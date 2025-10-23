Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Ledo ritulys > Kiti čempionatai

OHL rungtynių maratonas Vilniuje: „Hockey Punks – Mototoja” laukia Liepojos komandos iššūkis

2025-10-23 12:29 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-23 12:29

Po Kontinentinės taurės savaitgalio ne ką lengvesnė savaitė laukia Lietuvos ledo ritulio čempionų Vilniaus „Hockey Punks – Mototoja“ OHL Baltijos lygos pirmenybėse. Šiandien Vilniaus „Pramogų arenoje“ vilniečiai išbandys sėkmingai rungtyniaujančių turnyro debiutantų iš Latvijos pajūrio Liepojos pajėgumą.

Vilniaus „Hockey Punks – Mototoja“ | Organizatorių nuotr.

Po Kontinentinės taurės savaitgalio ne ką lengvesnė savaitė laukia Lietuvos ledo ritulio čempionų Vilniaus „Hockey Punks – Mototoja“ OHL Baltijos lygos pirmenybėse. Šiandien Vilniaus „Pramogų arenoje“ vilniečiai išbandys sėkmingai rungtyniaujančių turnyro debiutantų iš Latvijos pajūrio Liepojos pajėgumą.

0

Kontinentinėje taurėje – dvi pergalės iš trijų

Praėjusį savaitgalį Lietuvos čempionai Vilniuje varžėsi po Čempionų lyga esančioje IIHF Kontinentinėje taurėje. Šiame turnyre dalyvauja mažesnių Europos ledo ritulio šalių čempionai, o turnyro nugalėtojas jei atitinka infrastruktūros ir biudžeto reikalavimus turi galimybę varžytis Čempionų lygoje.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Mūsiškiai A pogrupio turnyre iškovojo dvi pergales iš trijų, tačiau į kitą etapą pateko tik turnyro nugalėtojai Rygos „Mogo“ komanda. Lietuvos komanda 6:1 nugalėjo Islandijos „SA Vikingar Akureyri“, vėliau 8:5 estų „PSk Narva“, tačiau paskutinę turnyro dieną nepavyko pasipriešinti patyrusiai Rygos „Mogo“ komandai – pralaimėta skaudžiu rezultatu 1:12. Net 7-is taškus šioje dvikovoje pelnė Latvijos rinktinės kapitonas Kasparas Daugavinšas – pelnė 3 įvarčius ir 4 kartus asistavo komandos draugams.

Šią savaitę Vilniuje – trejos rungtynės ir naujokas

Po kelių dienų poilsio šią savaitę laukia dar vienas rungtynių maratonas – po šiandienos kovos su Liepojos komanda šeštadienį vilniečiai namuose priims vienus turnyro favoritų Kijevo „Capitals“, o sekmadienį vėl sugrįžtančius OHL čempionus iš Rygos „Mogo“.

„Hockey Punks – Mototoja“ vyriausiasis treneris Dovydas Kulevičius įvertino komandos pasirodymą IIHF Kontinentinėje lygoje, taip pat pasidalino mintimis apie šiandienos kovą.

„Pasirodymą Kontinentinėje taurėje vertinu neblogai – laimėtos dvi rungtynės iš trijų, bet vis tiek norisi laimėti lemiamas rungtynes. Manau, antros rungtynės su estais turėjo būti lengvesnės negu gavosi. Tai mums pakišo koją paskutinėse rungtynėse su latviais, nes daug jėgų atidavėme dieną prieš tai ir sekmadieniui paprasčiausiai nebeužteko jėgų.

Kalbant apie šiandienos rungtynes su „Liepaja“ – tai jos bus tikrai nelengvos, nes jie yra viena greičiausių komandų OHL Baltijos lygos čempionate. Norint laimėti reikės disciplinuotai sužaisti ir stengtis išnaudoti progas kurių daug nebus“.

Verta, pažymėti, kad vilniečiai prieš šios savaitės kovas pasistiprino patyrusiu gynėju iš Suomijos Jani Tapani Siekkinenu.

Šiandienos rungtynių pradžia „Pramogų arenoje“ – 19 val. 30 min. Bilietus galima įsigyti www.hockeypunks.lt arba Pramogų arenos kasoje prieš rungtynes. Siekiant išvengti stovėjimo eilėse organizatoriai rekomenduoja atvykti anksčiau.

