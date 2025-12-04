„Ryto“ krepšininkai, kurie išvyko žaisti į Eurolygos komandas

Šarūnas Jasikevičius 1999 m. gynė sostinės komandos garbę, o kitame sezone jau debiutavo Eurolygoje kaip Liublianos „Union Olimpija“ narys.
1999–2001 m. rungtyniavęs Ericas Elliottas persikėlė į Ostendės „Telindus“ gretas, kuri 2001–2002 m. sezone buvo tarp Eurolygos dalyvių. Andrius Giedraitis 2001 m. pasekė komandos draugo pavyzdžiu ir su „Telondus“ ir taip pat žaidė Eurolygoje.
Artūras Javtokas (2001–2003 m.) tapo Kauno „Žalgiriu“ nariu ir ten debiutavo Eurolygoje, žaisdamas iki 2005 m.
2003 m. Arvydas Macijauskas iš Vilniaus klubo perėjo į Vitorijos „Tau Ceramica“. Ramūnas Šiškauskas 2004 m. perėjo į Trevizo „Benetton“, kur žaidė 2004–2006 m.
2006 m. Robertas Javtokas ir Simas Jasaitis pakėlė sparnus į Eurolygą – atitinkamai į Atėnų „Panathinaikos“ bei Tel Avivo „Maccabi“.
2006 m. Fredas House‘as irgi tapo Vitorijos komandos žaidėju ir liko Eurolygoje, nes 2005–2006 m. sezone ten žaidė ir tuometinis „Lietuvos rytas“.
2008 m. vasarą J.P.Batista pasirašė sutartį su Le Mano „Sarthe Basket“ klubu. Tą patį padarė ir Hollisas Price‘as, papildęs Milano komandą.
2009 m. Mindaugas Lukauskis sparnus pakėlė į Vilerbano ASVEL, o Marijonas Petrevičius – Milano ekipą.
2010–2011 m. sezono metu Š.Jasikevičius tapo Stambulo „Fenerbahče“ nariu.
2011 m. Milko Bjelica iš „Lietuvos ryto“ perėjo į Vitorijos klubą. Tais pačiais metais Martynas Gecevičius sukirto rankomis su Pirėjo „Olympiacos“.
2012 m. Cemalis Nalga grįžo į gimtinę ir Eurolygoje žaidė su Stambulo „Bešiktaš“ komanda.
2013–2014 m. sezono metu Milenko Tepičius iš Vilniaus perėjo į gimtosios šalies Belgrado „Partizan“ klubą, su kuriuo varžėsi Eurolygos „Top 16“ etape.
2014 m. Darius Songaila tapo „Žalgiriu“ nariu. 2016 m. vasarą tokį patį ėjimą padarė ir Antanas Kavaliauskas.
2017 m. Artūras Gudaitis perėjo į Milano komandą.
2019 m. Chrisas Krameris išvyko į Rusiją – tapo Maskvos srities „Chimki“ nariu ir ten sužaidė savo vienintelį karjeros sezoną Eurolygoje.
2020 m. dar vienas perėjimas iš „Ryto“ į „Žalgirį“ – šįkart Eurolygoje debiutavo Marekas Blaževičius. 2022 m. taip pat pasielgė ir Arnas Butkevičius.
2025 m. vasarą Ąžuolas Tubelis tapo žalgiriečiu. 2025 m. gruodžio 3 dieną G.Radzevičius papildė „Baskonia“ gretas.
