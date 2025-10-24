„UFC 321“ svėrimų rezultatai: patvirtintos čempionų kovos, du sportininkai viršijo svorio limitą

Šeštadienio vakaro pagrindinėje kovoje T. Aspinallas gins sunkiasvorių čempiono titulą prieš C. Gane‘ą. Penktadienio rytą oficialiuose svėrimuose Abu Dabyje T. Aspinallas svėrė 255 svarus (115,7 kg), o C. Gane‘as – 247,5 svaro (112,3 kg).
🚨 THE #UFC321 MAIN-EVENT IS OFFICIAL!
⚖️ Tom Aspinall - 255 lbs
⚖️ Ciryl Gane - 247.5 lbs pic.twitter.com/phyY85604tREKLAMAREKLAMA— Championship Rounds (@ChampRDS) October 24, 2025
Bendrai sklandžiai praėjo ir antrosios pagal svarbą kovos svėrimai – tiek V. Jandiroba, tiek M. Derne sėkmingai įvykdė čempionišką svorio limitą, pasiekdamos 115 svarų (52,2 kg) ribą. Ši dvikova vyks dėl laisvo minimalaus svorio kategorijos (iki 115 svarų arba 52,5 kg) čempionės diržo, kurio atsisakė Weili Zhang, nusprendusi pereiti į visų lengviausio svorio kategoriją (iki 125 svarų) ir lapkričio 15 d. „UFC 322“ turnyre susikauti su Valentina Ševčenko.
Vis dėlto ne viskas penktadienį praėjo be nesklandumų – du kovotojai viršijo leistiną svorį. Visų lengviausio svorio kategorijos atstovas Azatas Maksumas svėrė 3 svarais virš limito ir užfiksavo 129 svarus (58,5 kg) prieš dvikovą su Mitchu Raposo. Tuo metu Jose Miguelis Delgado svėrė 146 svarus (66,2 kg), taip pat viršydamas ribą 1 svaru prieš kovą su Nathanieliu Woodu.
A. Maksumo dvikova su M. Raposo vyks tarpinėje svorio kategorijoje („catchweight“), o kazachų kovotojas už viršytą svorį praras 30 procentų savo honoraro. Tuo tarpu N. Woodo ir M. Delgado kovos likimas kol kas dar neaiškus.
Tai dar vienas smūgis M. Raposo, kuris vis dar nėra iškovojęs pergalės UFC organizacijoje, o į narvą (įskaitant ir „Contender Series“) jis žengia jau trečią kartą prieš varžovą, neatitikusį svorio limito. Jo treneris Tysonas Chartieris šią situaciją pavadino „absurdiška“.
„Contender Series“ turnyre Jake’as Hadley viršijo limitą 2 svarais, „UFC 302“ turnyre Andre Lima – 4 svarais, dabar A. Maksumas – 3 svarais, – rašė T. Chartieris. – Ir vėl tas pats. Ar dar yra kas nors turintis tokį „sėkmingą“ likimą? Frustracija. Kova vis tiek įvyks.“
Oficialūs „UFC 321“ svėrimų rezultatai:
Tomas Aspinallas (255 svarai / 115,7 kg) – Cirylas Gane‘as (247,5 svaro / 112,3 kg)
Virna Jandiroba (115 svarų / 52,2 kg) – Mackenzie Dern (115 svarų / 52,2 kg)
Umaras Nurmagomedovas (136 svarai / 61,7 kg) – Mario Bautista (135,5 svaro / 61,5 kg)
Alexanderis Volkovas (261,5 svaro / 118,6 kg) – Jailtonas Almeida (237 svarai / 107,5 kg)
Aleksandaras Rakičius (205 svarai / 93 kg) – Azamatas Murzakanovas (205,5 svaro / 93,2 kg)
Nasratas Haqparastas (156 svarai / 70,7 kg) – Quillanas Salkilldas (155,5 svaro / 70,5 kg)
Ikramas Aliskerovas (185,5 svaro / 84,1 kg) – Jun Yongas Parkas (185,5 svaro / 84,1 kg)
Mateuszas Rebecki (155,5 svaro / 70,5 kg) – Ludovitas Kleinas (156 svarai / 70,7 kg)
Valteris Walkeris (244 svarai / 110,6 kg) – Louie Sutherlandas (264,5 svaro / 120 kg)
Nathanielis Woodas (146 svarų / 66,2 kg) – Jose Miguelis Delgado (147 svarai / 66,7 kg)*
Hamdy Abdelwahabas (265 svarai / 120,2 kg) – Chrisas Barnettas (261 svaras / 118,4 kg)
Azatas Maksumas (129 svarai / 58,5 kg) – Mitchas Raposo (125,5 svaro / 56,9 kg)
Jaqueline Amorim (116 svarų / 52,6 kg) – Mizuki Inoue (115 svarų / 52,2 kg)
