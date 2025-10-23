Panevėžyje – tarptautinis Vitalijaus Karpačiausko bokso turnyras

Ši tradicinė sporto šventė sukvies boksininkus iš 14 šalių, tarp jų – Latvijos, Lenkijos, Estijos, Izraelio, Prancūzijos, Švedijos, Vokietijos, Lietuvos ir kitų.
Planuojama, kad ringe susikaus daugiau nei 100 dalyvių, o žiūrovai turės galimybę išvysti aukšto lygio bokso kovas.
Varžybų programa
Spalio 23 d. 16:00 – preliminarios kovos
Spalio 24 d. 16:00 – pusfinaliai
Spalio 25 d. 14:00 – finalinės kovos.
