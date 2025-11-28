Mino gyvenime – pokyčiai: „Man tai yra didelio etapo pabaiga“

Atvirame pokalbyje jis atsivėrė, kad dabar jo laukia karjeros pokyčiai, jis taip pat papasakojo apie savo kelis dešimtmečius trunkantį muzikinį kelią bei asmeninius pasikeitimus bėgant metams.
Etapo pabaiga
Pasak Mino, vyksiantys „Kelias į žvaigždes“ jubiliejiniai koncertai privertė susimąstyti apie nueitą muzikinį kelią. Jis pastebėjo savo ir kitų buvusių dalykų pokyčius ir, anot jo, jaučiasi, kad tai – etapo kulminacija.
„Dabar vyksta „Kelias į žvaigždes“ po 20-ies metų koncertai. Ir lygiai taip pat dar prieš šį projektą keletą metų jau buvau pradėjęs savo karjerą – su smulkiais renginiais, koncertais. Taigi man iš esmės jau irgi yra 20 ar daugiau metų šiame kelyje.
Dabar tikrai jaučiasi toks efektas, tarsi atsisveikinčiau su vienu labai ilgu etapu – su arenų koncertais. Labai tikiu, kad po šių didžiųjų koncertų mes daugiau nebesusitiksime ir jų nebedarysime. Jaučiasi iš visų – visi užaugo, visi turi savo karjeras: vieni nebedainuoja, kiti augina šeimas, kiti tęsia savus kelius. Ir man tai yra didelio etapo pabaiga“, – teigė Mino.
Dabar, artėjant jubiliejui, jis sakė norintis daugiau dėmesio skirti savoms veikloms. Atlikėjas nepamiršo ir padėkoti jį mylintiems gerbėjams.
„Kadangi ir pats jaučiuosi ilgai dirbantis, kartais jau ir pavargęs, vis sakau, kad tiek daug gyvenime gal jau nebesidraskysiu. Artėja mano penkiasdešimtmetis – nori nenori, ar jauti, ar ne, tie skaičiai sukasi. Tad norisi daugiau laiko sau: kelionėms, likusiam pasaulio pažinimui, o ne tam, ką mes darydavome anksčiau – po du, tris koncertus per savaitgalį, kartais per vieną parą, grįžtant paryčiais neišsimiegojus ir nešant tokį milžinišką krūvį. Tai vis sakau: ačiū labai, buvo faina, kad pavyko išsilaikyti 20 metų“, – šypsojosi pašnekovas.
Planai ateičiai
Praėjus ilgiems metams scenoje, jis sakė karjerą ateityje vystysiantis kitaip.
„Dabar norėtųsi retesnių koncertų. Gal nebebūti tokiam godžiam ir nebeimti antrų ar trečių koncertų per vieną parą. Norėtųsi jau atsirinkti, kur važiuoti, kur ne, kad apsaugočiau ir sveikatą, ir turėčiau daugiau laiko sau“, – kalbėjo jis.
Mino papasakojo, kad tenka susilaukti replikų dėl viešų pamąstymų apie ateitį, tačiau, pasak jo, tai lemia jo noras įvardyti dalykus taip, kokie jie iš tiesų yra.
„Aš iš tikrųjų esu toks žmogus, kuris mėgsta viską apkalbėti, apmąstyti. Gaunu daug pastabų: „Ką tu čia šneki? Kiek gyvensi, tiek gyvensi. Kiek dainuosi, tiek dainuosi. Ką tu čia planuoji?“ O aš sakau, kad tiesiog esu toks, kuris mėgsta įvardyti dalykus. Jaučiu, kad dabar užsiveria vienas toks paaugliškas etapas, kai norėjosi daug griebti, daug daryti“, – atsivėrė vyras.
Įžvelgia svarbius pokyčius
Pokyčius įžvelgia ne tik jis pats, bet ir ištikimi klausytojai. Dainininko teigimu, tai visiškai natūralu.
„Dabar save matau kitaip – iš tų nuotraukų, plakatų, elgesio koncertuose, kuris ėjo per šį dvidešimtmetį. Natūraliai viskas keičiasi. Nebėra tiek jėgų kaip anksčiau. Nebeatrodai taip, kaip atrodydavai plakatuose prieš 20 metų. Ir žmonės sako: „Čia jau ne tas Mino, kurį matėme prieš 20 metų.“ Aišku, kad ne tas – per tą laiką daug kas pasikeitė“, – pasakojo atlikėjas.
Pašnekovas sakė pajautęs ir kolegų aplink pasikeitimą – ateina nauji veidai. Taip pat sunkiau surinkti klausytojus į sales, nes muzika prieinam įvairiose platformose, todėl būtinybės eiti į koncertus gyvai nėra.
„Labai stebiu didelį pokytį mūsų scenoje ir popkultūroje. Ateina nauji žmonės, naujos mados, nauji dainininkai. Publika irgi keičiasi – vieni paseno, kiti užaugo kartu su mumis. Bet ne visada lengva juos surinkti į sales. Jie gauna mūsų muziką per „Spotify“, „YouTube“, kitas platformas. Jiems nebūtina eiti į koncertus gyvai“, – dalijosi M. Mickevičius-Mino.
Karjerą nori baigti natūraliai
Nepaisant to, su kūryba apskritai jis neatsisveikina. Mino atskleidė, kad dar tikrai dainuos, bet gyvenimas nenuspėjamas.
„Su kūryba tikrai nebūtina atsisveikinti. Nežinau, kiek dar laiko turėsiu jėgų, kiek noro, ar pakeisiu savo gyvenimą, ar gal net į kitą šalį persikelsiu, jau daug atidirbęs ir užsidirbęs. Tai po truputį apie tai kalbu, tarsi atsisveikinu, bet ne taip, kad visai baigiu karjerą“, – patikino dainininkas.
Jis sakė nenorintis karjeros baigti priverstinai, kai jau nebebus pasirinkimo, todėl renkasi natūraliai mažinti krūvį.
„Nenoriu, kad būtų taip kaip dažnai nutinka. Žmogus dirba, dirba, būna scenoje, o paskui, kaip daugeliui vyrų apie 60–70 metus, staiga jo nebėra. Ir tada nespėji nieko pasakyti, dėl suprastėjusios sveikatos ar tiesiog todėl, kad atėjo laikas. Nenoriu, kad taip nutiktų“, – sakė vyras.
Išsilaikyti aktualiu padėjo netikėta savybė
Paklaustas, kaip pavyko išlikti aktualiu scenoje taip ilgai, jis atsakė netikėtai – išskyrė godumą. Taip pat prisiminė labiausiai užimtas koncertines dienas.
„Mano godumas, mano noras dirbti ir užsidirbti. Skamba juokingai, bet taip ir yra. Aš esu iš neturtingos šeimos, kur abu tėvai dirbo po du darbus tam, kad galėtume gyventi bent jau vidutiniškai. Tas darbo įprotis buvo įskiepytas nuo mažens ir kartojasi iki dabar.
Po sėkmės „Kelyje žvaigždės“, kai mus išpopuliarino, reikėjo sukąsti dantis ir dirbti organizatoriams, nes dar neužsidirbdavau ant savęs. Per vieną vakarą mano rekordas buvo keturi pasirodymai. Aišku, per ketvirtąjį jau nebebūdavo balso – būdavo kokia trumpoji programa trečią nakties, pusvalandį parėkauji, bet vis tiek.
Tada aš griebdavau viską: jeigu didesnė salė – imu. Jeigu renginio vedimas – imu. Jeigu padainuoti kavinukėje, net prastesnės reputacijos vietoje – imu. Nes taisyklė paprasta: kuo daugiau dirbi ir kuo daugiau tave mato, tuo labiau išlieki rinkoje. Jei atsitrauki, tave pradeda pamiršti“, – mąstė dainininkas.
Atlikėjas taip pat prabilo ir tai, kad padėjo išsilavinimas bei gebėjimas save pateikti.
„Manau, kad man labai tiko ir mano profesija. Esu baigęs žiniasklaidą. Prie dainavimo labai tiko gebėjimas vesti koncertą, prisistatyti, komunikuoti su publika. Ir kartu – gebėjimas žiniasklaidai parašyti tekstą apie save, apie naują dainą, apie įvykį ir jį nusiųsti. Taip palaikydavau savo populiarumą. Organizatoriai mane mėgsta ne tik dėl to, kaip dainuoju, bet ir dėl to, kaip vedu renginius, kaip bendrauju su publika“, – teigė jis.
