„Hockey Punks – Mototoja“ nepavyko prasibrauti į kitą IIHF Kontinentinės taurės etapą

Lemiamose grupės rungtynėse dėl pirmosios vietos ir vienintelio kelialapio į kitą etapą vilniečiai sekmadienį patyrė triuškinamą pralaimėjimą – rezultatu 1:12 (0:6, 1:1, 0:5) nusileido Rygos „Mogo“ (Latvija) komandai.
Pirmasis kėlinys vilniečiams buvo itin nesėkmingas – per jį jie praleido net šešis įvarčius. Vėliau mūsiškiai intrigos neatkūrė. Vienintelį įvartį Lietuvos komandai pelnė Dino Mukovozas.
Tuo metu rungtynėse dėl trečios vietos Islandijos klubas „Skautafelag Akureyrar“ po pratęsimo 5:4 įveikė Narvos PSK (Estija) ekipą.
