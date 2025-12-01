 
Kalendorius
Gruodžio 1 d., pirmadienis
Vilnius +3°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Orai

Sinoptikas pasakė, ar žiema jau netrukus sugrįš į Lietuvą

2025-12-01 16:43 / šaltinis: ELTA
2025-12-01 16:43

Pirmąją kalendorinės žiemos savaitę Lietuvoje vyraus orai, kurie labiau primins rudenį. Vietoje sniego sulauksime lietaus arba dulksnos, o savaitei baigiantis – ir aukštesnės temperatūros. Penktadienio naktį aukščiausia temperatūra sieks 5, dieną – 7 laipsnius šilumos, sako Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos sinoptikas Tadas Kantautas.

Sinoptikas pasakė, ar žiema jau netrukus sugrįš į Lietuvą (tv3.lt koliažas)
34

Pirmąją kalendorinės žiemos savaitę Lietuvoje vyraus orai, kurie labiau primins rudenį. Vietoje sniego sulauksime lietaus arba dulksnos, o savaitei baigiantis – ir aukštesnės temperatūros. Penktadienio naktį aukščiausia temperatūra sieks 5, dieną – 7 laipsnius šilumos, sako Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos sinoptikas Tadas Kantautas.

REKLAMA
1

Pasak jo, antradienio naktį šalies orus lems visą Rytų ir Pietryčių Europą apimanti aukšto slėgio sritis. Todėl Lietuvoje išliks debesuota, o didesnėje jos dalyje formuosis tirštas rūkas. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Lietuvą dengs pilkų debesų sluoksnis

Žymesnių kritulių nenumatoma, vėjas bus silpnas, besikeičiančios krypties. Termometrai rodys nuo 3 laipsnių šalčio iki 2 šilumos, drėgnus kelių ir šaligatvių ruožus kai kur sukaustys plikledis, krentant dulksnai ir šąlant gali formuotis silpna lijundra.

REKLAMA
REKLAMA

Dieną rūkas daug kur prasisklaidys, tačiau saulės vis tiek išvysti nepavyks.

„Dangų ir toliau dengs vientisas pilkų debesų sluoksnis. Kai kuriose vietovėse rūkas gali išsilaikyti didžiąją dienos dalį. Žymesnių kritulių vėl neprognozuojama, tačiau rūkui sklaidantis gali kristi smulkūs dulksnos lašai“, – sako T. Kantautas.

REKLAMA

Žiemiški vaizdai sostinėje
(34 nuotr.)
(34 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Žiemiški vaizdai sostinėje

Dieną taip pat pūs silpnas pietų vėjas, o temperatūra įdienojus kils iki 0-4 laipsnių šilumos. 

Trečiadienį orai mažai keisis, tik sąlygos formuotis rūkui nebus tokios palankios, prognozuoja sinoptikas. 

„Tiek naktį, tiek dieną dangus išliks debesuotas. Visgi žymesnių kritulių nenumatoma, nebent kur nors iškris smulki ir neilgai truksianti dulksna. Naktį kai kur tvyros rūkas, tačiau dieną jo tikimybė bus maža“, – sako T. Kantautas.

REKLAMA
REKLAMA

Dieną taip pat numatomas pietryčių vėjas, 4–9 m/s greičiu. Naktį temperatūra sieks nuo 1 laipsnio šalčio iki 3 šilumos, dieną sušils iki 1–5 laipsnių šilumos.

Ketvirtadienį iš debesuoto dangaus gali pasirodyti negausių kritulių. Pasak T. Kantauto, daugiausia tai bus lietus arba dulksna, taip pat gali pasirodyti kelios šlapios snaigės.

Naktį oro temperatūra pažemės iki 0–4 laipsnių šilumos, kai ir vėl boluos rūkas. Dieną oras sušils iki 2–6 laipsnių šilumos.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Penktadienį debesys ir toliau nesisklaidys, tačiau bent žymesnių kritulių nenumatoma.

„Naktį kai kur tvyros rūkas, tačiau dieną jis turėtų sklaidytis. Naktį pietryčių vėjas bus silpnas, dieną šiek tiek juntamesnis“, – penktadienio orus komentuoja T. Kantautas.

Naktį atvės iki 0–5 laipsnių šilumos, dieną sušils iki 2–7 laipsnių šilumos.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų