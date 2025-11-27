Sulaukęs aršių replikų dėl tėčio Ąžuolas Misiukevičius nusprendė netylėti: „Suprantu, kad ne visi tai turi“

Mintimis apie neigiamus komentarus jis pasidalijo savo socialiniuose tinkluose, jomis leido pasidalinti ir su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.
Atsakė komentatoriams
Jauki nuotrauka su tėčiu nugulė socialinio tinklo Facebook archyvuose. Tai sukėlė kai kurių internautų nepasitenkinimą.
Gavęs kritikuojančius, žeminančius komentarus, Ąžuolas nusprendė rėžti atgal.
Facebook paskyroje plaukų stilistas rašė:
„Po paskutinio posto gavau komentarų… „Koks tavo tėtis… Kaip jis tave taip myli? Kaip jam negėda?!“
Ir aš tik noriu pasakyti labai paprastai: jeigu jums kyla pavydas – aš jus suprantu. Nes ne visi turi tai, ką turiu aš. Aš augau su tėvais, kurie mane mylėjo ne gražiais žodžiais, o paprastais kasdieniais dalykais.
Tiek kartų jie mane tempė iš duobių, tiek kartų stovėjo už nugaros, kai pats jaučiau, kad griūnu. Ir tas jausmas… Kai žinai, kad jie tave myli ne už pasiekimus, ar tavo orientacija o tiesiog už tai, kad esi. Tai yra didžiausia dovana, kokią gali gauti žmogus.
Meilė yra didžiausia vertybė kuria gavau iš tėvų, ir išmokau ją duoti kitiems. Aš suprantu, kad ne visi tai turėjo ar turi. Suprantu, kad kai kurie užaugo viskuo rūpindamiesi patys, be pečių, į kuriuos galėjo atsiremti. Ir tada mano santykis su tėvais gali badyti akis.
Ačiū, kad turiu jus! Jūs mano armija, mano šviesa.“
