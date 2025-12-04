 
Kalendorius
Gruodžio 4 d., ketvirtadienis
Vilnius +5°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
56
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

Vakaras, kurį norėsis pamiršti: „Žalgiris“ neturėjo šansų prieš „Maccabi“

2025-12-04 22:00 / šaltinis: tv3.lt
2025-12-04 22:00

Po pertraukėlės ant Eurolygos parketo sugrįžęs Kauno „Žalgiris“ patyrė skaudų smūgį – net 65:83 krito prieš vieną lygos autsaiderių Tel Avivo „Maccabi“.

Po pertraukėlės ant Eurolygos parketo sugrįžęs Kauno „Žalgiris“ patyrė skaudų smūgį – net 65:83 krito prieš vieną lygos autsaiderių Tel Avivo „Maccabi“.

REKLAMA
57

Dėl pasaulio čempionato lango Eurolyga pakoregavo tvarkaraštį, tad „Žalgiris“ į Eurolygos kovas ketvirtadienį grįžo po 8 dienų. Tiesa, jei kai kurie Eurolygos žaidėjai rinkosi vykti į nacionalinių komandų mačus, žalgiriečiai ilsėjosi.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Eurolygos vakaras Nemuno saloje: „Žalgiris“ – „Maccabi“
(22 nuotr.)
(22 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Eurolygos vakaras Nemuno saloje: „Žalgiris“ – „Maccabi“

Vis dėlto nuo pat pirmųjų susitikimo su „Maccabi“ minučių T. Masiulio vyrai atrodė išsiderinę prieš komandą, kuri buvo laimėjusi tik 3 kartus per 13 susitikimų Eurolygoje.

REKLAMA
REKLAMA

Trečiojo kėlinio viduryje skirtumas tarp komandų siekė net 25 taškus (30:55) ir sugrįžimo galimybės atrodė minimalios.

REKLAMA

Vėliau „Žalgiris“ ėmė kiek artėti prie oponentų, tačiau iki kovinio atstumo varžovų pranašumo taip ir nesumažino.

 

„Žalgiris“: Sylvainas Francisco 13 (0/7 trit., 7 rez. perd.), Ignas Brazdeikis 10 (6 atk. kam., 7 n.b.), Nigelas Williamsas-Gossas, Mosesas Wrightas (7 atk. kam.) ir Mantas Rubštavičius – po 7.

„Maccabi“: Lonnie Walkeris 23 (5/11 trit.), Jaylenas Hoardas 16 (9 atk. kam.), Gabrielis Lundbergas 10, T.J.Leafas (9 atk. kam.) ir Marcio Santosas – po 7.

REKLAMA
REKLAMA

Rungtynių eiga.

Pirmuosius mačo taškus pelnė Ignas Brazdeikis, o pirmą kartą ginantis pėdą nikstelėjo ir ant suolo patraukė Mosesas Wrightas. Ąžuolas Tubelis dukart neužbaigė atakų iš artimo nuotolio, L.Walkeris pataikė iš toli, atsidarė ir Sylvainas Francisco – 4:5. M.Wrightas netruko grįžti į aikštę, Romanas Sorkinas susirinko dvi pražangas puolime. Deividas Sirvydis nesportiškai stabdė iš toli metusį varžovą, M.Wrightas pažeidė taisykles puolime. D.Sirvydis prastą epizodą gynyboje išpirko tritaškiu – 12:12. Pristabdytą puolimą išjudino tik Dustino Slevos dėjimas greitoje atakoje – 14:22.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

T.J.Leafas dvitaškiu su pražanga trumpam pavertė skirtumą tarp komandų dviženkliu, tuo pačiu atsilyginti pavyko N.Williamsui-Gossui – 19:27. Skirtumą kiek aptirpdė ir su kontaktu pasižymėjęs S.Francisco, nors jo baudos metimas tikslo nepasiekė – 24:29. „Maccabi“ pranašumą sutvirtino du L.Walkerio tritaškiai – 39:24. Jayleno Hoardo dėjimas netrukus suapvalino skirtumą iki dvidešimties taškų, kėlinį taškais su pražanga uždarė Willas Raymanas – 51:30.

REKLAMA

Pirmųjų taškų po ilgosios pertraukos paieškos užtruko, bet stringant ir varžovams praraja nepaaugo – 36:57. M.Wrightas mėgino dėjimu greitoje atakoje pakelti tribūnas ant kojų, bet prieš tai sužingsniavo. Vos antrąjį „Žalgirio“ tritaškį pataikė Edgaras Ulanovas – 39:58. Sudėtingą dvitaškį su pražanga įrideno Maodo Lo – 44:58. Nelengvu dvitaškiu ketvirtį baigė E.Ulanovas – 46:60.

Lonnie Walkeris toliau žudė kauniečius – 69:46. Ignas Brazdeikis ir M.Wrightas bandė švelninti rezultatą (51:69), tačiau Jaylenas Hoardas atsakė tritaškiu. Situacija negėrėjo, nes Romanas Sorkinas taip pat buvo tikslus (76:51), o paskutinės minutės galiausiai buvo formalumas. „Žalgiriui“ pavyko kiek priartėti (61:77), bet tai rezultato nebekeitė.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
Joškė
Joškė
2025-12-04 19:49
Žalgiris PRIVALO pralaimėti. Nes priešingu atveju bus teisiami kaip antisemitai.
Atsakyti
VEIKIA !
VEIKIA !
2025-12-04 20:56
Prakeiksmas bent kolkas veikia. Juos prakeike ne tik R.Kurtinaitis, bet ir keli simtai tukstanciu lietuviu. Kuo maziau jums pergaliu eurolygoje linkime is visos sirdies.
Atsakyti
Tu siuksliu
Tu siuksliu
2025-12-04 19:49
Vaiku zudiku komanda isvis neturetu europoj rodytis kaip ir hapoel
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (57)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų