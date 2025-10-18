Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europa

R.Giedraitis buvo naudingiausias komandos žaidėjas

2025-10-18 23:18 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-18 23:18

Tenerifės „La Laguna“ (3/0) namuose 96:80 (26:22, 21;10, 27:25, 22:23) įveikė Mursijos UCAM (2/1) ir Ispanijos lygoje išlieka nepralaimėjusi.

R.Giedraitis buvo naudingiausias

Tenerifės „La Laguna“ (3/0) namuose 96:80 (26:22, 21;10, 27:25, 22:23) įveikė Mursijos UCAM (2/1) ir Ispanijos lygoje išlieka nepralaimėjusi.

0

Tenerifės ekipa Ispanijos lygoje laimėjo visas trejas rungtynes, o Čempionų lygoje – abejas.

Nugalėtojų gretose naudingiausiai žaidė Rokas Giedraitis. Lietuvio sąskaitoje per 24 minutes buvo 17 taškų (1/3 dvit., 4/6 trit., 3/3 baud.), 8 atkovoti kamuoliai ir 23 naudingumo balai.

Rezultatyviau už R.Giedraitį nugalėtojų gretose žaidė 19 taškų pelnęs ir 7 rezultatyvius perdavimus išdalijęs Marcelinho Huertas. Svečiams 26 taškus pelnė Davidas DeJuliusas.



