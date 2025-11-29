 
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Plinta netikėtas Radži ir Agnės Petravičienės įrašas: įsiterpė ir Andrius Rimiškis

2025-11-29 14:03
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-29 14:03

Penktadienio vakarą Klaipėdoje įvyko nostalgiškiausias metų koncertas, nuo pirmų akimirkų ant kojų pakėlęs visą „Švyturio“ areną. Čia buvo švenčiamas beprotiškai populiaraus, pirmojo Lietuvos istorijoje muzikinio realybės šou „Kelias į žvaigždes“ 20-metis.

Radži, Agnė Petravičienė (nuotr. stop kadras)
56

0

Praūžus koncertui Klaipėdoje, gerbėjai ir patys atlikėjai socialiniuose tinkluose dalijosi įspūdžiais. 

Plinta įrašas iš koncerto užkulisių

Štai Radži paviešino netikėtą įrašą iš koncerto užkulisių.

Jame matyti, kaip atlikėjas linksminasi su savo bičiule, scenos partnere Agne Petravičiene, o tarp jų vis įsiterpia ir Andrius Rimiškis. 

Šiuo įrašu Radži neprieštaravo pasidalinti su naujienų portalu tv3.lt.

„Šokis prieš išėjimą į sceną. Va kokie būna užkulisiai, taip mes raminame savo nervus!“ – prie įrašo pridūrė jis. 

Primename, kad vakaro metu geriausias savo dainas atliko Donata, Baggy B, Dangė, Mino, Grūdas, Simona, Dūmas, Deividas, Agnė, Anatolijus, Andrius, Radži ir Vudis, rašoma pranešime žiniasklaidai. 

Publika šokti pakilo jau pirmosios dainos ir kiekvieną mintinai dainavo drauge su scenoje šventę kūrusiais savo herojais. Kaip ir prieš 20 metų, į sceną su realybės šou dalyviais sugrįžo ir „Tina dance“ šokėjos.

„Kelias į žvaigždes“ koncertas Klaipėdoje
(56 nuotr.)
(56 nuotr.)
FOTOGALERIJA. „Kelias į žvaigždes“ koncertas Klaipėdoje

Jubiliejinio „Kelias į žvaigždes“ turo koncertai gerbėjų dar laukia gruodžio 5-ąją Šiaulių arenoje ir gruodžio 18-ąją Kauno „Žalgirio“ arenoje.

„Kelias į žvaigždes" koncertas Klaipėdoje (nuotr. Andriaus Pelakausko)
Arūnas Valinskas
