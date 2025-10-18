Faustas Nausėda Suomijoje buvo „nepramušamas“

„Servette“ (28 tšk.) 14-os klubų pirmenybėse pakilo į 4-ą poziciją. Šveicarijos lygos rungtynes tiesiogiai transliuoja „Go3“ televizija.
Norvegijos stipriausioje lygoje Danilo Kovalenko atstovaujama Sarpsborgo „Sparta“ komanda savo arenoje po pratęsimo 4:5 nusileido „Nidaros“. Lietuvis rungtynėms buvo registruotas, bet ant ledo nepasirodė.
„Sparta“ (14 tšk.) žengia 6-a tarp 10 ekipų.
Baltijos lygoje (OHL) Liepojos „HK Liepaja“ (Latvija) su Dominyku Sadausku namuose 3:0 pranoko Rygos „Prizmą“ (Latvija). Lietuvis sykį smūgiavo į vartus.
„HK Liepaja“ (16 tšk.) turnyrinėje lentelėje užima 4-ą vietą. Elektrėnų „Energija“ (5) rikiuojasi 7-a, o Vilniaus „Hockey Punks – Mototoja“ (2) yra priešpaskutinė – 8-a.
Alpių lygoje Marijaus Dumčiaus atstovaujama „KHL Sisak“ (Kroatija) ekipa svečiuose 5:4 palaužė „HC Migross Asiago“ (Italija) pasipriešinimą. Lietuvis rungtynėms nebuvo registruotas.
„KHL Sisak“ (21 tšk.) toliau pirmauja lygoje, o „Hockey Unterland Cavaliers“ (Italija, 4) su Arturu Seniutu lieka paskutinė – 13-a.
Rumunijos taurės turnyre „ACSHC Fenestela 68“ komanda, kurios garbę gina Lukas Žukauskas, išvykoje 6:0 sutriuškino „ACS Sapientia U23“ ekipą. Lietuvis atliko rezultatyvų perdavimą ir 2 kartus smūgiavo į vartus.
„ACSHC Fenestela 68“ (12 tšk.) tapo 6 komandų B grupės lydere.
Antroje pagal pajėgumą Suomijos lygoje „Pyry“ su Faustu Nausėda namuose 2:0 nugalėjo „Hermes“. Lietuvis sužaidė geriausią sezono mačą – atrėmė visus 24 varžovų smūgius į vartus ir buvo nekeičiamas.
„Pyry“ (8 tšk.) nepakilo iš paskutinės – 10-os – vietos.
Norvegijos antroje lygoje Pauliaus Gintauto atstovaujama Haldeno „Comet“ komanda 4:1 išsivežė pergalę iš Kongvsingerio klubo teritorijos. Lietuvis atliko 2 rezultatyvius perdavimus, 3 kartus smūgiavo į vartus bei laimėjo visus ritulio išmetimus, kuriuose dalyvavo.
„Gruner“ be Dominyko Bogdziulio svečiuose 2:5 turėjo pripažinti „Ski Elite“ pranašumą.
„Gruner“ (13 tšk.) užima 3-ią vietą, o „Comet“ (7) rikiuojasi priešpaskutinė – 7-a.
