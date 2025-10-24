Arturas Seniutas prisidėjo prie „Hockey Unterland Cavaliers“ pergalės Italijos Alpių lygoje

„Sparta“ (17 tšk.) užima 6-ą vietą tarp 10 komandų.
Alpių lygoje Arturo Seniuto atstovaujama „Hockey Unterland Cavaliers“ (Italija) komanda iškovojo retą pergalę – svečiuose 4:2 pranoko „HC Meran/o Pircher“ (Italija). Lietuvis atliko rezultatyvų perdavimą ir gavo 2 baudos min.
„KHL Sisak“ (Kroatija) be Marijaus Dumčiaus išvykoje 3:4 turėjo pripažinti „Wipptal Broncos Weihenstephan“ (Italija) pranašumą.
„KHL Sisak“ (21 tšk.) turnyrinėje lentelėje nukrito į 2-ą vietą, o „Hockey Unterland Cavaliers“ (7) lieka paskutinė – 13-a.
Vienoje stipriausių Kanados jaunimo lygų (WHL) „Lethbridge Hurricanes“ su Mykolu Škadausku svečiuose prieš 3:6 neatsilaikė prieš „Regina Pats“ klubą. Lietuvis nepasižymėjo.
„Lethbridge Hurricanes“ (7 tšk.) Rytų konferencijoje nukrito į priešpaskutinę – 10-ą – poziciją.
