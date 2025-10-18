Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Ledo ritulys > Kiti čempionatai

Faustas Nausėda Suomijoje buvo „nepramušamas“

2025-10-18 23:35 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-18 23:35

Šeštadienį elitinėje Šveicarijos ledo ritulio lygoje Ženevos „Servette“ su Simu Ignatavičiumi po pratęsimo 2:1 išplėšė pergalę prieš Berno „SC Bern“. Lietuvis žaidė 12 min. 24 sek., 2 kartus atakavo vartus ir blokavo 1 smūgį.

Komandos draugai sveikina Faustą Nausėdą | „Stop“ kadras

0

„Servette“ (28 tšk.) 14-os klubų pirmenybėse pakilo į 4-ą poziciją. Šveicarijos lygos rungtynes tiesiogiai transliuoja „Go3“ televizija.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Norvegijos stipriausioje lygoje Danilo Kovalenko atstovaujama Sarpsborgo „Sparta“ komanda savo arenoje po pratęsimo 4:5 nusileido „Nidaros“. Lietuvis rungtynėms buvo registruotas, bet ant ledo nepasirodė.

„Sparta“ (14 tšk.) žengia 6-a tarp 10 ekipų.

Baltijos lygoje (OHL) Liepojos „HK Liepaja“ (Latvija) su Dominyku Sadausku namuose 3:0 pranoko Rygos „Prizmą“ (Latvija). Lietuvis sykį smūgiavo į vartus.

„HK Liepaja“ (16 tšk.) turnyrinėje lentelėje užima 4-ą vietą. Elektrėnų „Energija“ (5) rikiuojasi 7-a, o Vilniaus „Hockey Punks – Mototoja“ (2) yra priešpaskutinė – 8-a.

Alpių lygoje Marijaus Dumčiaus atstovaujama „KHL Sisak“ (Kroatija) ekipa svečiuose 5:4 palaužė „HC Migross Asiago“ (Italija) pasipriešinimą. Lietuvis rungtynėms nebuvo registruotas.

„KHL Sisak“ (21 tšk.) toliau pirmauja lygoje, o „Hockey Unterland Cavaliers“ (Italija, 4) su Arturu Seniutu lieka paskutinė – 13-a.

Rumunijos taurės turnyre „ACSHC Fenestela 68“ komanda, kurios garbę gina Lukas Žukauskas, išvykoje 6:0 sutriuškino „ACS Sapientia U23“ ekipą. Lietuvis atliko rezultatyvų perdavimą ir 2 kartus smūgiavo į vartus.

„ACSHC Fenestela 68“ (12 tšk.) tapo 6 komandų B grupės lydere.

Antroje pagal pajėgumą Suomijos lygoje „Pyry“ su Faustu Nausėda namuose 2:0 nugalėjo „Hermes“. Lietuvis sužaidė geriausią sezono mačą – atrėmė visus 24 varžovų smūgius į vartus ir buvo nekeičiamas.

„Pyry“ (8 tšk.) nepakilo iš paskutinės – 10-os – vietos.

Norvegijos antroje lygoje Pauliaus Gintauto atstovaujama Haldeno „Comet“ komanda 4:1 išsivežė pergalę iš Kongvsingerio klubo teritorijos. Lietuvis atliko 2 rezultatyvius perdavimus, 3 kartus smūgiavo į vartus bei laimėjo visus ritulio išmetimus, kuriuose dalyvavo.

„Gruner“ be Dominyko Bogdziulio svečiuose 2:5 turėjo pripažinti „Ski Elite“ pranašumą.

„Gruner“ (13 tšk.) užima 3-ią vietą, o „Comet“ (7) rikiuojasi priešpaskutinė – 7-a.

