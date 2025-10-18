R.Giedraitis buvo naudingiausias komandos žaidėjas

Tenerifės ekipa Ispanijos lygoje laimėjo visas trejas rungtynes, o Čempionų lygoje – abejas.
Nugalėtojų gretose naudingiausiai žaidė Rokas Giedraitis. Lietuvio sąskaitoje per 24 minutes buvo 17 taškų (1/3 dvit., 4/6 trit., 3/3 baud.), 8 atkovoti kamuoliai ir 23 naudingumo balai.
Rezultatyviau už R.Giedraitį nugalėtojų gretose žaidė 19 taškų pelnęs ir 7 rezultatyvius perdavimus išdalijęs Marcelinho Huertas. Svečiams 26 taškus pelnė Davidas DeJuliusas.
