo limitą 2 svarais, „UFC 302“ turnyre Andre Lima – 4 svarais, dabar A. Maksumas – 3 svarais, – rašė T. Chartieris. – Ir vėl tas pats. Ar dar yra kas nors turintis tokį „sėkmingą“ likimą? Frustracija. Kova vis tiek įvyks.“

Oficialūs „UFC 321“ svėrimų rezultatai:

Tomas Aspinallas (255 svarai / 115,7 kg) – Cirylas Gane‘as (247,5 svaro / 112,3 kg)

Virna Jandiroba (115 svarų / 52,2 kg) – Mackenzie Dern (115 svarų / 52,2 kg)

Umaras Nurmagomedovas (136 svarai / 61,7 kg) – Mario Bautista (135,5 svaro / 61,5 kg)

Alexanderis Volkovas (261,5 svaro / 118,6 kg) – Jailtonas Almeida (237 svarai / 107,5 kg)

Aleksandaras Rakičius (205 svarai / 93 kg) – Azamatas Murzakanovas (205,5 svaro / 93,2 kg)

Nasratas Haqparastas (156 svarai / 70,7 kg) – Quillanas Salkilldas (155,5 svaro / 70,5 kg)

Ikramas Aliskerovas (185,5 svaro / 84,1 kg) – Jun Yongas Parkas (185,5 svaro / 84,1 kg)

Mateuszas Rebecki (155,5 svaro / 70,5 kg) – Ludovitas Kleinas (156 svarai / 70,7 kg)

Valteris Walkeris (244 svarai / 110,6 kg) – Louie Sutherlandas (264,5 svaro / 120 kg)

Nathanielis Woodas (146 svarų / 66,2 kg) – Jose Miguelis Delgado (147 svarai / 66,7 kg)*

Hamdy Abdelwahabas (265 svarai / 120,2 kg) – Chrisas Barnettas (261 svaras / 118,4 kg)

Azatas Maksumas (129 svarai / 58,5 kg) – Mitchas Raposo (125,5 svaro / 56,9 kg)

Jaqueline Amorim (116 svarų / 52,6 kg) – Mizuki Inoue (115 svarų / 52,2 kg)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų