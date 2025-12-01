Sinoptikas pasakė, ar žiema jau netrukus sugrįš į Lietuvą

Pasak jo, antradienio naktį šalies orus lems visą Rytų ir Pietryčių Europą apimanti aukšto slėgio sritis. Todėl Lietuvoje išliks debesuota, o didesnėje jos dalyje formuosis tirštas rūkas.
Lietuvą dengs pilkų debesų sluoksnis
Žymesnių kritulių nenumatoma, vėjas bus silpnas, besikeičiančios krypties. Termometrai rodys nuo 3 laipsnių šalčio iki 2 šilumos, drėgnus kelių ir šaligatvių ruožus kai kur sukaustys plikledis, krentant dulksnai ir šąlant gali formuotis silpna lijundra.
Dieną rūkas daug kur prasisklaidys, tačiau saulės vis tiek išvysti nepavyks.
„Dangų ir toliau dengs vientisas pilkų debesų sluoksnis. Kai kuriose vietovėse rūkas gali išsilaikyti didžiąją dienos dalį. Žymesnių kritulių vėl neprognozuojama, tačiau rūkui sklaidantis gali kristi smulkūs dulksnos lašai“, – sako T. Kantautas.
Dieną taip pat pūs silpnas pietų vėjas, o temperatūra įdienojus kils iki 0-4 laipsnių šilumos.
Trečiadienį orai mažai keisis, tik sąlygos formuotis rūkui nebus tokios palankios, prognozuoja sinoptikas.
„Tiek naktį, tiek dieną dangus išliks debesuotas. Visgi žymesnių kritulių nenumatoma, nebent kur nors iškris smulki ir neilgai truksianti dulksna. Naktį kai kur tvyros rūkas, tačiau dieną jo tikimybė bus maža“, – sako T. Kantautas.
Dieną taip pat numatomas pietryčių vėjas, 4–9 m/s greičiu. Naktį temperatūra sieks nuo 1 laipsnio šalčio iki 3 šilumos, dieną sušils iki 1–5 laipsnių šilumos.
Ketvirtadienį iš debesuoto dangaus gali pasirodyti negausių kritulių. Pasak T. Kantauto, daugiausia tai bus lietus arba dulksna, taip pat gali pasirodyti kelios šlapios snaigės.
Naktį oro temperatūra pažemės iki 0–4 laipsnių šilumos, kai ir vėl boluos rūkas. Dieną oras sušils iki 2–6 laipsnių šilumos.
Penktadienį debesys ir toliau nesisklaidys, tačiau bent žymesnių kritulių nenumatoma.
„Naktį kai kur tvyros rūkas, tačiau dieną jis turėtų sklaidytis. Naktį pietryčių vėjas bus silpnas, dieną šiek tiek juntamesnis“, – penktadienio orus komentuoja T. Kantautas.
Naktį atvės iki 0–5 laipsnių šilumos, dieną sušils iki 2–7 laipsnių šilumos.
