  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > LKL

Gargždų klubą papildė veteranas iš Latvijos

2025-12-03 14:06 / šaltinis: krepsinis.net
2025-12-03 14:06

„Gargždų“ komanda paskelbė, kad priekinę liniją stiprina patyrusiu latviu.

Veteranas žais Gargžduose (Edvardas Blaževičius, Fotodiena.lt)

Veteranas žais Gargžduose (Edvardas Blaževičius, Fotodiena.lt)

0

Sutartis pasirašyta su 34 metų 208 cm ūgio Martinu Meieriu. Veteranas šį sezoną pradėjo Talino „TalTech“ sudėtyje. Pernai žaidė to paties miesto „Kalev/Cramo“ gretose.

Latvijos–Estijos lygoje M.Meieris šiame sezone per 15 minučių įmesdavo 9,1 taško, atkovodavo 3,8 kamuolio, atlikdavo 1,1 rezultatyvaus perdavimo ir rinkdavo 10,7 naudingumo balo.

Šiaurės Europos lygoje centro statistika siekė 5,3 taško, 5 atkovotus kamuolius ir 4,8 naudingumo balo per 15 minučių.

M.Meierio karjeroje „Gargždai“ yra 15-tasis profesionalus klubas. Jis pakeitė į Taivaną išvykusį Beną Griciūną.

