 
Kalendorius
Lapkričio 21 d., penktadienis
Vilnius +2°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas

Internautės užfiksuotas vaizdas Vilniuje nustebino: tai pamatyti mieste – itin neįprasta

2025-11-21 18:29 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-21 18:29

Internete plinta netikėtas vaizdo įrašas – pačiame Vilniaus miesto centre pastebėta pelėda. Šie paukščiai aktyvūs būna naktį ir telkiasi dažniausiai miškuose, o ne miesto erdvėse.

Vilniaus mieste pasirodė pelėda (nuotr. TikTok)
4

Internete plinta netikėtas vaizdo įrašas – pačiame Vilniaus miesto centre pastebėta pelėda. Šie paukščiai aktyvūs būna naktį ir telkiasi dažniausiai miškuose, o ne miesto erdvėse.

REKLAMA
0

Pelėdą Vilniuje TikTok platformoje užfiksavo internautė.

Vilniaus centre pastebėta pelėda
(4 nuotr.)
(4 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Vilniaus centre pastebėta pelėda

Užfiksavo netikėtą vaizdą

Įrašu su netikėtu paukščio pasirodymu mieste ji pasidalijo TikTok. Įraše matomas paukštis skraido netoli sostinės autobusų stoties. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Aplink netikėtą miesto svečią būriavosi daug dažniau Vilniuje matomos varnos.

Po vaizdo įrašu netrūko ir juokingų, pamokančių ir nustebusių internautų komentarų.

Jie rašė:

„Matyt, vyksta papildomas priėmimas į hogwartsą.

„Jeigu matai pelėdą, vadinasi kažkur netoli biblioteka.“

„Varnos medžioja pelėdą... Taip jau yra, plėšrūnės kovoja... Pelėdos vienišės, o varnos bandoj.“

REKLAMA
REKLAMA

„Aš galvojau, kad čia kokioj Anglijoj, o čia, pasirodo, Lietuvoje. Šok iš mašinos ir gelbėk nedejavusi, aš senai būčiau varnas su rankinuku išvaikiusi.“

@mil2t3 Ta prasme… pelėda? #vilnius #birdspotting #peleda #lithuania #tiktoklietuva ♬ original sound - mil2t3

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų