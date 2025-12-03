Gargždų klubą papildė veteranas iš Latvijos

Sutartis pasirašyta su 34 metų 208 cm ūgio Martinu Meieriu. Veteranas šį sezoną pradėjo Talino „TalTech“ sudėtyje. Pernai žaidė to paties miesto „Kalev/Cramo“ gretose.
Latvijos–Estijos lygoje M.Meieris šiame sezone per 15 minučių įmesdavo 9,1 taško, atkovodavo 3,8 kamuolio, atlikdavo 1,1 rezultatyvaus perdavimo ir rinkdavo 10,7 naudingumo balo.
Šiaurės Europos lygoje centro statistika siekė 5,3 taško, 5 atkovotus kamuolius ir 4,8 naudingumo balo per 15 minučių.
M.Meierio karjeroje „Gargždai“ yra 15-tasis profesionalus klubas. Jis pakeitė į Taivaną išvykusį Beną Griciūną.
