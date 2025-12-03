Didžiausią įtaką Eurolygoje turintis jaunimas: tarp ryškiausių – žalgirietis

Krepsinis.net pasidairė, kokią svarbą Eurolygos klubuose turi jauni žaidėjai.
Įtraukti visi, ne vyresni nei 23-ejų metų amžiaus. Nors oficialioje „Kylančios žvaigždės“ prizo kategorijoje riba yra metais mažesnė, įtraukėme ir 23-ejų jaunimą, kadangi rasti vaidmenį turinčius jaunuolius nėra lengva, o vertų paminėti ir vis tiek jaunų 23-ejų metų žaidėjų kelios komandos turi.
Beje, tarp tokių – ir Kauno „Žalgiris“.
Viso Eurolygoje bent vieną mačą šį sezoną sužaidė 37 ne vyresni nei 23-ejų krepšininkai, registruoti, bet ant parketo nepasirodę, dar yra 25, daugiausiai pastarųjų – Ispanijos klubuose.
Net ir praplėtus amžiaus ribas metais, atsirado trys klubai, kurie tokių jaunų žaidėjų sudėtyje Eurolygoje neturi. Tai – Miuncheno „Bayern“, Stambulo „Fenerbahče“ ir Tel Avivo „Hapoel“.
Pagal jaunimą savo gretose aiški lyderė Eurolygoje – Vitorijos „Baskonia“ su Tadu Sedekerskiu.
Baskų klubas viso registravęs yra net 11 žaidėjų iki 23-ejų metų amžiaus, tiesa, keturi visiškai jauni krepšininkai ant parketo dar neišbėgo, 22-ejų Josebas Querejeta žaidė 5 minutes, 19-metis Vitas Hrabaras – minutę.
Savo didžiausią vaidmenį komandoje turi 22-ejų italas Matteo Spagnolo, kurio skaičiai siekia 5,8 taško, 1,9 atkovoto kamuolio, 2,8 rezultatyvaus perdavimo ir 8,4 naudingumo balo per 16 minučių. Taip pat – 23-ejų Khalifa Diopas, per 17 minučių metantis 3,9 taško, atkovojantis 3,8 kamuolio ir renkantis 5,7 naudingumo balo.
Mažesnė yra 23-ejų Clemento Frischo (3,7 tšk.) ar 21-erių Rafos Villaro (0,5 tšk.) svarba.
Vilerbano ASVEL turi keturis žaidėjus iki 23-ejų, tik 17-metis Marvynas Wade‘as nėra išbėgęs ant parketo. Du žaidėjai gauna nemažas minutes: 21-erių Melvinas Ajinca žaidžia po 17 minučių ir meta 6,6 taško, o 22-ejų Armelis Traore per 18 minučių pelno po 7,8 taško ir atkovoja 3,7 kamuolio. Adamas Atamna per 11 minučių pelno 1,2 taško, atkovoja 1,4 kamuolio.
Ketvertas yra ir Paryžiuje, bet tarp jų absoliučiai išsiskiria du žmonės, keliantys jaunimo svarbą aukšyn į trečią vietą lygoje: 23-ejų Nadiras Hifi žaidžia dominuojantį sezoną ir per 23 minutes renka 20,7 taško, o 20-metis Mouhamedas Faye per 17 minučių fiksuoja 5,9 taško ir 5,5 atkovoto kamuolio statistiką. N.Hifi apskritai yra rezultatyviausias Eurolygos žaidėjas.
Kauno „Žalgirio“ sudėtyje – penki šio amžiaus žaidėjai. Ryškiai išsiskiria 23-ejų Ąžuolas Tubelis, žaidžiantis po 20 minučių, pelnantis 10,8 taško, atkovojantis 4,4 kamuolio ir renkantis 11,7 naudingumo balo. Mantas Ruštavičius žaidžia epizodiškai – po 5 minutes. Solidžiai žaidžiantis aukštaūgis leidžia „Žalgiriui“ būti ketvirtam lygoje.
Poros šansų sulaukęs yra 18-metis Kajus Mikalauskas, per viso 18 minučių pelnęs 5 taškus prieš Vilerbano ASVEL. 17-metis Ignas Štombergas ir 18-metis Dominykas Daubaris debiuto laukia.
Šalia žengia Milano „EA7 Emporio Armani“, tačiau viską čia kuria vienas jaunuolis – 22-ejų Quinnas Ellisas. Britas, debiutuojantis Eurolygoje, žaidžia po 25 minutes per rungtynes, pelno 7,7 taško, atkovoja 2,2 kamuolio, atlieka 4,2 perdavimo bei renka 10,2 naudingumo balo.
Valensijos „Valencia“ turi šešis jaunuolius, iš kurių nežaidė trys, Isaacas Noguesas dar nėra pelnęs taškų, o Jeanas Montero bei Sergio De Larrea turi nemažą svarbą. Pirmasis per 20 minučių meta 10,6 taško, antrasis 20-metis per 15 minučių pelno 7 taškus, atlieka 3,4 rezultatyvius perdavimus ir renka 8,1 naudingumo balo.
Monako „AS Monaco“ klubo jaunimo minutės taip pat siekia 300, bet didžiąją jų dalį susirinkęs yra 23-ejų Matthew Strazelis. Jo skaičiai per 2 minutes siekia 7,5 taško, 2,1 atkovoto kamuolio ir 2,9 perdavimo, Juhannas Begarinas išbėgo ant parketo viename mače ir pelnė 2 taškus.
Jaunimo (iki 23-ejų) sužaistos minutės Eurolygos klubuose ir pelnyti taškai:
1. Vitorijos „Baskonia“ – 625 min., 184 tšk.
2. Vilerbano ASVEL – 532 min., 180 tšk.
3. Paryžiaus „Paris“ – 516 min., 327 tšk.
4. Kauno „Žalgiris“ – 328 min., 160 tšk.
5. Milano „EA7 Emporio Armani“ – 319 min., 100 tšk.
6. Valensijos „Valencia“ – 310 min., 144 tšk.
7. Monako „AS Monaco“ – 300 min., 99 tšk.
8. Bolonijos „Virtus“ – 262 min., 93 tšk.
9. Tel Avivo „Maccabi“ – 172 min., 90 tšk.
10. Madrido „Real“ – 131 min., 50 tšk.
11. Stambulo „Anadolu Efes“ – 86 min., 29 tšk.
12. Atėnų „Panathinaikos“ – 41 min., 13 tšk.
13–14. Barselonos „Barcelona“ – 31 min., 6 tšk.
13–14. Dubajaus „Dubai“ – 31 min., 2 tšk.
15. Belgrado „Partizan“ – 20 min., 1 tšk.
16. Pirėjo „Olympiacos“ – 8 min., 0 tšk.
17. Belgrado „Crvena Zvezda“ – 51 sek., 0 tšk.
Bolonijos „Virtus“ iš trijų jaunų žaidėjų visus skaičius surenka vienas – Saliou Niangas, 21-erių krepšininkas solidžiai debiutuoja lygoje, pelnydamas 7,2 taško ir atkovodamas 4,8 kamuolio per 20 minučių.
Tel Avivo „Maccabi“ gretose yra vienintelis brazilas Marcio Santosas. 23-ejų centras ant parketo pasirodo epizodiškai – po 14 minučių, rinkdamas 7,5 taško. Porą ryškesnių rungtynių jis sužaidė, kai 19 taškų pelnė Bolonijos ekipai, 18 – Barselonos.
Penki registruoti jauni žaidėjai – Madrido „Real“ gretose. Lietuvos rinktinės „lango“ siaubas Gabriele Procida – tarp jų. Jis žaidė vieną mačą Eurolygoje, 17-metis latvis Gunaras Grinvaldis – 48 sekundes, o Usmanas Garuba iš visų turi didžiausią vaidmenį, per 10 minučių mesdamas po 4,2 taško.
Stambulo „Anadolu Efes“ gretose kol kas tik dviejuose mačuose šansą gavo Davidas Mutafas, bet 15 minučių vidurkį turi Brice‘as Dessertas, įmetantis 5,2 taško bei atkovojantis 2,2 kamuolio.
Atėnų „Panathinaikos“ turi vienintelį 20-metį Alexandrosą Samodurovą, apie kurį ryškiau dauguma turbūt išgirdo pastarajame Europos čempionate ir šiame „lange“. Atėnuose jis žaidžia nedaug – po 6 minutes, bet panašu, kad su metais jis gali tapti svarbesniu vietiniu žaidėju PAO, kadangi jau dabar praverčia vietinės lygos kovose.
Net septynis jaunuolius registravo Barselonos „Barcelona“, kai kuriems jų – vos po 16 metų, Mohamedui Dabone – vos 14-a, bet jie debiuto Eurolgoje laukia. Žaidžia tik 17-metis Sayonas Keita, ant parketo pasirodęs trijuose mačuose – viso 31 minutę, tarp jų ir prieš „Žalgirį“.
Dubajaus „Dubai“ klube yra daugiau patirties ir Taranas Armstrongas yra jauniausias komandoje. 23-ejų australo vidurkis tik 6 minutės.
Simbolines minutes Belgrado „Partizan“ gretose susirenka du iš keturių jaunų žaidėjų, tarp kurių ir Miika Muurinenas. Željko Orbadovičiaus auklėtiniu tapti norėjęs 18-metis suomis yra sužaidęs 11 minučių ir pelnęs tašką per šešis mačus. 19-metis Mitaras Bosnjakovičius sužadęs yra 9 minutes.
Šios rikiuotės gale yra Pirėjo „Olympiacos“ klubas ir Belgrado „Crvena Zvezda“. Pirėjuje 23-ejų Omirosas Netzipoglou sužaidęs yra 8 minutes, šansų jis negauna ir vietinėje lygoje. Belgrade Ognjenas Radošičius žaidė tik 51 sekundę pirmajame ture prieš „EA7 Emporio Armani“. Likę du registruoti žaidėjai aikštėje nepasirodė.
Top 10 jaunimo (iki 23-ejų) minutės aikštėje, komanda ir viso pelnyti taškai:
1. Quinnas Ellisas („EA7 Emporio Armani“) – 319 min., 100 tšk.
2. Matthew Strazelis („AS Monaco“) – 287 min., 97 tšk.
3. Ąžuolas Tubelis („Žalgiris“) – 262 min., 141 tšk.
4. Saliou Niangas („Virtus“) – 262 min., 93 tšk.
5. Nadiras Hifi („Paris“) – 275 min., 248 tšk.
6. Armelis Traore (ASVEL) – 240 min., 101 tšk.
7. Mouhamedas Faye („Paris“) – 222 min., 77 tšk.
8. Khalifa Diopas („Baskonia“) – 217 min., 51 tšk.
9. Matteo Spagnolo („Baskonia“) – 206 min., 76 tšk.
10. Jeanas Montero (Valencia“) – 176 min., 95 tšk.
