Grupės „DAR“ koncerte šėlo neįprasta publika – paviešintas vaizdo įrašas: „Niekada nepamiršime“

Lietuvos muzikos grupės „DAR“ narių Instagram paskyroje paviešintas vaizdo įrašas, kuriame užfiksuota koncerte šėlstanti neįprasta publika. 

Lietuvos muzikos grupės „DAR“ narių Instagram paskyroje paviešintas vaizdo įrašas, kuriame užfiksuota koncerte šėlstanti neįprasta publika. 

Vaizdo įrašu jie leido pasidalinti ir su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.

Grupė DAR
Koncerto niekada nepamirš

Smagiame įraše iš koncerto matyti linksmai kartu dainas dainuojanti ir šokanti neįprasta publika – kariškiai.

Prie įrašo grupė rašė:

„Turėjome ypatingą pasirodymą, kurio niekada nepamiršime!

Buvo didelė garbė koncertuoti Lietuvos kariuomenės dienos proga susirinkusiems drąsiems žmonėms.

Didžiausia pagarba kiekvienam už ryžtą ir meilę Tėvynei.

Linkime stiprybės, sėkmės ir saugios tarnybos. Ačiū už tokią užkrečiančią nerealią energiją ir nuotaiką!!!“

