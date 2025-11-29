 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės > Muzika

Parodė, kas vyko „Kelias į žvaigždes“ koncerte Klaipėdoje: publika pašėlo

2025-11-29 09:32
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-29 09:32

Penktadienio vakarą Klaipėdoje įvyko nostalgiškiausias metų koncertas, nuo pirmų akimirkų ant kojų pakėlęs visą „Švyturio“ areną. Čia buvo švenčiamas beprotiškai populiaraus, pirmojo Lietuvos istorijoje muzikinio realybės šou „Kelias į žvaigždes“ 20-metis. O kartu ir šou sumanytojo, prodiuserio Arūno Valinsko gimtadienis.

„Kelias į žvaigždes“ koncertas Klaipėdoje (nuotr. Andriaus Pelakausko)
56

Penktadienio vakarą Klaipėdoje įvyko nostalgiškiausias metų koncertas, nuo pirmų akimirkų ant kojų pakėlęs visą „Švyturio" areną. Čia buvo švenčiamas beprotiškai populiaraus, pirmojo Lietuvos istorijoje muzikinio realybės šou „Kelias į žvaigždes" 20-metis. O kartu ir šou sumanytojo, prodiuserio Arūno Valinsko gimtadienis.

2

„Sveiki atvykę į praeitį. Šiame koncerte nebus karštųjų kėdžių, pliusų ir minusų. Tik geriausios emocijos ir prisiminimai. Šįvakar jaučiuosi kaip daugiavaikis tėvas, nes taip mes juos anuomet ir vadindavom, savo vaikais“, – jaudulio neslėpė A. Valinskas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Publika šėlo nuo pirmosios dainos

„Kelias į žvaigždes“ koncertas Klaipėdoje
(56 nuotr.)
(56 nuotr.)
FOTOGALERIJA. „Kelias į žvaigždes“ koncertas Klaipėdoje

Vakaro metu geriausias savo dainas atliko Donata, Baggy B, Dangė, Mino, Grūdas, Simona, Dūmas, Deividas, Agnė, Anatolijus, Andrius, Radži ir Vudis, rašoma pranešime žiniasklaidai. 

Publika šokti pakilo jau pirmosios dainos ir kiekvieną mintinai dainavo drauge su scenoje šventę kūrusiais savo herojais. Kaip ir prieš 20 metų, į sceną su realybės šou dalyviais sugrįžo ir „Tina dance“ šokėjos.

Jubiliejinio „Kelias į žvaigždes“ turo koncertai gerbėjų dar laukia gruodžio 5-ąją Šiaulių arenoje ir gruodžio 18-ąją Kauno „Žalgirio“ arenoje.

Tai
Tai
2025-11-29 09:52
tik eilinį kartą parodo tautos “skonį” ir bukumą…
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (2)
