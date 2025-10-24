Kalendorius
Spalio 24 d., penktadienis
Vilnius +13°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Ledo ritulys > Kiti čempionatai

Arturas Seniutas prisidėjo prie „Hockey Unterland Cavaliers“ pergalės Italijos Alpių lygoje

2025-10-24 10:32 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-24 10:32

Ketvirtadienį elitinėje Norvegijos ledo ritulio lygoje Sarpsborgo „Sparta“ su Daniilu Kovalenko namuose 0:3 neprilygo „Frisk Asker“ ekipai. Lietuvis žaidė 13 min. 14 sek. ir užsidirbo 2 baudos min.

Arturas Seniutas | Organizatorių nuotr.

Ketvirtadienį elitinėje Norvegijos ledo ritulio lygoje Sarpsborgo „Sparta“ su Daniilu Kovalenko namuose 0:3 neprilygo „Frisk Asker“ ekipai. Lietuvis žaidė 13 min. 14 sek. ir užsidirbo 2 baudos min.

REKLAMA
0

„Sparta“ (17 tšk.) užima 6-ą vietą tarp 10 komandų.

Alpių lygoje Arturo Seniuto atstovaujama „Hockey Unterland Cavaliers“ (Italija) komanda iškovojo retą pergalę – svečiuose 4:2 pranoko „HC Meran/o Pircher“ (Italija). Lietuvis atliko rezultatyvų perdavimą ir gavo 2 baudos min.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„KHL Sisak“ (Kroatija) be Marijaus Dumčiaus išvykoje 3:4 turėjo pripažinti „Wipptal Broncos Weihenstephan“ (Italija) pranašumą.

REKLAMA
REKLAMA

„KHL Sisak“ (21 tšk.) turnyrinėje lentelėje nukrito į 2-ą vietą, o „Hockey Unterland Cavaliers“ (7) lieka paskutinė – 13-a.

Vienoje stipriausių Kanados jaunimo lygų (WHL) „Lethbridge Hurricanes“ su Mykolu Škadausku svečiuose prieš 3:6 neatsilaikė prieš „Regina Pats“ klubą. Lietuvis nepasižymėjo.

„Lethbridge Hurricanes“ (7 tšk.) Rytų konferencijoje nukrito į priešpaskutinę – 10-ą – poziciją.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų