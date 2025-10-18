Loterijos laimėtojas svajojo apie geresnį gyvenimą: po 5 metų viskas baigėsi tragedija

Vedęs tėvas Keithas Goughas iš Šropšyro gyveno įprastą gyvenimą, kol 2005 m. laimėjo 9 milijonus svarų Nacionalinėje loterijoje. Deja, vos po penkerių metų jis mirė.
Didelis laimėjimas loterijoje gali visiškai pakeisti žmonių gyvenimus, tačiau ne visada į gerąją pusę. Tragiškas K. Gougho atvejis yra skaudus priminimas, kad laimėjus didelį prizą gali kilti rimtų sunkumų.
K. Goughas laimėjo 9 milijonus svarų sterlingų Nacionalinėje loterijoje, o iki tol gyveno visiškai įprastą gyvenimą.
„Didžiulis postūmis šiai vietovei“
Pora laimingą bilietą nusipirko Brozlyje, kiosko savininkės Barbaros Homer parduotuvėje. Ji vėliau sakė, kad tai buvo „didžiulis postūmis šiai vietovei“.
„Tai kažkas, apie ką gali tik svajoti ir niekada nemanai, kad tai įvyks tavo mieste“, – sakė moteris.
Tuo tarpu K. Goughas netrukus pradėjo švaistyti pinigus – jis išleido 350 tūkst. svarų sterlingų (apie 413 tūkst. eurų) VIP ložei „Aston Villa“ stadione, nusipirko lenktyninių žirgų, prabangų BMW ir daugybę kitų brangių daiktų, rašo „Mirror“.
Jis metė darbą, tačiau netekęs kasdienės rutinos ėmė nuobodžiauti, o tai vedė prie gausaus alkoholio vartojimo.
Vėliau jis išsiskyrė su žmona. 2009 m., likus metams iki savo mirties, būdamas vos 58-erių, K. Goughas prisipažino: „Neturėdamas kasdienės rutinos, pradėjau leisti pinigus – galiausiai man tiesiog pasidarė nuobodu.“
„Prieš laimėjimą gerdavau tik šiek tiek vyno prie maisto. Buvau populiarus, bet atstūmiau visus savo draugus. Aš nebetikiu niekuo.
Jis pridūrė: „Mano gyvenimas buvo nuostabus, bet loterija viską sugriovė. Kokia prasmė turėti pinigų, jei dėl jų eini miegoti verkdamas?“
Praėjus vos penkeriems metams po laimėjimo loterijoje, vyras, didžiąją dalį savo turto iššvaistęs lažybose, 2010 m. tragiškai mirė Telfordo „Princess Royal“ ligoninėje po ilgo sveikatos pablogėjimo laikotarpio.
Prieš ankstyvą mirtį jis įspėdavo žmones, einančius į kioskus, „nepirkti loterijos bilietų“, nes tai „sugriovė jo gyvenimą“.
Jis buvo apibūdintas kaip žmogus, „išgėręs save iki mirties“ – ataskaitose teigta, kad širdies smūgį sukėlė alkoholis ir stresas.
