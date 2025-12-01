Kalėdų stalo tendencijos: nuo kūčiukų iki gurmaniškų trumų skonių

Kaip rodo prekybos tinklo „Lidl“ užsakymu atlikta apklausa, vienas iš trijų gyventojų naujoves ant Kalėdų stalo vertina teigiamai.
„Matome, kad pirkėjai ieško balanso: išlaikyti tradicinius skonius, bet kartu kasmet išbandyti ką nors naujo. Todėl ir parduotuvėse jie renkasi tiek įprastus produktus – silkę, kūčiukus, tiek ir naujus skonius: egzotinius vaisius, jūros gėrybes, paįvairina kasdienius produktus, pavyzdžiui, vietoje įprasto majonezo renkasi majonezą su trumais“ – sako „Lidl Lietuva“ viešųjų ryšių vadovė Lina Skersytė.
Atlikta apklausa taip pat atskleidžia, jog eksperimentuoti su šventiniais patiekalais labiau linkę jaunesni – 18–24 ir 25–34 metų amžiaus gyventojai. Visgi nemaža dalis švenčiančiųjų Kalėdas Lietuvoje ir toliau liks ištikimi ilgametėms kulinarinėms tradicijoms: daugiau nei pusė apklaustųjų tikina, kad savo Kūčių stalo neįsivaizduoja be kūčiukų (73 proc.), silkės (65 proc.), keptos žuvies (40 proc.), taip pat aguonpienio (29 proc.) ir baltos mišrainės (20 proc.).
Apklausą Kalėdų tema „Lidl Lietuva“ užsakymu atliko bendrovė „Norstat“. Šių metų spalio mėnesį vykusioje apklausoje dalyvavo 1000 Lietuvos gyventojų.
Atviri naujovėms
Nors tradiciniai patiekalai išlieka kartas jungiančiais kalėdinio stalo atributais, jau keletą metų pastebima: gyventojai šventiniu laikotarpiu vis atviriau leidžiasi ir į naujų kulinarinių pojūčių paieškas.
„Simboliška, kad kalėdinis stalas tampa vieta, kur atsiranda vietos įvairiausiems kulinariniams norams. Mūsų darbas – užtikrinti, kad „Lidl“ lentynose pirkėjai rastų viską, ko reikia tradiciniams patiekalams, taip pat pasiūlyti ir įkvepiančių, bet kartu ir nebrangių naujovių. Tradicinių ir naujų skonių derinys neabejotinai tik dar labiau sustiprins švenčių dvasią“, – sako L. Skersytė.
Atsižvelgiant į pirkėjų norus, šiemet „Lidl“ siūlo rinktinius „Deluxe“ išieškotų skonių derinius: šukutes su sviestu, česnakais ir petražolėmis, Viduržemio jūros regiono stiliaus kalmarų ir daržovių užkandžius, paštetą su ančių kepenėlėmis. Asortimente – ir išskirtiniai desertai: itališkas imbierinių sausainių desertas, „cantuccini“ sausainiai ir džiovintos figos šokolade.
Pirkiniais stengiasi pasirūpinti iš anksto
Iki Kalėdų likus kelioms savaitėms, reikšminga dalis pirkėjų aktyviai pradeda ruoštis ir šventiniam stalui, siekdami ne tik išvengti šventinės skubos, bet ir ieškodami žemesnių kainų. Kaip rodo naujausia apklausa, radęs palankų pasiūlymą šventiniais pirkiniais dar gerokai iki didžiųjų švenčių pasirūpina maždaug kas antras gyventojas. Beveik trečdaliui pirkėjų tai tampa būdu tolygiai paskirstyti išlaidas kalėdiniu laikotarpiu. Dažniausiai iš anksto perkamos dovanos, ilgai negendantys maisto produktai, kalėdinės dekoracijos ir gėrimai.
„Vis daugiau žmonių Kalėdoms ruošiasi iš anksto: atsakingai planuoja šventinį biudžetą, meniu, stebi pasiūlymus ir rinktis produktus pradeda dar lapkritį. Tokiu būdu jie ne tik išvengia didesnių išlaidų vienu kartu, bet ir tolygiai jas paskirsto ilgesniu laikotarpiu. Taip elgiamasi dar ir nenorint patirti paskutinės minutės skubos, todėl pasiruošimas šventėms iš anksto – bene geriausias būdas jų laukti ramiai“, – tvirtina L. Skersytė.
Repetuojame Kalėdas: gurmaniškai įdaryti kiaušiniai, pagardinti majonezu su trumais
Nors iki Kalėdų liko dar pakankamai laiko, dabar – puikus metas imtis šventinio stalo repeticijos. Žinant, kiek kartais prireikia pastangų gardžiai šventei suruošti, išankstinė repeticija padeda jos sulaukti kur kas ramiau. Šįkart prekybos tinklas „Lidl“ kviečia išmėginti klasikinį užkandį – įdarytus kiaušinius, kuriems netikėtų gurmaniškų skonių suteiks majonezas su trumais.
Jums reikės:
- 6 didelių kiaušinių
- 2–3 šaukštų „Deluxe“ majonezo su trumais
- 80–100 g „Deluxe“ šaltai rūkytos lašišos filė
- 1 šaukštelio citrinos sulčių
- 1 šaukštelio smulkintų krapų
- Druskos, juodųjų pipirų pagal skonį
- Papuošimui: lašišos juostelių, kaparėlių
Paruošimas:
- Užvirinkite vandenį, atsargiai sudėkite kiaušinius ir virkite 10 min. Atvėsinkite po šaltu vandeniu ir nulupkite.
- Perpjaukite kiaušinius išilgai ir išimkite trynius. Trynius sutrinkite šakute iki vientisos masės.
- Įmaišykite trumų majonezą, citrinos sultis ir smulkintus krapus.
- Smulkiai supjaustykite dalį lašišos ir įmaišykite į įdarą. Pagardinkite druska ir juodaisiais pipirais.
- Šaukšteliu arba konditeriniu maišeliu įdėkite įdarą į baltymų puseles.
- Ant kiekvieno kiaušinio uždėkite mažą lašišos juostelę, kaparėlių ir patiekite.
Skanaus!
