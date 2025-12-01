 
Birutė Dambrauskaitė sulaukė ypatingo sveikinimo iš žinomo vyro: proga – neeilinė

2025-12-01
2025-12-01

Šlagerių karalienė Birutė Dambrauskaitė lapkričio 30 d. paminėjo ypatingą progą – 82-ąjį gimtadienį. Moteris socialiniame tinkle sulaukė ir sveikinimo iš dainininko Radži Aleksandrovičiaus.

Feisbuke jis pasidalijo taip pat ir kadru su gimtadienio kaltininke.

Skyrė jautrius žodžius

Scenos grandas Radži nepraleido progos viešai pasveikinti B. Dambrauskaitės.

„Miela Birute,

šiandien tavo diena! Tegul kiekviena akimirka būna kupina džiaugsmo, o kiekvienas palinkėjimas – mažas stebuklas. Tegul metai ne tik prideda patirties, bet ir dovanoja naujų galimybių, nuotykių ir nepakartojamų akimirkų. Su gimtadieniu! Geros sveikatos ir nuotaikos“, – linkėjo Radži.

