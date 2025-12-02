Naujausia orų prognozė: štai kas laukia jau netrukus

Į Lietuvą sugrįžo apniukę orai, oro temperatūra svyruoja apie 0 laipsnių.
Anot sinoptiko, žemiausia temperatūra artimiausią naktį bus 1 – 3 laipsniai šilumos ir tik kai kur bus iki 1 laipsnio šalčio; ten ir plikledis sublizgės. Dieną taip ir liks 1 – 3, pietuose apie 4 laipsnius šilumos.
Žiemiški orai Lietuvoje(22 nuotr.)
„Kitaip tariant, kol kas bus pilka ir drėgna. Ir naktį, ir dieną orai bus apniukę, pragiedrėjimų tikėtis neverta. Kritulių, panašu, nebus, bet rūkas bus daug kur. Naktį kai kur plikledis“.– sako N. Šulija.
Visą parą bus 1 – 3 šilumos, naktį kai kur iki 1 šalčio, dieną pietuose iki 4 šilumos.
Orai savaitės pabaigoje
O ketvirtadienis laukia irgi pilkas, kritulių bus daug kur, bet jie bus labai menki. Vyraus menkas lietus arba dulksna. Naktį kai kur rūkas. Žemiausia temperatūra naktį 2 – 4, aukščiausia dieną 4 – 6 laipsniai šilumos.
Penktadienis irgi pilkas, bet menkų prošvaisčių irgi gali būti; Kritulių tikimybė vėl menka, bet naktį kai kur vėl tvyros rūkas. Žemiausia temperatūra naktį 2 – 4, aukščiausia dieną 5 – 7, šalies vakaruose 3 – 5 laipsniai šilumos.
Žiemiški vaizdai sostinėje (34 nuotr.)
Savaitgalis irgi bus drungnas, kritulių nedaug.
„Ką gi, kol kas už lango bus drėgna murgla ir drungna niūkana, o apie žiemiškus orus kol kas galime net negalvoti“, l l
