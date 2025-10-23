Kalendorius
Spalio 23 d., ketvirtadienis
Vilnius +11°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > Boksas

Panevėžyje – tarptautinis Vitalijaus Karpačiausko bokso turnyras

2025-10-23 10:24 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-23 10:24

Spalio 23-25 d. „Kalnapilio“ arenoje vyks jau XXVI-ąjį kartą organizuojamas tarptautinis Vitalijaus Karpačiausko bokso turnyras.

Turnyro plakatas | Organizatorių nuotr.

Spalio 23-25 d. „Kalnapilio“ arenoje vyks jau XXVI-ąjį kartą organizuojamas tarptautinis Vitalijaus Karpačiausko bokso turnyras.

REKLAMA
0

Ši tradicinė sporto šventė sukvies boksininkus iš 14 šalių, tarp jų – Latvijos, Lenkijos, Estijos, Izraelio, Prancūzijos, Švedijos, Vokietijos, Lietuvos ir kitų.

Planuojama, kad ringe susikaus daugiau nei 100 dalyvių, o žiūrovai turės galimybę išvysti aukšto lygio bokso kovas.

Varžybų programa

Spalio 23 d. 16:00 – preliminarios kovos

Spalio 24 d. 16:00 – pusfinaliai

Spalio 25 d. 14:00 – finalinės kovos.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų