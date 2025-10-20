Kalendorius
Spalio 20 d., pirmadienis
Vilnius +7°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Ledo ritulys > Kiti čempionatai

„Hockey Punks – Mototoja“ nepavyko prasibrauti į kitą IIHF Kontinentinės taurės etapą

2025-10-20 12:41 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-20 12:41

Vilniuje pasibaigusiame IIHF Kontinentinės taurės pirmojo etapo A grupės turnyre sostinės klubas „Hockey Punks – Mototoja“ užėmė antrąją vietą ir nepateko į kitą varžybų etapą.

„Hockey Punks“ ir „SA Vikingar Akureyri“ rungtynės | Petro Lozdos nuotr.

Vilniuje pasibaigusiame IIHF Kontinentinės taurės pirmojo etapo A grupės turnyre sostinės klubas „Hockey Punks – Mototoja“ užėmė antrąją vietą ir nepateko į kitą varžybų etapą.

REKLAMA
0

Lemiamose grupės rungtynėse dėl pirmosios vietos ir vienintelio kelialapio į kitą etapą vilniečiai sekmadienį patyrė triuškinamą pralaimėjimą – rezultatu 1:12 (0:6, 1:1, 0:5) nusileido Rygos „Mogo“ (Latvija) komandai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pirmasis kėlinys vilniečiams buvo itin nesėkmingas – per jį jie praleido net šešis įvarčius. Vėliau mūsiškiai intrigos neatkūrė. Vienintelį įvartį Lietuvos komandai pelnė Dino Mukovozas.

Tuo metu rungtynėse dėl trečios vietos Islandijos klubas „Skautafelag Akureyrar“ po pratęsimo 5:4 įveikė Narvos PSK (Estija) ekipą.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų