Magiškame „Išsipildymo akcijos“ koncerte – išskirtiniai žvaigždžių pasirodymai ir dar niekad nematytas vedėjas

Tuo įsitikinsime ir šiemet, kai šventinis koncertas mus nukels į paslapčių kupiną Mokslo salą. Čia mus pasitiks gudrusis profesorius ir jo robotukų choras, kurie bent jau kelioms šio penktadienio valandoms kiekvieną žiūrovą, laidos svečią ir svarbiausia – mažuosius herojus – nukels į pačią įdomiausią, mokslinių faktų kupiną pasaką. O svarbiausia, kad profesorius mums primins svarbiausią tiesą – „Išsipildymo akcija“ yra gerumas, kuris šviečia ryškiau už žvaigždynus.
Ir taip yra tik todėl, kad geros valios žmonės prie šio paramos projekto prisideda jau 23 metus. Kartu padėjome jau daugiau nei 400 sunkiai sergančių ligonių, prisidėjome prie tūkstančių globos namuose gyvenančių vaikų kasdienybės gerinimo ir atnaujinome ne vieną dešimtį medikams reikalingos įrangos, kuri spręstų ne vieno, o daugelio sergančių vaikų sveikatos problemas, rašoma pranešime spaudai.
Koncerte – nematytas vedėjas
O kad šiemet daryti gerus darbus būtų ir dar maloniau, šventinio vakaro metu kiekvieno žiūrovo laukia ir ne viena staigmena. Viena iš jų – dar niekuomet „Išsipildymo akcijos“ koncerte nematytas vedėjas.
Prie įprastai šiam vakarui diriguojančių Mindaugo Stasiulio ir Renatos Šakalytės-Jakovlevos šiemet prisijungs ir Saturnas. Tas pats, kuris 2018 metais buvo „Išsipildymo akcijos“ herojus, ir kuris tiksliai žino ne tik tai, ką tenka patirti sunkiai sergantiems vaikams, bet ir kiek daug gali žmonių pagalba.
Savo debiuto Saturnas neslepia laukiantis su jauduliu. Visgi noras skleisti žinutę apie tai, ką gali šis paramos projektas, yra stipresnis už bet kokią baimę.
„Šiandien „Išsipildymo akcijos“ dėka aš jaučiuosi žymiai geriau. Mano gyvenimas stipriai pagerėjo – mano bendra savijauta daug geresnė, lankau kineziterapiją, daug pakeitė ir užsienio sanatorijos. Pokyčiai tikrai jaučiami. Todėl norėčiau pasakyti, kad visi, kuriems reikalinga tokia pagalba, nebijotų jos kreiptis. Tai – visai nieko baisaus. Tereikia išdrįsti per save perlipti“, – sako Saturnas.
Magiją kurs ir daugiau ypatingų šio penktadienio vakaro pasirodymų. Nuo įspūdingų lazerių šou ir robotukų choro iki visuomet tikrą šventę kad ir kur bebūtų sukuriančio Burbulų dėdės ar įvairius mokslinius triukus atliekančios „N2“ komandos. Sklinda gandai, kad šį vakarą netgi pamatysime ir keturis žiūrovų jau pamiltus „Niekdarius“!
Galiausiai, šventinį vakarą mažiesiems herojams savo kūrinius skirs ir ryškiausios scenos žvaigždės: nuo Jevgenijos Redko, Merūno Vitulskio, „Sisters on Wire“ ar Adomo Vyšniausko iki Deivydo Zvonkaus ir Stanislavo Stavickio-Stano su šeimomis bei daugelio kitų.
Šventinis „Išsipildymo akcijos“ koncertas – jau šį penktadienį, 19.30 val. per TV3!
