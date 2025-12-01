 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Sinoptikė įspėja: į Lietuvą atkeliauja tikra žiema – štai kada bus šalčiau ir balčiau

2025-12-01 09:54 / šaltinis: tv3.lt
2025-12-01 09:54

Žinoma Lietuvos sinoptikė Elvyra Latvėnaitė feisbuke praneša, kad artimiausią savaitę sulauksime gana ramių ir sausų orų. Vietomis gali palyti, o sniego turėtume sulaukti tik kitos savaitės pradžioje. 

E. Latvėnaitė skelbia, kad žiemos pradžioje sulauksime dar rudeniškų orų, o štai šiąnakt Lietuvos šiaurinėje dalyje keliavęs ciklonas Zenobio ir jo šaltasis atmosferos frontas šalyje atnešė kritulių, daugiausiai lietaus, o vakariniuose ir šiaurės vakariniuose rajonuose gali pūsti kiek stipresnis pietvakarių vėjas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Visgi nuo antradienio, iš rytų ir pietryčių pusės, su ramesniais ir sausesniais orais mus pasieks stiprėjantis anticiklonas.

„Mus pasieks savo niūresne, dažnai ūkanota vakarine dalimi ir pasiliks visą ateinančią savaitę. Iki savaitės vidurio ne tik naktį, bet ir dieną tvyros rūkai, kai kur jie silpna dulksna marksnosis, naktį daugiausia vakariniuose, šiaurės vakariniuose rajonuose šiek tiek pašals, dienos dienomis bus irgi vėsoka“, – teigia sinoptikė

Tuo metu antroje savaitės pusėje sulauksime giedros, tiesa, tik ketvirtadienį gali iškristi šiek tiek kritulių. Tačiau savaitės pabaigoje naktimis vėl bus sausiau, o kai kur ir kiek šalčiau.

„Rūkai tik kai kur naktimis nusidrieks, dienomis bus kiek šilčiau. Pagal dabartinius duomenis, savaitgalyje vėl gali neramesni ciklonai iš vakarų brautis, bet tik kiek stipresnius pietų, pietryčių vėjus atneš. O dar kitos savaitės pradžioje jau galim protarpiais kritulių sulaukti (nedidelį lietų su šlapdriba keis nedidelis sniegas)“, – nurodo E. Latvėnaitė. 

Savaitės orų prognozė

Pirmadienį, gruodžio 1 d., protarpiais nedideli krituliai, daugiausia lietus, tik šiaurės vakariniuose, šiauriniuose rajonuose gali viena kita šlapia snaigė iškristi, rūkai vis dar tvyros ne tik naktį, bet ir daug kur dieną. Naktį plikledis ar silpna lijundra (daugiausia vakariniuose, šiaurės vakariniuose rajonuose). Vėjas pietų, pietvakarių 4–8 m/s, pajūryje 7–12 m/s. Naktį –1..+2°C, šalčiausia vakariniuose, šiaurės vakariniuose rajonuose, dieną +1..+3°C, pajūryje +4..+6°C.

Antradienį, gruodžio 2 d., be ženklesnių kritulių, daug kur rūkai tvyros ne tik naktį, bet ir dieną. Naktį ir rytą plikledis vakariniuose rajonuose. Vėjas naktį nepastovus 2–6 m/s, dieną pietų, pietryčių 4–8 m/s, pajūryje 6–11 m/s. Naktį –2..+1°C, vis dar šalčiausia vakariniuose rajonuose, dieną +1..+4°C, šilčiausia pietiniuose rajonuose.

Trečiadienį, gruodžio 3 d., be kritulių, naktį ir rytą vietomis rūkai tvyros. Vėjas pietryčių 3–7 m/s, pajūryje 5–10 m/s. Naktį –1..+2°C, vis dar šalčiau vakariniuose, šiaurės vakariniuose rajonuose, dieną +1..+4°C, šilčiausia pietiniuose rajonuose.

Ketvirtadienį, gruodžio 4 d., protarpiais nedideli krituliai – lietutis su šlapdribėle maišysis, o šiaurės rytiniame, rytiniame pakraštyje gali šiek tiek pasnyguriuoti, vis dar rūkai kai kur drieksis. Vėjas pietryčių 4–8 m/s. Naktį –1..+3°C, dieną +4..+7°C, šilčiausia pietuose, pietvakariuose.

Penktadienį, gruodžio 5 d., be ženklesnių kritulių, naktį vėl rūkas nusidrieks. Vėjas naktį pietryčių, dieną rytų 4–8 m/s. Naktį –2..+3°C, dieną +4..+7°C.

Šeštadienį, gruodžio 6 d., be kritulių. Vėjas rytų, pietryčių 6–11 m/s. Naktį +1..+4°C, dieną +4..+6°C.

Sekmadienį, gruodžio 7 d., dar be kritulių. Vėjas rytų, pietryčių 7–12 m/s. Naktį –3..+1°C, šilčiausia pietvakariniuose, pietiniuose rajonuose, dieną +1..+3°C.

