Internautės užfiksuotas vaizdas Vilniuje nustebino: tai pamatyti mieste – itin neįprasta

Pelėdą Vilniuje TikTok platformoje užfiksavo internautė.
Užfiksavo netikėtą vaizdą
Įrašu su netikėtu paukščio pasirodymu mieste ji pasidalijo TikTok. Įraše matomas paukštis skraido netoli sostinės autobusų stoties.
Aplink netikėtą miesto svečią būriavosi daug dažniau Vilniuje matomos varnos.
Po vaizdo įrašu netrūko ir juokingų, pamokančių ir nustebusių internautų komentarų.
Jie rašė:
„Matyt, vyksta papildomas priėmimas į hogwartsą.“
„Jeigu matai pelėdą, vadinasi kažkur netoli biblioteka.“
„Varnos medžioja pelėdą... Taip jau yra, plėšrūnės kovoja... Pelėdos vienišės, o varnos bandoj.“
„Aš galvojau, kad čia kokioj Anglijoj, o čia, pasirodo, Lietuvoje. Šok iš mašinos ir gelbėk nedejavusi, aš senai būčiau varnas su rankinuku išvaikiusi.“
