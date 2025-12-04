Vakaras, kurį norėsis pamiršti: „Žalgiris“ neturėjo šansų prieš „Maccabi“

Dėl pasaulio čempionato lango Eurolyga pakoregavo tvarkaraštį, tad „Žalgiris“ į Eurolygos kovas ketvirtadienį grįžo po 8 dienų. Tiesa, jei kai kurie Eurolygos žaidėjai rinkosi vykti į nacionalinių komandų mačus, žalgiriečiai ilsėjosi.
Vis dėlto nuo pat pirmųjų susitikimo su „Maccabi“ minučių T. Masiulio vyrai atrodė išsiderinę prieš komandą, kuri buvo laimėjusi tik 3 kartus per 13 susitikimų Eurolygoje.
Trečiojo kėlinio viduryje skirtumas tarp komandų siekė net 25 taškus (30:55) ir sugrįžimo galimybės atrodė minimalios.
Vėliau „Žalgiris“ ėmė kiek artėti prie oponentų, tačiau iki kovinio atstumo varžovų pranašumo taip ir nesumažino.
„Žalgiris“: Sylvainas Francisco 13 (0/7 trit., 7 rez. perd.), Ignas Brazdeikis 10 (6 atk. kam., 7 n.b.), Nigelas Williamsas-Gossas, Mosesas Wrightas (7 atk. kam.) ir Mantas Rubštavičius – po 7.
„Maccabi“: Lonnie Walkeris 23 (5/11 trit.), Jaylenas Hoardas 16 (9 atk. kam.), Gabrielis Lundbergas 10, T.J.Leafas (9 atk. kam.) ir Marcio Santosas – po 7.
Rungtynių eiga.
Pirmuosius mačo taškus pelnė Ignas Brazdeikis, o pirmą kartą ginantis pėdą nikstelėjo ir ant suolo patraukė Mosesas Wrightas. Ąžuolas Tubelis dukart neužbaigė atakų iš artimo nuotolio, L.Walkeris pataikė iš toli, atsidarė ir Sylvainas Francisco – 4:5. M.Wrightas netruko grįžti į aikštę, Romanas Sorkinas susirinko dvi pražangas puolime. Deividas Sirvydis nesportiškai stabdė iš toli metusį varžovą, M.Wrightas pažeidė taisykles puolime. D.Sirvydis prastą epizodą gynyboje išpirko tritaškiu – 12:12. Pristabdytą puolimą išjudino tik Dustino Slevos dėjimas greitoje atakoje – 14:22.
T.J.Leafas dvitaškiu su pražanga trumpam pavertė skirtumą tarp komandų dviženkliu, tuo pačiu atsilyginti pavyko N.Williamsui-Gossui – 19:27. Skirtumą kiek aptirpdė ir su kontaktu pasižymėjęs S.Francisco, nors jo baudos metimas tikslo nepasiekė – 24:29. „Maccabi“ pranašumą sutvirtino du L.Walkerio tritaškiai – 39:24. Jayleno Hoardo dėjimas netrukus suapvalino skirtumą iki dvidešimties taškų, kėlinį taškais su pražanga uždarė Willas Raymanas – 51:30.
Pirmųjų taškų po ilgosios pertraukos paieškos užtruko, bet stringant ir varžovams praraja nepaaugo – 36:57. M.Wrightas mėgino dėjimu greitoje atakoje pakelti tribūnas ant kojų, bet prieš tai sužingsniavo. Vos antrąjį „Žalgirio“ tritaškį pataikė Edgaras Ulanovas – 39:58. Sudėtingą dvitaškį su pražanga įrideno Maodo Lo – 44:58. Nelengvu dvitaškiu ketvirtį baigė E.Ulanovas – 46:60.
Lonnie Walkeris toliau žudė kauniečius – 69:46. Ignas Brazdeikis ir M.Wrightas bandė švelninti rezultatą (51:69), tačiau Jaylenas Hoardas atsakė tritaškiu. Situacija negėrėjo, nes Romanas Sorkinas taip pat buvo tikslus (76:51), o paskutinės minutės galiausiai buvo formalumas. „Žalgiriui“ pavyko kiek priartėti (61:77), bet tai rezultato nebekeitė.
