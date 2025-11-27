 
Kalendorius
Lapkričio 27 d., ketvirtadienis
Vilnius +1°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės

Sulaukęs aršių replikų dėl tėčio Ąžuolas Misiukevičius nusprendė netylėti: „Suprantu, kad ne visi tai turi“

2025-11-27 18:01 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-27 18:01

Žinomas plaukų stilistas Ąžuolas Misiukevičius po nuotrauka su tėčiu sulaukė neigiamų komentarų bangos. Dėl to jis nusprendė atsakyti kritikams.

Žinomas plaukų stilistas Ąžuolas Misiukevičius po nuotrauka su tėčiu sulaukė neigiamų komentarų bangos. Dėl to jis nusprendė atsakyti kritikams.

REKLAMA
0

Mintimis apie neigiamus komentarus jis pasidalijo savo socialiniuose tinkluose, jomis leido pasidalinti ir su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.

Atsakė komentatoriams

Jauki nuotrauka su tėčiu nugulė socialinio tinklo Facebook archyvuose. Tai sukėlė kai kurių internautų nepasitenkinimą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Gavęs kritikuojančius, žeminančius komentarus, Ąžuolas nusprendė rėžti atgal.

Facebook paskyroje plaukų stilistas rašė:

„Po paskutinio posto gavau komentarų… „Koks tavo tėtis… Kaip jis tave taip myli? Kaip jam negėda?!“

REKLAMA
REKLAMA

Ir aš tik noriu pasakyti labai paprastai: jeigu jums kyla pavydas – aš jus suprantu. Nes ne visi turi tai, ką turiu aš. Aš augau su tėvais, kurie mane mylėjo ne gražiais žodžiais, o paprastais kasdieniais dalykais.

REKLAMA

Tiek kartų jie mane tempė iš duobių, tiek kartų stovėjo už nugaros, kai pats jaučiau, kad griūnu. Ir tas jausmas… Kai žinai, kad jie tave myli ne už pasiekimus, ar tavo orientacija o tiesiog už tai, kad esi. Tai yra didžiausia dovana, kokią gali gauti žmogus.

Meilė yra didžiausia vertybė kuria gavau iš tėvų, ir išmokau ją duoti kitiems. Aš suprantu, kad ne visi tai turėjo ar turi. Suprantu, kad kai kurie užaugo viskuo rūpindamiesi patys, be pečių, į kuriuos galėjo atsiremti. Ir tada mano santykis su tėvais gali badyti akis.

Ačiū, kad turiu jus! Jūs mano armija, mano šviesa.“

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų